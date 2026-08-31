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24 ઓગસ્ટની એ સવાર અને... જો ચીન સફળ રહ્યું તો રાફેલને ઉડતાં જ તોડી પાડશે?,  આકાશમાં રચાયું ખૌફનાક ષડયંત્ર

Eagles of Civilization Exercise : હવે વાત રાફેલ લડાકુ વિમાનના સિક્રેટ પર ડ્રેગનની નજરની. 22 ઓગસ્ટે ઈજિપ્તમાં ચીન અને ઈજિપ્તે મળીને ઈગલ્સ ઓફ સિવિલાઈઝેશન સંયુક્ત હવાઈ અભ્યાસ કર્યો. ચીને પોતાના J-16 હિડન ડ્રેગન વિમાનને ઉતાર્યું. જ્યારે ઈજિપ્તે ફ્રાંસના રાફેલ વિમાનનો ઉપયોગ કર્યો. પરંતુ આ યુદ્ધાભ્યાસ દરમિયાન જ આકાશમાં રાફેલનું સિક્રેટ ચોરવાની ચીને કથિત રીતે ષડયંત્ર રચ્યું હોવાની ચર્ચા છે. તેની જાણ થતા જ ફ્રાન્સના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ ફેબિયન મૈંડોને અચાનક કોઈ પૂર્વ સુચના વિના ઈજિપ્તની રાજધાની પહોંચી ગયા.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 31, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:52 PM IST
24 ઓગસ્ટની એ સવાર અને... જો ચીન સફળ રહ્યું તો રાફેલને ઉડતાં જ તોડી પાડશે?,  આકાશમાં રચાયું ખૌફનાક ષડયંત્ર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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