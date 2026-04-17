ઈઝરાયની તબાહીનો અંત આવી ગયો! આકાશમાં કંઈક એવું જોવા મળ્યું, જેમાં લોકોએ બાઈબલ-કુરાનની ભવિષ્યવાણી ગણાવી

End Times Signs Israel Bhavishyawani :ઈઝરાયેલ હાલ હમાસ, હિજબુલ્લા અને ઈરાન સાથે ત્રણ મોરચે લડી રહ્યું છે, પરંતું શું ઈઝરાયેલ આ યુદ્ધમાં ટકી શકશે. યુદ્ધ વચ્ચે ઈઝરાયેલમાં કંઈક એવું થયું છે, જેને લોકો ઈઝરાયેલના અંતની ભવિષ્યવાણી ગણી રહ્યાં છે. લોકોમા બાઈબલ અને કુરાનની આ ભવિષ્યવાણીને લઈને ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:24 PM IST
  • ઈઝરાયેલ પર કુદરતનો પ્રકોપ કે પછી તેના તબાહીનો સંકેત મળ્યો
  • નાનકડા દેશ પર કાગડા બાદ હવે લાખો મધમાખીઓના હુમલો થયો 
  • શું બાઈબલ અને કુરાનની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી રહી છે? 
  • તબાહીના ઉલ્લેખ સાથે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા તેજ બની 

bee swarming netivot israel : ઈઝરાયેલના આકાશમાં કંઈક એવું અજુગતુ જોવા મળ્યું. હજારો મધમાખીના ઝુંડ આકાશમાં ઉડતા જોવા મળ્યા. યહુદીઓ તેને ખરાબ સંકેત માને છે. ઈઝરાયેલમાં શું બાઈબલ અને કુરાનની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે. કાગડા બાદ મધુમાખીના ઝુંડના ઉડવાથી યહુદીઓ ડરી ગયા છે. તો કેટલાક ધાર્મિક લોકોએ તેને તબાહીના સંકેત અને ભવિષ્યવાણી તરીકે ગણાવ્યું છે. 

ઈઝરાયેલમાં માખીઓના અને કાગડાના ઝુંડ કેમ ફરી વળ્યા
ઈઝરાયેલ લાંબા સમયથી યુદ્ધના સંકટ સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે. અલગ અલગ દેશો સાથે ઈઝરાયેલ વિવિધ મોરચે લડી રહ્યું છે. પરંતું હાલ યુદ્ધ નહિ, ઈઝરાયેલમાં એક નવું ટેન્શન ઉભું થયું છે. દક્ષિણ ઈઝરાયેલના નેતિવોટ શહેરમા મધમાખીઓનું ઝુંડ ફરી વળ્યું છે. જેઓએ ગાડીઓ તથા આમતેમ લોકો પર હલ્લાબોલ કર્યું છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ તેને એક ખરાબ સંકેત તરીકે જોઈ રહ્યાં છે. તેમાં પહેલા તેલ અવીવમાં કાગડાનું મોટું ઝુંડ જોવા મળ્યું હતું. કેટલાકે દાવો કર્યો કે, આ તબાહીનો સંકેત છે. જેનો  ઉલ્લેખ બાઈબલ અને કુરાનમાં જોવા મળ્યો છે. 

સાઉથ ઈઝરાયેલના નેટવોટ શહેર પર લાખોની સંખ્યામાં મધુમાખીઓએ હુમલો કર્યાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફરી રહ્યો છે. તેમાં સામાન્ય લોકો અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. પરંતું આ સાથે જ વિમાન ઉડાવવામાં પણ ભારે તકલીફ પડી રહી છે. ઈઝરાયેલી અધિકારીઓના તેનાથી લડવા માટે ખાસ ટીમનો સહારો લેવાની જરૂર પડી છે. 

— Suppressed News. (@SuppressedNws1) April 15, 2026

સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સનો તબાહીનો દાવો
સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ ઈઝરાયેલમાં મધુમાખીઓના આ હુમલાને તબાહીનો સંકેત ગણાવી રહ્યાં છે. કેટલાક લોકોએ દાવો કર્યો કે, બાઈબલ અને કુરાનમાં આ પ્રકારનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. અનેક લોકો યશાયાહ 7:18 (NIV) નો ઉલ્લેખ કરે છે, જેમાં કહેવાયું છે કે, એક દિવસ મિસરની નાઈલ નદીના ડેલ્ટામાં માખીઓને સીટી વગાડીને બોલાવવામાં આવશે. 

ભારતની એક ઈન્ટરનેટ યુઝરે એક્સ પર ઈઝરાયેલના મધમાખીઓના હુમલાનો વીડિયો શેર કરતા તેને કુરાની એક સૂરહ અલ અરાફ સાથે જોડાયું છે. તેઓએ કહ્યું કે, આ આયતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અલ્લાહ પૂર, તીડ, માખીઓ, દેડકાને સ્પષ્ટ નિશાનીઓ તરીકે મોકલે છે. આ અહંકારીઓ અને અપરાધીઓ માટે એક મોટો સંદેશ છે. 

"So We sent upon them the flood and locusts and lice and frogs and blood as distinct signs, but they were arrogant and were a criminal people." pic.twitter.com/R39wEtfLia

— Kavish aziz (@azizkavish) April 15, 2026

તેલ અવીવ પર મંડરાયા કાગડા 
ગત મહિને માર્ચના અંતમાં ઈઝરાયેલના તેલ અવીવ શહેર પર હજારો કાગડા ફરી વળ્યા હતા. આ દ્રષ્ય બહુ જ ડરામણું બની રહ્યું હતું. તેને પણ અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓને સ્થાન આપ્યું હતું. ઈરાન સાથે યુદ્ધની વચ્ચે તેને તબાહીના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. તેને પણ બાઈબલની આયત સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. 

કાગડાના ઝુંડ બાદ હવે ઈઝરાયેલા પર મધમાખીઓનું ઝુંડ ફરી વળ્યું છે. આ ઘટનાક્રમે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. કારણ કે, ઈઝરાયેલમાં લાંબા સમયથી યુદ્ધનો અંત આવી નથી રહ્યો. ઈઝરાયેલ ગત ત્રણ વર્ષથી ફિલ્સ્ટાઈન ગ્રુપ હમાસ, લેબનાની ગ્રુપ હિજબુલ્લાહ અને ઈરાન સાથે યુદ્ધ પર ઉતર્યું છે.   

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

