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વેનેઝુએલામાં ડબલ ભૂકંપે વેર્યો ભયંકર વિનાશ, આ 5 Video જોઈને હચમચી જશો, જાપાનમાં પણ ધરા ધ્રુજી

Venezuela Earthquake Videos: ઉપરાછાપરી આવેલા શક્તિશાળી ભૂકંપના આંચકાઓએ વેનેઝુએલાને ભીષણ તબાહીમાં ધકેલ્યું છે. USGSનો તો દાવો છે કે આશરે 10 હજાર લોકોના મોતની આશંકા છે. ભૂકંપના જે વીડિયો સામે આવી રહ્યા છે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે તે જોઈને હચમચી જશો. જાપાનમાં પણ ભૂંકપનો શક્તિશાળી આંચકો અનુભવાયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:32 AM IST
વેનેઝુએલામાં ડબલ ભૂકંપે વેર્યો ભયંકર વિનાશ, આ 5 Video જોઈને હચમચી જશો, જાપાનમાં પણ ધરા ધ્રુજી
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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