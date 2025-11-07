Prev
$1,000,000,000,000 નો પગાર, મતલબ એક દિવસના ₹2,300 કરોડ, Elon Musk બનશે દુનિયાના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર, મળી મંજૂરી-શરતો લાગૂ

Elon Musk: કંપનીના શેરધારકોએ તેમના માટે રેકોર્ડબ્રેક પગાર પેકેજ મંજૂર કર્યું છે. આ પેકેજ એટલું મોટું છે કે જો ટેસ્લા તેના જણાવેલા વૃદ્ધિ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરે છે, તો મસ્કની નેટવર્થ $1 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:08 PM IST

Elon Musk: ટેસ્લાના સીઈઓ એલન મસ્ક હવે દુનિયાના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર બનવાની નજીક પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેરધારકોએ તેમના માટે રેકોર્ડ તોડ વેતન પેકેજને મંજૂરી આપી છે. આ પેકેજ એટલું મોટું છે કે જો ટેસ્લા પોતાના નક્કી ગ્રોથ ટાર્ગેટ હાસિલ કરી લે તો મસ્કની નેટવર્થ 1 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.

ટેક્સાસમાં ગુરૂવારે યોજાયેલી ટેસ્લાની વાર્ષિક શેરધારક બેઠકમાં 75 ટકાથી વધુ શેરધારકોએ મસ્કને સ્ટોક-બેસ્ડ કંપેનશેશન પ્લાનના પક્ષમાં મત આપ્યો. પરિણામની જાહેરાત બાદ ગોલ તાળીઓ અને નારાથી ગૂંજી ઉઠ્યો હતો. મસ્કે શેરધારકો અને ટેસ્લા બોર્ડનો આભાર માનતા કહ્યું- આઈ સુપર એપ્રીશિએટ ઇટ.

એલોન મસ્ક કેવી રીતે કમાય છે?
મસ્કને પગાર મળતો નથી. તેમની સંપૂર્ણ આવક સ્ટોક ઓપ્શન્સમાંથી આવે છે. આ નવા પેકેજ હેઠળ, તેમને આગામી 10 વર્ષમાં 423.7 મિલિયન ટેસ્લા શેર મળી શકે છે. જો કંપનીનું બજાર મૂલ્ય $8.5 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચે છે, તો આ પેકેજ લગભગ $1 ટ્રિલિયનનું થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે ટેસ્લાના શેરના ભાવમાં તેના વર્તમાન સ્તરથી આશરે 466 ટકાનો વધારો થશે, જે તેને Nvidia જેવી દિગ્ગજો કરતાં પણ વધુ મૂલ્યાંકન આપશે.

જો મસ્કને આ પેકેજના તમામ 12 હપ્તા મળે છે, તો તેમની સરેરાશ દૈનિક કમાણી $275 મિલિયન (આશરે ₹2,300 કરોડ) પ્રતિ દિવસ થશે, જે કોઈપણ એક્ઝિક્યુટિવ માટે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પગાર સોદો બનશે.

મસ્કનો શું છે આઉટલુક?
ટેસ્લાના બોર્ડે શેરધારકોને ચેતવણી આપી હતી કે જો આ પે પ્લાનને મંજૂરી ન મળે તો મસ્ક કંપની છોડવાનો નિર્ણય કરી શકે છે. બોર્ડે રેગુલેટરી ફાઇલિંગમાં કહ્યું કે મસ્કે પોતાના નિયંત્રણને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તે સીઈઓ બન્યા રહેવા માટે આ પેકેજથી મળનારી ગેરંટી ઈચ્છતા હતા.

જોકે, આ વર્ષ કંપની માટે સરળ રહ્યું નથી. 2025 માં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની માંગમાં ઘટાડો અને યુએસ સરકારના પ્રોત્સાહનોમાં ઘટાડાને કારણે ટેસ્લાના વેચાણ અને નફામાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. આમ છતાં, આ પગાર પેકેજની મંજૂરીથી મસ્કની સ્થિતિ મજબૂત થઈ છે અને તેમને ઇતિહાસના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બનવાની દિશામાં એક ડગલું નજીક લઈ ગયા છે.

