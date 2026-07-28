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જાપાનમાં 7.1ની તીવ્રતાનો ભીષણ ભૂકંપ, ઘરોમાંથી ભાગ્યા લોકો, સુનામીનું અપાયું એલર્ટ

દક્ષિણી જાપાનના ક્યુશુ વિસ્તારમાં મંગળવારે 7.1ની તીવ્રતાનો ભીષણ ભૂકંપ આવ્યો. જે જાપાની શિંદો સ્કેલ પર ઉચ્ચતમ લેવલ 7 પર મપાયો. આંચકા બાદ તરત અરિયાકે અને યાત્સુશિરો સમુદ્ર કાંઠાઓ પર 1 મીટર ઊંચી સુનામીની લહેરોનું એલર્ટ જાહેર કરી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળો પર જવાની સલાહ અપાઈ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:14 PM IST
જાપાનમાં 7.1ની તીવ્રતાનો ભીષણ ભૂકંપ, ઘરોમાંથી ભાગ્યા લોકો, સુનામીનું અપાયું એલર્ટ
Image Credit: earthquake.usgs.gov

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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