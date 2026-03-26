Energy crisis: આ તો હજુ ટ્રેલર છે, આગળ આવી શકે છે મોટું સંકટ, નિષ્ણાંતોની ચેતવણી

અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના 27 દિવસ થઈ ગયા છે. મધ્યપૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર અનેક દેશોમાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને એશિયામાં એનર્જી સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા કાચા તેલની સપ્લાય પર મોટી અસર પડી છે. આ સ્થિતિ જો યથાવત રહી તો સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:30 PM IST
  • 27 દિવસ બાદ પણ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલુ
  • યુદ્ધના કારણે ઉર્જાનું સંકટ થશે ઉભુ
  • હોર્મુઝના કારણે અનેક દેશોમાં મુશ્કેલી

Iran War: ઈરાન સાથેના યુદ્ધના 27 દિવસ પછી દુનિયામાં એવો કોઈ દેશ નથી રહ્યો કે, જ્યાં કોઈને કોઈ રીતે ઉર્જા સંકટ ઉભુ થયુ ન હોય....તેલ સંકટના કારણે આખું યુરોપ મુશ્કેલીમાં છે....તો દક્ષિણ અને પશ્ચિમ એશિયામાં પણ હાહાકાર મચ્યો છે....ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે નિષ્ણાંતો કહી રહ્યા છે આ ક્રાઈસિસ તો માત્ર ટ્રેલર છે.....આગળ આના કરતા પણ મોટુ સંકટ આવી શકે છે....કેવી રીતે આ સંકટ આવશે...જોઈએ આ અહેવાલમાં...

તો શું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને જરા પણ અંદાજ ન હતો કે, ઈરાન સાથેના યુદ્ધમાં આખી દુનિયાને તેલ માટે લાઈનમાં ઉભું રહેવું પડશે.

અને જો અંદાજ હતો તો તેનો વિકલ્પ શું હતો...પહેલો વિકલ્પ હતો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ઈરાનના કબજામાંથી મુક્ત કરાવવું....પરંતુ આ કામ ટ્રમ્પ અને અમેરિકન સેનાની ક્ષમતાથી બહાર નિકળતુ લાગી રહ્યુ છે.

ટ્રમ્પની શરૂઆતની યોજના ઈરાનના સૌથી મોટા તેલ ભંડાર ધરાવતા દ્વીપ ખર્ગ પર કબ્જો કરવાનો હતો.....તેના માટે ખર્ગ આઈલેન્ડ પર હુમલાઓ પણ કરવામાં આવ્યા, પરંતુ હોર્મુઝની જેમ ખર્ગ પણ હજુ ઈરાનના કબ્જામાં જ છે...હવે ઈરાને કહી દીધું છે કે જો અમેરિકા આ રીતે હુમલા ચાલુ રાખશે, તો યમન પાસે આવેલ બાબ-અલ-મંદેબ સ્ટ્રેટને પણ બંધ કરી દેવાશે...

શું થશે જ્યારે...હોર્મુઝની જેમ બાબ-અલ-મંદેબ બંધ થશે
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી વિશ્વ સામે 20 ટકા ઊર્જા સંકટ ઉભું થયું છે....જો ઈરાન લાલ સમુદ્ર અને એડનની ખાડી જોડતા બાબ-અલ-મંદેબ સ્ટ્રેટને પણ બંધ કરે, તો તેલ સંકટ કેટલું મોટું બની શકે છે, તે તમે આ રીતે સમજી શકો છો....

તેલના એક ટીંપા માટે તરસશે દુનિયા
હોર્મુઝ બંધ
આ માર્ગથી દુનિયાનું 20 % તેલ સપ્લાય થાય છે
આ માર્ગથી ભારત, ચીન, રશિયા જેવા થોડા દેશોના જ ટૅન્કરો પસાર થઈ રહ્યા છે

અલ-મંદેબ બંધ થશે તો?
આ માર્ગને તેલની લાઈફલાઈન કહેવામાં આવે છે
અહીંથી દરરોજ 60થી 70 લાખ બેરલ, એટલે કે દુનિયાનું 17 ટકા તેલ પસાર થાય છે
જો આ પણ બંધ થઈ જાય, તો દુનિયાનું 40 ટકા તેલ સપ્લાયને અસર થઈ શકે છે

ઈરાને ભારત સહિત કેટલાક દેશોને હોર્મુઝથી પસાર થવાની છુટ આપી છે...જેના કારણે હાલ પાંચથી સાત ટકા તેલ સપ્લાય ચાલુ છે...પરંતુ તેની અસર શું થશે.....અલગ અલગ દેશોની પરિસ્થિતિ પરથી સમજીએ....

થાઈલેન્ડ
લાંબી લાઈનો, પેટ્રોલ 6 બાટ પ્રતિ લિટર
વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ

પાકિસ્તાન
સરકારી કર્મચારીઓ માટે સપ્તાહમાં માત્ર 4 દિવસ કામ
શાળાઓ અને યુનિવર્સિટીઓ 2 અઠવાડિયા માટે બંધ

બાંગ્લાદેશ
તેલનો જથ્થો માત્ર 9થી 14 દિવસ માટે

તાઈવાન
માત્ર 11 દિવસનો LNG સ્ટોક બચ્યો

ઈન્ડોનેશિયા
1 એપ્રિલથી ઑનલાઈન ક્લાસ અને વર્ક ફ્રોમ હોમ

ફિલિપાઈન્સ
ઊર્જા કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે
ઈધણનો જથ્થો 45 દિવસ સુધી

જાપાન
IEAને અનુરોધ કર્યો છે કે
ભંડારમાંથી ફરી તેલ બજારમાં મુક્ત કરવું

દક્ષિણ કોરિયા
જાહેર સંસ્થાઓમાં લાઈસન્સ પ્લેટ આધારિત નિયંત્રણ લાગુ

હોર્મુઝ માર્ગથી ભારતીય જહાજોને મળેલી છુટને કારણે ભારતમાં તેલ સપ્લાય પર એટલી અસર થઈ નથી...જેટલી યુરોપ અને અન્ય એશિયાઈ દેશોમાં થઈ છે....પરંતુ જો આ યુદ્ધ આગળ વધશે....જેવી આશંકા છે...તો વિશ્વભરમાં એવું તેલ સંકટ ઉભુ થશે..જેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે..અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન સામે શરૂ કરેલું યુદ્ધ આ ક્યારે સમાપ્ત થશે તે હવે કહેવું મુશ્કેલ છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

