ટ્રમ્પનો એક નિર્ણય અને ધડાધડ ઉછળવા લાગ્યા ક્રૂડના ભાવ, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થશે ભડકો!
Crude Oil Price: મિડલ ઈસ્ટની તંગ પરિસ્થિતિ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકાના સંકેત આપી રહી છે. જો સ્થિતિ આ રીતે જ રહેશે તો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ હજુ વધી શકે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
- અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધવાની અસર ક્રૂડ ઓઈલ પર જોવા મળી રહી છે.
- ગ્લોબલ ઓઈલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે.
- અમેરિકાએ બ્લોકેડ યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લેતા ક્રૂડ ઉછળી રહ્યું છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી તણાવ વધવાની અસર એ થઈ રહી છે કે ગ્લોબલ ઓઈલ માર્કેટમાં ભારે હલચલ છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ગુરુવારે ચાર વર્ષના સૌથી હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગયા અને તે ચડીને 123.44 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચ્યા. ક્રૂડના ભાવમાં આવી રહેલી તેજીના કારણે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ફરી શરૂ થવાની આશંકા અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ચાલી રહેલી અમેરિકાની નાકાબંધી હોવાનું કહેવાય છે. બીબીસીના રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે અમેરિકી સેના બ્લોકેડને લાંબા સમય સુધી ચાલુ રાખવાની તૈયારી કરી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકી સેના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઈરાન વિરુદ્ધ ઉઠાવવામાં આવનારા કડક સૈન્ય પગલાં પર બ્રિફિંગ આપશે. આ બ્રિફિંગ બાદ જ ઈરાન વિરુદધ કાર્યવાહી નક્કી થઈ શકશે.
તણાવ વધ્યો
ટ્રમ્પ પ્રશાસને ઈરાની ઓઈલ નિકાસ પર લગાવેલા બ્લોકેડને યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેનાથી બજારમાં સપ્લાય અટકવાનું જોખમ વધ્યું છે. ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી દુનિયાભરના ઓઈલ અને એલપીજી જરૂરિયાતોનો 20 ટકા ભાગ પસાર થાય છે. અમેરિકાએ ઈરાની પોર્ટ પર બ્લોકેડ ચાલુ રાખ્યો છે. બીજી બાજુ ઈરાને પણ જવાબી કાર્યવાહીમાં આ સમુદ્રી માર્ગથી પસાર થતા ટ્રાફિક પર રોક લગાવવાની ધમકી આપી છે. શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે.
કેમ ઓઈલના ભાવ વધી રહ્યા છે
ઈરાન પર લાંબા સમય સુધી બ્લોકેડ ચાલુ રાખવાના સમાચારોએ ઈન્ટરનેશનલ લેવલ પર બજારને હચમચાવી દીધુ છે. સપ્લાય ખોરવાઈ જવાની આશંકાએ રોકાણકારો ઓઈલમાં સુરક્ષિત રોકાણ તરફ ભાગી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં જ બ્રેન્ટ ક્રૂડમાં 7 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. જે ક્રૂડનો 2022 બાદથી સૌથી ઊંચુ સ્તર છે અને તેનાથી ગ્લોબલ ઈકોનોમી પર દબાણ વધવાની આશંકા છે. જો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો તો સામાન્ય માણસોના ખિસ્સા પર બોજો વધી શકે છે.
હજુ વધશે ભાવ?
જાણકારોનું કહેવું છે કે જો અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે સૈન્ય કાર્યવાહી ફરીથી શરૂ થઈ કે બ્લોકેડ લાંબુ ખેંચાયુ તો ઓઈલના ભાવ વધુ ઉપર જઈ શકે છે. બીજી બાજુ જો પરસ્પર વાતચીતથી કોઈ સમાધાન નીકળ્યું તો ભાવમાં થોડી રાહત મળી શકે છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસન હાલ ઈરાન પર દબાણ જાળવી રાખવાની પોલીસી પર કામ કરી રહ્યું છે. બજારની હવે ટ્રમ્પની આગામી બ્રિફિંગ અને કોઈ પણ નવા ડેવલપમેન્ટ પર બાજ નજર છે. હાલની સ્થિતિ ઓઈલ માર્કેટની સાથે સાથે ગ્લોબલ ઈકોનોમી માટે પણ ચિંતાનો વિષય બની છે.
