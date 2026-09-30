/દુબઈમાં વિમાન હાઈજેક કરાયું હોવાની આશંકા! પાયલટે મોકલ્યું હાઈજેકિંગનું સિગ્નલ, લેન્ડિંગ પછી ખબર પડી કોકપિટમાં પાઇલટો વચ્ચે વિવાદ

Dubai Tel Aviv plane hijack: દુબઈથી ઇઝરાયેલના તેલ અવીવ જઈ રહેલી એક આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઈટમાં હાઈજેકિંગની આશંકા સર્જાતા એવિએશન સેક્ટરમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ છે. ફ્લાઈટના પાયલટ દ્વારા અચાનક હાઈજેકિંગ સંબંધિત ઇમરજન્સી સિગ્નલ મોકલવામાં આવ્યું હતું, જેના પછી સુરક્ષા એજન્સીઓ તુરંત એલર્ટ થઈ ગઈ હતી. જોકે, ઈઝરાયલના પીએમના પ્રવકતાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે દુબઈ ફ્લાઈટ હાઈજેક નથી..
દુબઈથી ઇઝરાયલના તેલ અવીવ જઈ રહેલી 'ફ્લાયદુબઈ'ની ફ્લાઇટમાં અચાનક હાઇજેકનું એલર્ટ મળતાં જ ઇઝરાયલના સુરક્ષા વર્તુળોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો હતો. વિમાનમાંથી પહેલાં સામાન્ય ઇમરજન્સી દર્શાવતો 7700 કોડ અને ત્યારબાદ હાઇજેક અથવા વિમાનમાં અનધિકૃત દખલગીરીનો સંકેત આપતો 7500 કોડ ટ્રાન્સપોન્ડર દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ એલર્ટ મળતાં જ ઇઝરાયલી એરફોર્સ તુરંત સક્રિય થઈ ગઈ હતી અને વિમાનની દિશામાં ફાઇટર જેટ્સ રવાના કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
સાઉદી અરેબિયાના એરસ્પેસમાંથી ફ્લાઈટ પરત મોકલાઈ
મળતી માહિતી મુજબ, ફ્લાઈટ જ્યારે સાઉદી અરેબિયાના હવાઈ ક્ષેત્ર (Airspace) ઉપરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે પાયલટે હાઈજેકિંગ માટે નિર્ધારિત ખાસ સ્ક્વોક કોડ (Emergency Signal) મોકલ્યો હતો. આ સિગ્નલ મળતા જ સાઉદી એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર અને સુરક્ષા એજન્સીઓ સક્રિય થઈ ગઈ હતી અને સાઉદી અરેબિયા દ્વારા ફ્લાઈટને આગળ જવાની મંજૂરી ન આપીને પરત મોકલી દેવામાં આવી હતી.
કોકપિટમાં પાઇલટો વચ્ચે વિવાદ
તાબુક એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કર્યા બાદ સામે આવેલી વિગતો અનુસાર, વિમાનમાં હાઇજેકિંગની કોઈ જ ઘટના બની નહોતી. ઇઝરાયલી સુરક્ષા સૂત્રો અને CNNના અહેવાલ મુજબ, ફ્લાઇટ દરમિયાન કોકપિટમાં બંને પાઇલટો વચ્ચે કોઈ બાબતે તીવ્ર બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાદમાં હિંસક ઝઘડામાં પરિણમી હતી. આ આંતરિક કટોકટીના કારણે પાઇલટ દ્વારા હાઇજેક સિગ્નલ મોકલાઈ ગયો હતો અને વિમાનને તાત્કાલિક સાઉદી અરેબિયા તરફ વાળી દેવાની ફરજ પડી હતી.
#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3
— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
સાઉદી અરેબિયાના તાબુક એરપોર્ટ પર ઉતરાણ
ફ્લાઇટ-ટ્રેકિંગ ડેટા અનુસાર, વિમાન સાઉદી અરેબિયાના એરસ્પેસમાં પહોંચ્યા બાદ પોતાના નિર્ધારિત રૂટ પરથી ફંટાઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ વિમાનને તાબુક એરપોર્ટ તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. ડાયવર્ઝન દરમિયાન થોડા સમય માટે ફ્લાઇટ-ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ્સ પરથી વિમાનની સિગ્નલ સ્થિતિ ગાયબ પણ થઈ ગઈ હતી. વિમાનમાં આશરે 180 મુસાફરો સવાર હતા, જેમાં 150થી વધુ ઇઝરાયલી નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ શરૂ
પાયલટ દ્વારા આ સિગ્નલ કોઈ ટેકનિકલ ખામી કે ભૂલથી મોકલાયું હતું કે ખરેખર વિમાનમાં કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી હતી તે દિશામાં ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ફ્લાઈટનું સેફ લેન્ડિંગ કરાવીને તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર્સની સુરક્ષાની ખાતરી કરવામાં આવી રહી છે. એરલાઇન સત્તાવાળા અને એવિએશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ટૂંક સમયમાં આ અંગે સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવી શકે છે.
ઇઝરાયલમાં વડાપ્રધાન અને સંરક્ષણ મંત્રીની ઇમર્જન્સી બેઠક
હાઇજેક એલર્ટ મળતાની સાથે જ ઇઝરાયલની તમામ ઉચ્ચ સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર મુકાઈ ગઈ હતી. હિબ્રુ મીડિયાના અહેવાલો મુજબ, સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન અને સંરક્ષણ મંત્રી વચ્ચે તાત્કાલિક કટોકટીની સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન મુસાફરોની સુરક્ષા અને વિમાનની સાચી પરિસ્થિતિ અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી હતી.
હાલ સાઉદી અરેબિયા ખાતે વિમાનના ઉતરાણ બાદ સ્થાનિક અધિકારીઓ અને સંબંધિત એરલાઇન દ્વારા પાઇલટ્સ વચ્ચે કયા મુદ્દે વિવાદ થયો હતો અને 7500 કોડ કયા સંજોગોમાં એક્ટિવેટ થયો, તે અંગે ઊંડી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.