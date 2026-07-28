/જાપાનમાં 7.1ની તીવ્રતાનો ભીષણ ભૂકંપ, ઘરોમાંથી ભાગ્યા લોકો, સુનામીનું અપાયું એલર્ટ

જાપાનના ક્યૂશુ ટાપુ પર મંગળવારે 7.1ની તીવ્રતાવાળો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો. આ ભૂકંપ કુમામોતો વિસ્તારમાં આવ્યો અને ત્યારબાદ સુનામીની ચેતવણી અપાઈ છે. જાપાન હવામાન વિજ્ઞાન એજન્સી (JMA)ના જણાવ્યાં મુજબ ભૂકંપ બાદ 1 મીટર સુધી ઊંચી લહેરો ઉઠવાની આશંકા જતાવવામાં આવી છે. કાંઠા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવાની અને જરૂર પડ્યે તરત સુરક્ષિત સ્થળોએ જતા રહેવાની અપીલ કરાઈ છે. આ બધા વચ્ચે એવા પણ સમાચાર છે કે ચીનની ધરતી પણ ડોલી છે. ચીનના કિંઘાઈમાં 5.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો છે.
જાપાન સરકારે કુમામોતો ઉપરાંત નાગાસાકી, કાગોશિમા, ફુકુઓકા, સાગા, ઓઈતા અને મિયાજાકી પ્રાંતોમાં ઈમરજન્સી ભૂકંપ ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. આ તમામ વિસ્તારો ક્યુશુ ટાપુ પર આવેલા છે. આ જાણકારી ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સે આપી છે. રાહતના સમાચાર એ છે કે હજુ સુધી કોઈ જાનમાલના નુકસાનના સમાચાર નથી.
સ્થાનિક પ્રશાસન ભૂકંપથી થયેલી અસરની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે. આ સાથે જ સુનામીના જોખમ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. ઈમરજન્સી ટીમો એલર્ટ પર છે અને સ્થિતિ પર બાજ નજર છે.
જાપાનમાં આવે છે ખુબ ભૂકંપ
જાપાન દુનિયાના એવા દેશોમાં સામેલ છે જ્યાં ભૂકંપ સૌથી વધુ આવે છે. આ જ કારણે અહીં ભૂકંપ અને સુનામીની ચેતવણી આપનારી સિસ્ટમ દુનિયાની સૌથી સારી સિસ્ટમમાં ગણાય છે. અહીંની સિસ્ટમ ગણતરીની સેકન્ડોમાં લોકોને એલર્ટ મોકલી દે છે. જેનાથી જાનમાલના નુકસાનને ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. ક્યુશુ ટાપુ પર રહેતા લોકોને હાલ સતર્ક રહેવાની અને અધિકારીઓના નિર્દેશોનું પાલન કરવાની સલાહ અપાઈ છે. આવનારા કલાકોમાં સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
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