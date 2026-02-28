Prev
દુબઈ પર ઈરાનનો મોટો હુમલો, ફ્રેમસ 'પામ જુમેરાહ' પર છોડી મિસાઈલ; ભયાનક VIDEO આવ્યો સામે

Iran Attack on Dubai: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલા બાદ ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલો પલટવાર સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટ પર ભારે પડી રહ્યો છે. ઈરાની સેના આ વિસ્તારમાં હાજર અમેરિકાના તમામ સાથીઓને નિશાન બનાવી રહી છે. દુબઈના પામ જુમેરાહ બીચ પર આવેલી ફેયરમોન્ટ હોટલને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:40 PM IST
  • દુબઈની લક્ઝરી હોટલ પર ઈરાનનો વળતો પ્રહાર
  • UAE પર ઈરાનનો બેલેસ્ટિક મિસાઈલ એટેક
  • UAEની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે મિસાઈલો તોડી પાડી

Iran Attack on Dubai: ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા વળતા હુમલાથી સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટની સ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે. શનિવારે ઈરાન તરફથી કરવામાં આવેલા હુમલાઓથી દુબઈમાં ઘણી જગ્યાએ વિસ્ફોટોના અવાજ સાંભળવા મળ્યા છે. દુબઈના જુમેરાહ સ્થિત ફેયરમોન્ટ હોટલ પર ઈરાની મિસાઈલ પડવાના રિપોર્ટ પણ સામે આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જો કે, અધિકારીઓ તરફથી હજુ આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી કે આ મિસાઈલ હુમલો હતો કે પછી મિસાઈલના અવશેષો પડવાને કારણે આગ લાગી છે.

ચાર લોકો ઘાયલ, આગ પર કાબૂ મેળવાયો
AFPના રિપોર્ટ અનુસાર, ફેયરમોન્ટ હોટલની બહાર ધુમાડો અને આગની જ્વાળાઓ જોવા મળી હતી. હાલમાં આ આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનામાં ચાર લોકો ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર છે. આ પહેલા સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના રક્ષા મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે, ઈરાન દ્વારા છોડવામાં આવેલી બેલેસ્ટિક મિસાઈલો દ્વારા UAE પર સ્પષ્ટ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, UAEની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે મિસાઈલોનો કુશળતાપૂર્વક સામનો કર્યો અને ઘણી મિસાઈલોને સફળતાપૂર્વક હવામાં જ તોડી પાડી હતી.

— BRICS News (@BRICSinfo) February 28, 2026

દુબઈના અધિકારીઓએ પણ પુષ્ટિ કરી છે કે, આ હુમલામાં કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે. દુબઈ મીડિયા ઓફિસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "તાત્કાલિક બચાવ દળોને ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા અને વિસ્તારને સુરક્ષિત કરી લેવામાં આવ્યો છે. દુબઈ સિવિલ ડિફેન્સે પુષ્ટિ કરી છે કે, આગ પર હવે કાબૂ મેળવી લેવાયો છે. ચાર લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે."

પામ બીચ પર શું થયું?
AFPના રિપોર્ટ અનુસાર, બે પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું કે તેઓએ દુબઈના પામ જુમેરાહ સ્થિત પ્રખ્યાત 'ફેયરમોન્ટ ધ પામ' હોટલમાંથી વિસ્ફોટનો અવાજ સાંભળ્યો અને ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉડતા જોયા. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે, તેણે પામ પર આવેલી એક હોટલમાંથી કાળો ઘટ્ટ ધુમાડો નીકળતો જોયો અને એમ્બ્યુલન્સને ઘટનાસ્થળ તરફ ઝડપથી જતી સાંભળી હતી.

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026

