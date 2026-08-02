/એક જ દિવસે બે મોટી દુર્ઘટના... ઇન્ડોનેશિયામાં ફેરીમાં ભીષણ આગ, પેરૂમાં પ્લેન ક્રેશ, કુલ 18નાં મોત

વિશ્વના બે અલગ-અલગ દેશોમાં બનેલી બે ભયાનક દુર્ઘટનાઓએ સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવી દીધું છે. ઇન્ડોનેશિયામાં મુસાફરોથી ભરેલી ફેરીમાં આગ લાગતાં ઓછામાં ઓછા 5 લોકોનાં મોત થયા છે અને 41 લોકો હજુ પણ લાપતા છે. બીજી તરફ દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ પેરૂમાં પર્યટકોને લઈ જતું નાનું વિમાન ક્રેશ થતાં 13 લોકોનાં મોત થયા છે. બંને દુર્ઘટનાઓ બાદ બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.
ઇન્ડોનેશિયામાં ફેરીમાં આગ લાગતાં અફરાતફરી
ઇન્ડોનેશિયામાં દરિયાઈ મુસાફરી દરમિયાન એક ફેરીમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આગ ઝડપથી ફેરીના મોટા ભાગમાં ફેલાતા મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. જીવ બચાવવા ઘણા મુસાફરોએ દરિયામાં કૂદકો માર્યો હતો. સ્થાનિક નેવી, કોસ્ટ ગાર્ડ અને બચાવ દળોએ તાત્કાલિક કામગીરી શરૂ કરીને અનેક લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધી 5 લોકોનાં મોત થયા છે જ્યારે 41 લોકો હજુ પણ ગુમ હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે. દરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન સતત ચાલુ છે અને લાપતા લોકોને શોધવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી અને તેની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પેરૂમાં ટૂરિસ્ટ પ્લેન ક્રેશ, 13 લોકોના મોત
બીજી તરફ પેરૂમાં એક દુઃખદ હવાઈ દુર્ઘટના બની. પર્યટકોને વિશ્વવિખ્યાત નાઝ્કા લાઇન્સ બતાવવા જતું નાનું ટૂરિસ્ટ વિમાન ઉડાન ભર્યા બાદ થોડા જ સમયમાં ક્રેશ થયું હતું. વિમાન જમીન પર પડતાં જ તેમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે મુસાફરોને બચાવવાની કોઈ તક મળી નહોતી.
સ્થાનિક પોલીસના જણાવ્યા મુજબ વિમાનમાં સવાર 11 પ્રવાસીઓ અને 2 ક્રૂ સભ્યો સહિત કુલ 13 લોકોનાં મોત થયા છે. મૃતકોમાં વિવિધ દેશોના પ્રવાસીઓ હોવાની પણ માહિતી મળી રહી છે. દુર્ઘટનાના સાચા કારણ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
નાઝ્કા લાઇન્સ જોવા જઈ રહ્યા હતા પ્રવાસીઓ
માહિતી મુજબ વિમાન પેરૂના પિસ્કો શહેરમાંથી ઉડ્યું હતું અને પ્રવાસીઓને વિશ્વપ્રસિદ્ધ નાઝ્કા લાઇન્સ બતાવવા જઈ રહ્યું હતું. રણ વિસ્તારમાં આવેલ નાઝ્કા લાઇન્સ વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. યુનેસ્કોએ નાઝ્કા લાઇન્સને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે માન્યતા આપી છે.