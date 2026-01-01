હવે 24 નહીં, પરંતુ 25 કલાકનો હશે એક દિવસ! જાણો આખરે કેમ થઈ રહ્યો છે પૃથ્વીના સમયમાં ફેરફાર?
Earth Science: પૃથ્વીની ગતિ થંભી નથી રહી, પણ ખૂબ જ ધીમી ગતિએ બદલાઈ રહી છે. આ ધીમો બદલાવ ભવિષ્યમાં સમયની વ્યાખ્યાને એક નવો આકાર આપી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, 25 કલાકનો દિવસ ક્યારે થઈ શકે છે.
Earth Science: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, ભવિષ્યમાં સૂરજ મોડો આથમશે અને રાતો લાંબી થઈ જશે? સાંભળવામાં આ કોઈ સાયન્સ ફિક્શન ફિલ્મની કહાની લાગે છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો કંઈક બીજું જ સંકેત આપી રહ્યા છે. પૃથ્વીની ચાલમાં અત્યંત ધીમો પણ સતત બદલાવ થઈ રહ્યો છે. આ બદલાવ એટલો સૂક્ષ્મ છે કે આપણે રોજિંદા જીવનમાં તેને અનુભવી શકતા નથી, પરંતુ આ જ પ્રક્રિયા ભવિષ્યમાં એક દિવસને 24 નહીં પણ 25 કલાકનો બનાવી શકે છે.
પૃથ્વીનો 24 કલાકનો દિવસ કેટલો સ્થિર છે?
આપણે જે 24 કલાકના દિવસને સામાન્ય માનીએ છીએ, તે વાસ્તવમાં એક સરેરાશ મૂલ્ય છે. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં તેને 'સૌર દિવસ' કહેવામાં આવે છે, એટલે કે સૂર્ય આકાશમાં બે વાર એક જ સ્થિતિમાં આવે તે વચ્ચેનો સમય. પરંતુ પૃથ્વીની પરિભ્રમણ ગતિ સંપૂર્ણપણે સ્થિર નથી. તે સમયની સાથે અત્યંત ધીમી ગતિએ બદલાતી રહે છે અને આ કારણે દિવસની લંબાઈ પણ સૂક્ષ્મ રીતે વધતી-ઘટતી રહે છે.
પૃથ્વીની ગતિ કેમ થઈ રહી છે ધીમી?
વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચ અનુસાર, પૃથ્વીનું રોટેશન (પરિભ્રમણ) પ્રતિ સદી કેટલાક મિલીસેકન્ડના દરે ધીમું થઈ રહ્યું છે. આ બદલાવ મિનિટો કે કલાકોમાં નહીં, પરંતુ હજારો અને લાખો વર્ષોમાં જમા થઈને અસર બતાવે છે. પૃથ્વીની ગતિ પર અનેક કુદરતી પરિબળોની સંયુક્ત અસર પડે છે, જેમાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ચંદ્રની માનવામાં આવે છે.
ચંદ્રનું ગુરુત્વાકર્ષણ અને ભરતી-ઓટ
ચંદ્ર પૃથ્વીના મહાસાગરોમાં ભરતી-ઓટ લાવે છે. આ ભરતી-ઓટ સંપૂર્ણપણે પૃથ્વીની સીધમાં રહેતા નથી, પરંતુ ઘર્ષણને કારણે થોડા પાછળ રહી જાય છે. આ અસંતુલન પૃથ્વીના ફરવા પર બ્રેક જેવી અસર કરે છે. પરિણામે પૃથ્વીની પરિભ્રમણ ઉર્જા ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય છે. આ પ્રક્રિયાને કારણે ચંદ્ર દર વર્ષે લગભગ 3.8 સેન્ટિમીટર પૃથ્વીથી દૂર ખસી રહ્યો છે અને દિવસની લંબાઈ વધતી જાય છે.
આબોહવા પરિવર્તન અને બરફનું પીગળવું
નાસા (NASA) અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓના રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે, ગ્રીનલેન્ડ અને એન્ટાર્કટિકાનો બરફ ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે. ગ્લેશિયર્સનું સંકોચાવું, સમુદ્રની સપાટીનું વધવું અને ભૂગર્ભ જળનો અતિશય વપરાશ પૃથ્વીના દ્રવ્યમાનના વિતરણને બદલી રહ્યું છે. જ્યારે પૃથ્વી પર દ્રવ્યમાન અહીં-તહીં ખસે છે, ત્યારે તેની અસર તેની પરિભ્રમણ ગતિ અને ધરીની સ્થિતિ પર પડે છે. તેનાથી દિવસની લંબાઈમાં મિલીસેકન્ડના સ્તરે વધારો થાય છે.
પૃથ્વીના આંતરિક બદલાવ પણ જવાબદાર
પૃથ્વીનું મેન્ટલ અને કોર સંપૂર્ણપણે સ્થિર નથી. તેની અંદર થતી હલચલ, ભૂકંપીય પ્રવૃત્તિઓ અને આંતરિક સંરચનામાં બદલાવ પણ પરિભ્રમણ પર અત્યંત સૂક્ષ્મ અસર કરે છે. આ અસરો સીધી નજરે પડતી નથી, પરંતુ લાંબા ગાળે તેની અસર દિવસના સમયગાળા પર નોંધાય છે.
સૌર દિવસ અને નક્ષત્ર દિવસ વચ્ચેનો તફાવત
વૈજ્ઞાનિકો દિવસને બે રીતે માપે છે. સૌર દિવસ સૂર્યના આધારે માપવામાં આવે છે, જ્યારે નક્ષત્ર દિવસ પૃથ્વીને દૂરના તારાઓની સાપેક્ષમાં એક ચક્કર પૂર્ણ કરવામાં લાગતો સમય હોય છે. નક્ષત્ર દિવસ સૌર દિવસ કરતા લગભગ ચાર મિનિટ ઓછો હોય છે. સમયની સાથે આ બન્નેમાં થોડો વધઘટ નોંધવામાં આવે છે, જે પૃથ્વીની પરિભ્રમણ ગતિમાં બદલાવનો સંકેત આપે છે.
દિવસની લંબાઈ કેવી રીતે માપે છે વૈજ્ઞાનિકો?
આધુનિક જીઓડેસી ટેકનિકની મદદથી વૈજ્ઞાનિકો પૃથ્વીની ગતિને અત્યંત સટીકતાથી માપે છે. આમાં પરમાણુ ઘડિયાળો, સેટેલાઈટ લેસર રેન્જિંગ અને અવકાશમાંથી આવતા રેડિયો સિગ્નલો અને 100થી વધારે વર્ષોના ડેટા સામેલ હોય છે. હાલના વર્ષોમાં મશીન લર્નિગના આધારે વિશ્લેષણ દ્વારા આ આંકડાને વધુ સચોટ બનાવવામાં આવ્યા છે.
આખરે ક્યારે થશે 25 કલાકનો દિવસ?
આ પ્રશ્ન જેટલો રોમાંચક છે, તેટલો જ દૂરના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો છે. વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક અંદાજો અનુસાર, પૃથ્વી-ચંદ્ર પ્રણાલીમાં આ સ્તરનો બદલાવ આવવામાં લગભગ 20 કરોડ વર્ષ લાગી શકે છે. એટલે કે 25 કલાકનો દિવસ આપણી કે આવનારી ઘણી પેઢીઓના જીવનકાળમાં નહીં, પરંતુ ખૂબ જ દૂરના ભવિષ્યમાં શક્ય બનશે.
