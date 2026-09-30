Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /દુબઈમાં વિમાન હાઈજેક કરાયું હોવાની આશંકા! પાયલટે મોકલ્યું હાઈજેકિંગનું સિગ્નલ, લેન્ડિંગ પછી ખબર પડી કોકપિટમાં પાઇલટો વચ્ચે વિવાદ

દુબઈમાં વિમાન હાઈજેક કરાયું હોવાની આશંકા! પાયલટે મોકલ્યું હાઈજેકિંગનું સિગ્નલ, લેન્ડિંગ પછી ખબર પડી કોકપિટમાં પાઇલટો વચ્ચે વિવાદ

Dubai Tel Aviv plane hijack: દુબઈથી તેલ અવીવ જઈ રહેલા એક પેસેન્જર વિમાને ઇમરજન્સી સિગ્નલ મોકલતાં જ ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. ત્યારબાદ વિમાને રસ્તો બદલવાનું શરૂ કર્યું. એવી શંકા છે કે વિમાનનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 30, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 01:13 PM IST
દુબઈમાં વિમાન હાઈજેક કરાયું હોવાની આશંકા! પાયલટે મોકલ્યું હાઈજેકિંગનું સિગ્નલ, લેન્ડિંગ પછી ખબર પડી કોકપિટમાં પાઇલટો વચ્ચે વિવાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'પિતાએ સ્વકમાણીથી બનાવેલા ઘર પર પુત્ર કે પુત્રવધુનો કોઈ હક નહીં', અમદાવાદ કોર્ટનો મહ
2
3
4
5