Russia Earthquake: પ્રલયના ભણકારા! ફરી એકવાર 'ધ્રુજી' રશિયાની ધરા, 7.8ની તીવ્રતાના ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી
Earthquake in Russia: આજે સવારે રશિયાના પેટ્રોપાવલોવસ્ક-કામચાત્સ્કીમાં 7.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. US Geological Survey અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર 10 કિમીની ઊંડાઈએ હતું.
Tsunami Warning: આજે સવારે રશિયાના પેટ્રોપાવલોવસ્ક-કામચાત્સ્કી પ્રદેશમાં 7.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. અમેરિકાના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ અનુસાર તેનું કેન્દ્ર 10 કિમી (6.2 માઇલ)ની ઊંડાઈએ હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. આ ભૂકંપ આવ્યા બાદ 5.8ની તીવ્રતાના અનેક આફ્ટરશોક પણ અનુભવાયા હતા. ભૂકંપ બાદ તરત જ અમેરિકાના પ્રેસિડેન્શિયલ વેધર સર્વિસે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે. રશિયાના કાચમટકા વિસ્તારના ગવર્નરે પણ જણાવ્યું કે, દ્વીપકલ્પના પૂર્વી કિનારા માટે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
સુનામી ચેતવણી
પ્રાદેશિક ગવર્નર વ્લાદિમીર સોલોડોવે ટેલિગ્રામ પર જણાવ્યું કે, લોકોને ખતરા વિશે ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. જો કે, અત્યાર સુધી કોઈપણ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, બધી ઈમરજન્સી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આ ઉપરાંત બેરિંગ સમુદ્ર અને પેસિફિક મહાસાગર સુધી ફેલાયેલા દ્વીપકલ્પના પૂર્વ કિનારા માટે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
શું અલાસ્કામાં સુનામી આવશે?
ઈમરજન્સી મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, જાપાનના ઉત્તરમાં સ્થિત કુરિલ ટાપુઓના કેટલાક ભાગો માટે પણ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. અમેરિકાના નેશનલ વેધર સર્વિસ અને પેસિફિક સુનામી ચેતવણી કેન્દ્રએ અલાસ્કાના કેટલાક ભાગો માટે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી હતી. જો કે, બાદમાં આ ચેતવણી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.
શું છે ભૂકંપનું કારણ?
રશિયાનું પેટ્રોપાવલોવસ્ક-કામચાત્સ્કી દુનિયાના એવા વિસ્તારોમાંથી એક છે, જ્યાં સૌથી વધુ ભૂકંપ આવે છે. આનું કારણ એ છે કે, પેસિફિક પ્લેટ અને ઉત્તર અમેરિકન પ્લેટ અહીં એકસાથે મળે છે. કામચટકા દ્વીપકલ્પ એક ટેક્ટોનિક બેલ્ટ પર આવેલું છે જેને રિંગ ઓફ ફાયર નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તે પેસિફિક મહાસાગરના મોટા ભાગને ઘેરી લે છે અને ભૂકંપીય ગતિવિધિ માટેનું એક હોટસ્પોટ છે. 29 જુલાઈ 2025ના રોજ રશિયાના કામચટકા દ્વીપકલ્પના પૂર્વ કિનારે 8.8ની તીવ્રતાનો એક મોટો ભૂકંપ આવ્યો હતો. આનાથી પેસિફિકમાં વ્યાપક સુનામી ચેતવણી આપવામાં આવી, જે 2011 પછીનો સૌથી મોટો ભૂકંપ હતો.
