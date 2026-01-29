સોનાની નગરીમાં હશે સોનાની શેરી, દુનિયામાં અહીં બની રહી છે 'ગોલ્ડ સિટી'; પહેલો Video આવ્યો સામે
Dubai Gold District: સપના સિવાય માણસ બીજું ક્યાં વિચારી શકે કે, તે સોનાના શહેરમાં, સોનાની ગલીઓમાં ફરી રહ્યો છે! દુનિયામાં એક એવું શહેર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે જે સોનાનું હશે અને ત્યાંની ગલીઓ પણ સોનાની હશે. આ શહેર દુબઈમાં બની રહ્યું છે, જે દુનિયા માટે એક નવું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે. દુબઈના અધિકારીઓએ જાહેરાત કરી છે કે, ટૂંક સમયમાં 'નવા દુબઈ ગોલ્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ'ને સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરવામાં આવશે, જેનો હેતુ દુબઈને સોના અને જ્વેલરીનું હબ બનાવવાનો છે.
સોનાનું આ શહેર, દુનિયાની પહેલી "ગોલ્ડ સ્ટ્રીટ" હશે, જે સંપૂર્ણપણે સોનાથી બનેલો એક અનોખો રોડ હશે. તેને દુબઈના ડેરામાં એક મોટું ટૂરિસ્ટ કેન્દ્ર બનાવવાના હેતુથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે, આ પ્રોજેક્ટ રિટેલ, હોલસેલ ટ્રેડિંગ, બુલિયન અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટને એક જ છત નીચે લાવશે, જેનાથી સોના અને જ્વેલરી સેક્ટર માટે એક યુનિફાઇડ ઇકોસિસ્ટમ' બનશે.
દુબઈમાં બની રહી છે "ગોલ્ડ સ્ટ્રીટ"
દુબઈના અધિકારીઓને ઉમ્મીદ છે કે, ગોલ્ડ સ્ટ્રીટમાં ઓછામાં ઓછી 1000થી વધુ રિટેલ સોનાની દુકાનો હશે. જેના કારણે આ ગલીઓની ઓળખ "સિટી ઓફ ગોલ્ડ" તરીકે થશે અને પહેલેથી જ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલ દુબઈને આનાથી એક નવી ઓળખ મળશે. જેનાથી દુબઈની શાનમાં ચાર ચાંદ લાગશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, ગોલ્ડ સ્ટ્રીટનો પ્લાન, ડિઝાઇન અને બાકીના પ્લાનિંગ્સ વિશે આગળ માહિતી આપવામાં આવશે, પરંતુ અત્યારે આ અંગે એક વીડિયો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
Ithra Dubai officially launches Dubai Gold District, a purpose-built destination designed to strengthen Dubai’s position as the world’s leading hub for the gold and jewellery trade. Developed as a unified ecosystem, the District features more than 1,000 retailers and brings… pic.twitter.com/sY1ekO65PO
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 27, 2026
UAE સરકારના એક અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે, "ગોલ્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને ગોલ્ડ સ્ટ્રીટ બન્ને દુબઈના કમર્શિયલ વારસા અને સોનાના વેપાર માટે ગ્લોબલ સેન્ટર તરીકે તેના સ્થાનને પ્રદર્શિત કરશે."
દુબઈ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઈકોનોમી એન્ડ ટૂરિઝમ (DET)ના ભાગ, દુબઈ ફેસ્ટિવલ્સ એન્ડ રિટેલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ (DFRE)ના CEO અહેમદ અલ ખાજાએ કહ્યું કે, "સોનું દુબઈના સાંસ્કૃતિક અને વ્યાપારી માળખામાં ઊંડે સુધી વણાયેલું છે અને તે અમારા વારસા, સમૃદ્ધિ અને સાહસિક ભાવનાનું પ્રતીક છે."
