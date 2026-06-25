/વેનેઝુએલામાં ડબલ ભૂકંપે વેર્યો ભયંકર વિનાશ, આ 5 Video જોઈને હચમચી જશો, જાપાનમાં પણ ધરા ધ્રુજી

એક તો અર્થવ્યવસ્થા પડી છે નબળી ઉપરથી ભૂકંપના ઉપરાછાપરી આંચકાએ વેનેઝુએલાની કમર તોડી નાખી. ડબલ ભૂકંપે દેશમાં ભારે તબાહી મચાવી છે. અનેક ઈમારતો તૂટી પડી, દેશનું મુખ્ય એરપોર્ટ પણ વેરવિખેર થઈ ગયું અને બંધ થયું. સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા કાર્યવાહક રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે દેશમાં ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી છે. વેનેઝુએલામાં બુધવારે પહેલો જે ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો તેની રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 7.1 નોધાઈ હતી અને બીજો આંચકો 7.5ની તીવ્રતાવાળો હતો. રાજધાની કરાકસમાં અનેક ઈમારતો તૂટી પડી. ભયાનકતા જોતા કેરેબિયન વિસ્તારના અનેક ભાગોમાં સુનામી એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. વેનેઝુએલામાં આવેલ ભૂકંપન બેવડા આંચકા બાદ ઉત્તરી જાપાનમાં પણ 6.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. જો કે જાનમાલના નુકસાનના કોઈ સમાચાર નથી.
કોલંબિયામાં પણ મહેસૂસ થયા આંચકા
USGSના જણાવ્યાં મુજબ ભૂકંપના બે આંચકા ગણતરીની પળોમાં આવ્યા હતા. પહેલા ઝટકો સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 6.04 કલાકે 7.1ની તીવ્રતાનો હતો. જ્યારે બીજો આંચકો 7.5ની તીવ્રતાવાળો હતો અને પહેલા કરતા વધુ શક્તિશાળી હતો. ભૂકંપ એટલો વિનાશકારી હતો કે તેના ભારે આંચકા પાડોશી દેશ કોલંબિયામાં પણ મહેસૂસ થયા હતા.
આ વિસ્તારમાં સુનામી એલર્ટ
અમેરિકી વોર્નિંગ સિસ્ટમે વેનેઝુએલા, અરુબા અને બોનેયર માટે સુનામી એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ ઉપરાંત પ્યુર્ટો રિકો અને બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ્સ માટે પણ સુનામી અંગે એડવાઈઝરી બહાર પાડવામાં આવી છે. યુએસ પેસેફિક સુનામી વોર્નિંગ સેન્ટરે પણ પ્યુર્ટો રિકો અને વર્જિન આઈલેન્ડ્સને એલર્ટ પર રાખ્યા છે.
અત્રે જણાવવાનું કે વેનેઝુએલા એ ભૂકંપને લઈને એક સંવેદનશીલ દેશ છે. આ અગાઉ 1997માં દેશના ઉત્તર પૂર્વમાં આવેલા ભૂકંપમાં 73 લોકોના જીવ ગયા હતા. જ્યારે 1967માં કરાકાસમાં આવેલા વિનાશકારી ભૂકંપમાં 236 લોકોના મોત થયા હતા.
વેનેઝુએલામાં ભૂકંપથી તબાહી કેમેરામાં થઈ કેદ!
સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા વીડિયોમાં જે તબાહી જોવા મળી રહી છે તે જોઈને તમે હચમચી જશો. એક વીડિયોમાં ઈમારતનો મોટો ભાગ તૂટતો જોવા મળી રહ્યો છે. ચારેબાજુ ધૂળના ધૂમાડા જોવા મળે છે. લોકો બૂમો પાડતા ચારેબાજુ ભાગતા જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તો પાળતું જાનવરોને બચાવવા માટે ઉચકીને ભાગી રહ્યા છે.
અન્ય એક વીડિયોમાં રસ્તાઓ પર સંપૂર્ણ રીતે કાટમાળ ખડકાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. કોંક્રીટના મોટા મોટા ટુકડાં, લોઢાના છડા, અને તૂટેલી ઈમારતોનો કાટમાળ ચારેબાજુ ફેલાયેલા છે.
બીજો એક વીડિયો જે વાયરલ થઈ રહ્યો છે તેમાં કરાકાસના રસ્તાઓ પર અફરાતફરી જોવા મળી રહી છે. લોકો ધૂળ અને ધૂમાડા વચ્ચે ભાગી રહ્યા છે. અનેક જગ્યાઓ પર લોકોને સુરક્ષિત સ્થળો પર પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. ઈમારતોના ભાગ તૂટીને રસ્તાઓ પર પડી રહ્યા છે.
એક વીડિયોમાં ખુબ જ નુકસાન પામેલી ઈમારત જોવા મળી રહી છે. જેના અનેક ભાગ પડ્યા છે. નીચે પોલીસ અને બચાવકર્મીઓ તથા સ્થાનિક લોકો ફસાયેલા લોકોને શોધી રહ્યા છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ સૌથી મોટી ચિંતા કાટમાળમાં દટાયેલા લોકો અંગે છે.
Additional footage of major damage in Caracas, Venezuela following 7.1 magnitude earthquake. https://t.co/d3PPvcJyo5
— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 24, 2026
Veo gente en redes llorando por vistas, hay edificios caídos, la gente estaba adentro, esa es la tragedia, la cantidad de edificios en Venzuela que se cayeron enteros.
Las vidas perdidas son la tragedia. #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/2JpTteIR8H
— Poirot (@Argenpoirot) June 25, 2026
@AlbertoRodNews દ્વારા જે ફૂટેજ શેર કરાયા છે તેમાં બચાવકર્મીઓ કાટમાળ વચ્ચે સતત ઓપરેશન ચલાવી રહ્યા છે. અનેક ઈમારતો સંપૂર્ણ રીતે જમીનદોસ્ત થઈ ચૂકી છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે.
ÚLTIMA HORA | Equipos de emergencia realizan labores de rescate en Caracas tras potentes terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/v4Cj0IuXiO
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 25, 2026
10 હજારના મોતની આશંકા
ભૂકંપે વેનેઝુએલામાં ભારે તબાહી સર્જી છે. USGSનો દાવો છે કે આ ભૂકંપના કારણે 10 હજાર લોકોના મોતની આશંકા છે. લોકોને ખુલ્લા સ્થળો પર રહેવા માટે અપીલ કરાઈ છે. કારણ કે આફ્ટરશોકનું હજુ પણ જોખમ છે. વેનેઝુએલાના પાડોશી રાજ્ય કોલંબિયામાં પણ ભૂકંપના ઝટકા મહેસૂસ થયા છે અને જાપાનમાં પણ ભૂકંપનો શક્તિશાળી આંચકો અનુભવાયો છે.