Mass Extinction: શું ખરેખર ખતમ થવા તરફ આગળ વધી રહી છે પૃથ્વી, કે પછી માત્ર ફેલાવવામાં આવી રહ્યો છે ડર?

Mass Extinction: શું આપણે ખરેખર પૃથ્વી પર જીવોના છઠ્ઠા સામૂહિક લુપ્ત થવાના સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ, કે આ ચેતવણી જરૂરતથી વધારે આપવામાં આવી રહી છે?

Oct 31, 2025, 11:56 AM IST

Science Latest News: દાયકાઓથી વૈજ્ઞાનિકો સતત ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે, માનવ પ્રવૃત્તિઓ પૃથ્વી પર છઠ્ઠા સામૂહિક લુપ્તતા (Mass Extinction)ને જન્મ આપી રહી છે. હિમનદીઓનું પીગળવું અને જંગલો અને રહેઠાણોનું સંકોચન જેવી વસ્તુંઓ જોઈને લાગે છે કે, જૈવવિવિધતા (Biodiversity)નું સંકટ ખૂબ જ મોટું છે. જો કે, એક નવા સંશોધન જણાવવામાં આવ્યું છે કે, કદાચ જીવોની લુપ્ત થવાની ગતિ એટલી ડરામણી નથી, જેટલું પહેલા વિચાર્યું હતું. એરિઝોના યુનિવર્સિટીનો આ મુખ્ય અભ્યાસ હાલમાં જ પ્રોસીડિંગ્સ ઓફ ધ રોયલ સોસાયટી બી નામની જર્નલમાં પ્રકાશિત થયો છે.

કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવી આ તપાસ?
સંશોધકોએ લગભગ 20 લાખ પ્રજાતિઓના લુપ્ત થવાના આંકડાની તપાસ કરી. તેમને જાણવા મળ્યું કે, છોડ, જંતુઓ અને જમીન પર રહેતા કરોડઅસ્થિધારી પ્રાણીઓના લુપ્ત થવાનો દર ખરેખર 100 વર્ષ પણ પહેલાં સૌથી વધુ હતો અને ત્યારથી તેમાં ઘટાડો થયો છે. મુખ્ય સંશોધક જોન વિયન્સે જણાવ્યું કે, લુપ્ત થવાના સાચા સ્વરૂપને સમજવા માટે જૂની પેટર્નને આજની ગતિથી અલગ કરવું જરૂરી છે.

આ શોધથી શું જાણવા મળ્યું છે?
આ નવો અભ્યાસ દાયકાઓથી ચાલી રહેલા વ્યાપક દાવાઓને ખોટા સાબિત કરે છે કે, જીવોના લુપ્ત થવાનો દર ઝડપથી વધી રહ્યો છે. તે દર્શાવે છે કે, જૈવવિવિધતાનું સૌથી મોટું નુકસાન એવા વિસ્તારોમાં થયું, જ્યાં ટાપુઓ જેવા અલગ જંગલ/વિસ્તારો હતા. આ વિસ્તારો પર માનવજાત દ્વારા લાવવામાં આવેલી બાહ્ય પ્રજાતિઓએ અહીંની સ્થાનિક જીવનનો સંપૂર્ણપણે નાશ કર્યો છે. સંશોધકો આ વાત પર ભાર મૂકે છે કે, આજનો ખતરો જેમ કે,  વનનાબૂદી, મીઠા પાણીનું પ્રદૂષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ હજું પણ ખૂબ જ ગંભીર છે.

આ આંકડાથી શું જાણવા મળ્યું છે?
આ આંકડા દર્શાવે છે કે, જીવોનું લુપ્ત થવાના કારણોમાં એક મોટો બદલાવ આવ્યો છે. અગાઉ, જૈવવિવિધતાનું સૌથી વધારે નુકસાન ટાપુ પરતી પ્રજાતિઓમાં થયું, જેમાં ગોકળગાય અને કરોડઅસ્થિધારી પ્રાણીઓ. આ જીવોને ઘણીવાર માનવો દ્વારા લાવવામાં આવેલા ઉંદરો, ડુક્કર અને બકરા જેવા પ્રાણીઓ દ્વારા ખતમ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ આજે મુખ્ય ખતરો મહાદ્વીપ પર રહેઠાણનું ખતમ થવા તરફ વધી ગયું છે. જ્યાં વન વિસ્તારોનો નાશ અને પ્રદૂષણ થઈ રહ્યું છે.

આ અભ્યાસના તારણો શું હતા?
આ અભ્યાસ જૈવવિવિધતા સંકટની ગંભીરતાને નકારતો નથી. તેના બદલે, તે આ સંકટને એક એવો પડકાર તરીકે રજૂ કરે છે, જેને રોકી શકાય છે. ડર ફેલાવવાને બદલે વૈજ્ઞાનિકો ઇચ્છે છે કે, વાતચીત નક્કર ડેટા પર આધારિત હોય.

