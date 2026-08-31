/24 ઓગસ્ટની એ સવાર અને... જો ચીન સફળ રહ્યું તો રાફેલને ઉડતાં જ તોડી પાડશે?,  આકાશમાં રચાયું ખૌફનાક ષડયંત્ર

Rafale Fighter Jet : ઈજિપ્તના આકાશમાં રચાયેલી મહાસત્તા ચીનનું એ ખોફનાક ષડયંત્ર. જેણે પેરિસ સુધી હલચલ મચાવી દીધી. 24 ઓગસ્ટની એ સવાર, જ્યારે સમગ્ર દુનિયાના રક્ષા નિષ્ણાતો ચોંકી ગયા. આખરે ફ્રાન્સના સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય કમાન્ડરને અચાનક ઈમરજન્સી મુલાકાત શા માટે લેવી પડી? આકાશમાં ગર્જતું રાફેલ, સળિયા પાછળ કેદ ફ્રાન્સનો ગદ્દાર પાઇલટ અને કાહિરામાં જનરલ મૈંડનની સિક્રેટ મીટિંગ. સવાલો ઉઠવા લાગ્યા કે શું ચીને રાફેલના સૌથી મોટા સિક્રેટ્સને હંમેશ માટે હેક કરી લીધા છે?
ફ્રાન્સના રાફેલ વિમાન જે દેશો પાસે છે, તેમાં ભારત ઉપરાંત ઇજિપ્ત પણ પ્રમુખ દેશ છે. આ જ વિમાન સાથે ઇજિપ્તે 22 ઓગસ્ટે ચીન સાથે ‘ઈગલ્સ ઓફ સિવિલાઈઝેશન’ સંયુક્ત હવાઈ અભ્યાસ કર્યો હતો. પરંતુ આ અભ્યાસે એક ગંભીર આંતરરાષ્ટ્રીય જાસૂસી વિવાદનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. આ અભ્યાસના બરાબર બે દિવસ બાદ, 24 ઓગસ્ટે ફ્રાન્સના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ ફેબિયન મૈંડન અચાનક એક હાઈ-લેવલ ડેલિગેશન સાથે ઇજિપ્ત પહોંચ્યા. આ કોઈ સામાન્ય કૂટનીતિક મુલાકાત નહોતી, પરંતુ રાફેલ લડાકુ વિમાનની ટેક્નોલોજી અને સુરક્ષાને બચાવવા માટે ફ્રાન્સનું એક ‘ઈમરજન્સી ડેમેજ કંટ્રોલ મિશન’ હોવાનું કહેવાયું.
22 ઓગસ્ટે ઇજિપ્તમાં જ્યારે આ અભ્યાસ શરૂ થયો, ત્યારે ચીનની પ્રોપેગેન્ડા મશીનરીએ અફવા ફેલાવી કે એક નકલી હવાઈ લડાઈમાં ચીનના J-16 વિમાને રાફેલને ‘7-1’ના ભારે અંતરથી હરાવ્યું. ચીન સમગ્ર દુનિયાને બતાવવા માંગતું હતું કે પશ્ચિમી ટેક્નોલોજી તેની સામે નિષ્ફળ છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક વાત એ હતી કે ફ્રાન્સના જ એક પૂર્વ રાફેલ પાઇલટ પિયર-હેનરી ચુએટ આ ચીની પ્રોપેગેન્ડાનો મોહરો બન્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો, જેને ફ્રાન્સની ગુપ્તચર એજન્સી DGSIએ દેશદ્રોહ અને જાસૂસીના આરોપમાં પેરિસમાંથી ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ બાદ એવા દાવા થવા લાગ્યા કે ચીન રાફેલના સિક્રેટ્સ ચોરવા માટે ખૂબ અંદર સુધી ઘૂસી ચૂક્યું છે.
ગદ્દાર પાઈલટની ધરપકડ બાદ, 24 ઓગસ્ટે જનરલ ફેબિયન મૈંડનનું કાહિરા પહોંચવું કોઈ સંયોગ નહોતું. તેની પાછળ અત્યંત ગંભીર કારણો હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. આ અભ્યાસમાં ચીને પોતાનું સૌથી ખતરનાક ઈલેક્ટ્રોનિક જાસૂસી વિમાન ‘Y-9LG જામિંગ પ્લેટફોર્મ’ હવામાં ઉતાર્યું હતું.
ફ્રાન્સને મજબૂત આશંકા છે કે ચીને ઇજિપ્તના રાફેલ વિમાનોની ‘સ્પેક્ટ્રા’ ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર સિસ્ટમના સિગ્નલ્સને હવામાં જ રેકોર્ડ કરી લીધા છે. જનરલ મૈંડન આ વાતની તપાસ કરવા પહોંચ્યા હતા કે ઈજિપ્તે ફ્રાન્સની આ સૌથી ગુપ્ત ટેક્નોલોજીને ચીન સામે કેટલી હદ સુધી ઉજાગર કરી છે. ફ્રાન્સને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે ઈજિપ્ત અને ચીનના પાઇલટ્સે બંધ રૂમમાં વિમાનોની ‘ફ્લાઇટ કેપેબિલિટીઝ’ અને રડાર ક્ષમતાઓ અંગે લાંબી ચર્ચા કરી હતી. જનરલ મૈંડને ઇજિપ્તના સૈન્ય કમાન્ડરો સામે આ અંગે સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો.
ફ્રાન્સ એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે ઈજિપ્ત પાસે રહેલા રાફેલનું કોઈપણ સંવેદનશીલ ડેટા અથવા સોફ્ટવેર અપડેટ ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના હાથમાં ન પહોંચે.
24 ઓગસ્ટની બેઠકો દરમિયાન જનરલ ફેબિયન મૈંડને ઇજિપ્તની સરકાર અને તેની વાયુસેનાને અત્યંત કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી. ફ્રાન્સે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે જો આ અભ્યાસના કારણે રાફેલની ટેક્નોલોજી ચીન સુધી લીક થાય છે, તો ફ્રાન્સ અને ઈજિપ્તના સૈન્ય સંબંધોમાં કાયમી તિરાડ પડી શકે છે.
નાટો કમાન્ડર્સ પણ આ વાતથી ચિંતિત છે કે જો રાફેલની રડાર ફ્રીક્વન્સી ડિકોડ થઈ જાય, તો ભવિષ્યમાં પશ્ચિમી દેશોના હવાઈ પ્રભુત્વને ચીન સરળતાથી પડકારી શકે છે. માનવામાં આવે છે કે ચીનની આ ચાલ કોઈ વાસ્તવિક યુદ્ધ લડ્યા વિના, પૈસા, ગદ્દાર પાઈલટ્સ અને જાસૂસી વિમાનોના સહારે નાટોને પાંગળુ બનાવવાની એક સુનિયોજિત વૈશ્વિક વ્યૂહરચના છે.
24 ઓગસ્ટે કાહિરામાં જનરલ મૈંડનના આ ઈમરજન્સી મિશને એ સંકેત આપ્યો કે પડદા પાછળની રમત ખૂબ ઊંડી થઈ ચૂકી છે. ઈજિપ્તે જોકે સત્તાવાર રીતે કોઈપણ ડેટા લીકનો ઈનકાર કર્યો છે, પરંતુ ફ્રાન્સની આ ચિંતા સ્પષ્ટ કરી રહી છે કે રાફેલનું સુરક્ષા ચક્રવ્યૂહ જોખમમાં હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
હવે સવાલ એ છે કે શું ફ્રાન્સ આ મુલાકાત બાદ ઈજિપ્તને રાફેલના સ્પેર પાર્ટ્સ અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેક્નોલોજી આપવાનું બંધ કરશે? કારણ કે હવે આ દુનિયાની સૌથી અદ્યતન મિલિટરી ઈન્ટેલિજન્સની લડાઈ બની ચૂકી છે.
ચીને કોઈ મિસાઇલ છોડ્યા વિના, માત્ર પૈસાના જોરે ફ્રાન્સના એક જાંબાઝ પાઇલટને ગદ્દાર બનાવ્યો અને ઈજિપ્તના આકાશમાં નાટોના સૌથી સુરક્ષિત લડાકુ વિમાનના સુરક્ષા ચક્રવ્યૂહમાં ઘૂસણખોરી કરી હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે.
આવી સ્થિતિમાં હવે સવાલ માત્ર એક ફાઇટર જેટનો નથી, પરંતુ સમગ્ર પશ્ચિમી રક્ષા તંત્રની વિશ્વસનીયતાનો છે.