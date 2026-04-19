'કાં તો ડીલ માનો, નહીંતર...', ટ્રમ્પે ઈરાનને આપી ધમકી, ઇસ્લામાબાદમાં છેલ્લી વાતચીત!
Trump Threat To Iran: પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષમાં ચાલી રહેલી મડાગાંઠ વચ્ચે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને વિનાશક ચેતવણી આપી છે, તેને "સમાધાન અથવા વિનાશ" વચ્ચે પસંદગી કરવાની ઓફર કરી છે.
Trump Threat To Iran: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને રાજદ્વારી મડાગાંઠ વચ્ચે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાનને તેમની સામાન્ય શૈલીમાં કડક ચેતવણી આપી છે. રવિવારે એક જ નિવેદનમાં ટ્રમ્પના બે અલગ અલગ વલણ સ્પષ્ટ હતા. એક તરફ, તેમણે ઈરાનના માળખાને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાની ધમકી આપી હતી, જ્યારે બીજી તરફ, તેમણે પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે વાજબી ડીલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
યુદ્ધવિરામ ઉલ્લંઘન પર ટ્રમ્પ ગુસ્સે ભરાયા
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ "ટ્રુથ સોશિયલ" પર નિવેદન આપતા, ટ્રમ્પે ઈરાન પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. તેમણે લખ્યું કે, ઈરાને ગઈકાલે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ગોળીબાર કરવાનો નિર્ણય લીધો, જે આપણા યુદ્ધવિરામ કરારનું સંપૂર્ણ ઉલ્લંઘન છે! તેમાંથી ઘણી ગોળી ફ્રેન્ચ જહાજ અને બ્રિટિશ કાર્ગો જહાજ પર ચલાવવામાં આવી હતી. તે સારું નહોતું, ખરું ને?
આવતીકાલે ઇસ્લામાબાદમાં યોજાનારી મહત્વપૂર્ણ વાતચીતો
ધમકીઓ વચ્ચે, ટ્રમ્પે રાજદ્વારી માટે ખુલ્લા માર્ગનો સંકેત પણ આપ્યો. તેમણે જાહેરાત કરી કે તેમના પ્રતિનિધિઓ કાલે સાંજે વાટાઘાટો માટે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદ પહોંચશે. ટ્રમ્પે લખ્યું કે તેઓ ત્યાં એક ડીલ પર વાતચીત કરશે, જેને તેમણે ખૂબ જ વાજબી ડીલ ગણાવી.
નાકાબંધી અને આર્થિક નુકસાનનો ઉલ્લેખ કરતા
ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની ઈરાનની જાહેરાત પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે યુએસ નાકાબંધીએ તેને પહેલાથી જ બંધ કરી દીધો છે. ટ્રમ્પના મતે, ઈરાન કહી રહ્યું છે કે તેઓ આ માર્ગ બંધ કરી રહ્યા છે, જે વિચિત્ર છે કારણ કે અમારી 'નાકાબંધી'એ તેને પહેલાથી જ બંધ કરી દીધો છે.
તેઓ અજાણતાં અમને મદદ કરી રહ્યા છે. આ માર્ગ બંધ થવાથી ઈરાનને દરરોજ $500 મિલિયનનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જ્યારે અમેરિકાને કોઈ નુકસાન થઈ રહ્યું નથી. હકીકતમાં, ઘણા જહાજો હવે ટેક્સાસ, લ્યુઇસિયાના અને અલાસ્કા જઈ રહ્યા છે જેથી તેઓ ઇંધણ ભરે.
'નો મોર મિસ્ટર નાઇસ ગાય'
ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો ઈરાન ડીલ નહીં સ્વીકારે, તો તેના પરિણામો ભયંકર આવશે. તેમણે લખ્યું કે, મને આશા છે કે તેઓ તેને સ્વીકારશે, કારણ કે જો તેઓ નહીં સ્વીકારે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઈરાનના દરેક પાવર પ્લાન્ટ અને દરેક પુલને ઉડાવી દેશે. હવે કોઈ શિષ્ટાચાર નહીં!" ટ્રમ્પે વધુ આક્રમક રીતે જાહેરાત કરી કે તેઓ છેલ્લા 47 વર્ષોમાં જે કરવામાં અન્ય રાષ્ટ્રપતિઓ નિષ્ફળ ગયા છે તે પૂર્ણ કરવાને સન્માન માનશે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, ઈરાનની હત્યા મશીનનો નાશ કરવાનો સમય આવી ગયો છે!
તણાવ અને અસ્થિર યુદ્ધવિરામ
યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેનો આ સીધો સંઘર્ષ 28 ફેબ્રુઆરીએ તેહરાન પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલાથી શરૂ થયો. ગયા અઠવાડિયે એક અસ્થિર યુદ્ધવિરામ થયો, જેમાં ટ્રમ્પે સમગ્ર ઈરાની સંસ્કૃતિનો નાશ કરવાની ધમકી આપી. પાકિસ્તાન દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલા બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ હેઠળ, ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોને પસાર થવા દેવા સંમત થયા.
જો કે, ગયા સપ્તાહના અંતે ઇસ્લામાબાદમાં યોજાયેલી વાતચીતનો પ્રથમ રાઉન્ડ અનિર્ણિત રહ્યો. હાલમાં, યુએસએ તેની નાકાબંધી જાળવી રાખી છે, જ્યારે ઈરાને શનિવારે યુએસ પર વિશ્વાસઘાતનો આરોપ લગાવીને પ્રતિબંધો ફરીથી લગાવ્યા છે. બધાની નજર હવે ઇસ્લામાબાદમાં સોમવારે યોજાનારી વાતચીતના બીજા રાઉન્ડ પર છે.
