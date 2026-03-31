દુનિયાના ઘણા દેશોમાં 'એનર્જી લોકડાઉન', જાણો કઈ-કઈ વસ્તુ પર લાગ્યો પ્રતિબંધ? શું ભારતમાં પણ છે ખતરો
What Is Energy Lockdown: ઈરાન-ઈઝરાયલના જંગ બાદ દુનિયાના ઘણા દેશોમાં તેલ અને ગેસનું સંકટ શરૂ થઈ ગયું છે. ભારત પણ તેમાંથી બાકાત નથી. ભારતમાં હાલમાં એલપીજીની સમસ્યા સામે આવી રહી છે.
- ફિલીપીન્સ એનર્જી લોકડાઉન લાગૂ કરનાર દુનિયાનો પ્રથમ દેશ બની ગયો
- પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર અને વિયતનામમાં પણ પ્રતિબંધો લાગ્યા
- દક્ષિણ અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં ઈંધણની કિંમતો 30થી 50 ટકા સુધી વધી
Energy Lockdown Means: ઈરાન-ઈઝરાયલના જંગની અસર દુનિયાના ઘણા મોટા દેશોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. દુનિયાના ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસને લઈને એનર્જી લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ બની ગઈ છે. ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસના ભાવ વધી ગયા છે કે પછી રાશનિંગ સિસ્ટમ લાગૂ કરવી પડી છે. શાળા અને ઓફિસોના સમય ઘટાડવા જેવા પગલાં પણ ભરવામાં આવ્યા છે.
તેલ કંપનીઓને સરકારે આપી રાહ
ભારતમાં અત્યાર સુધી સરકારી રિફાઇનરીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. જ્યારે વૈશ્વિક માર્કેટમાં કાચા તેલના ભાવ વધીને આશરે 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે. પાછલા સપ્તાહે સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી ગ્રાહકોને કિંમતમાં વધારાથી રાહત મળી અને તેલ કંપનીઓ પર થોડું ભારણ ઓછું થયું.
તેલ કંપનીઓને દરરોજ કેટલું નુકસાન?
એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડાનો ઈરાદો ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેસન અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન જેવી જાહેર ક્ષેત્રની તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પર પડનાર આર્થિક ભારણને ઓછો કરવાનો છા. આ કંપનીઓ ઘરેલું બજારમાં ફ્યુલને તેના સપ્લાય ખર્ચથી ઓછા કિંમતે વેચી રહી છે. વર્તમાનમાં પેટ્રોલ પર કંપનીઓને 26 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ પર 18.90 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે તેને દરરોજ આશરે 2400 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
30થી 50 ટકા સુધી વધી ગઈ ઈંધણની કિંમતો
વર્તમાન સંકટ શરૂ થયા બાદથી દક્ષિણ અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં ઈંધણની કિંમતો 30થી 50 ટકા સુધી વધી છે. ઉત્તરી અમેરિકામાં લગભગ 30 ટકાનો વધારો થયો છે અને યુરોપમાં લગભગ 20 ટકાનો વધારો થયો છે.
સૌથી પહેલાં ક્યા દેશમાં લાગૂ થયું એનર્જી લોકડાઉન?
તાજેતરમાં ફિલીપીન્સ એનર્જી લોકડાઉન લાગૂ કરનાર દુનિયાનો પ્રથમ દેશ બની ગયો. એનર્જી લોકડાઉન લાગૂ થયા બાદ મનીલા સહિત ઘણા મોટા શહેરોમાં વીજળી બચાવવા માટે શોપિંગ મોલ્સ ખુલવાના સમય નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. સરકરે ઈંધણ ભરાવવાની મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે.
એનર્જી લોકડાઉનમાં ક્યા-ક્યા પ્રતિબંધો?
આ સિવાય પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર અને વિયતનામમાં પણ સ્થિતિ ખરાબ છે અને ત્યાં ઘણા પ્રતિબંધ લાગૂ કરવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં શાળાઓ બે સપ્તાહ માટે બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને વર્ક ફ્રોમ હોમ લાગૂ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીલંકામાં ઈંધણ બચાવવા માટે દર બુધવારે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. બાંગ્લાદેશમાં વીજળીમાં કાપ મુકવામાં આવ્યો છે. શાળામાં રજા આપવામાં આવી છે. વિયતનામમાં પેટ્રોની કિંમતોમાં 50-60 ટકાનો વધારો કરવામાં આવયો છે. સાથે બિનજરૂરી યાત્રા પર પ્રતિબંધ લાગૂ કરવામાં આવ્યો છે. મ્યાનમારમાં ગાડીઓ માટે Odd-Even નિયમ લાગૂ કરવામાં આવ્યો છે. ઘણા પેટ્રોલ પંપ બંધ થઈ ગયા છે.
ભારતમાં કેવી છે સ્થિતિ?
સરકારે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે બધી ઘરેલું રિફાઇનરીઓ કાચા તેલના પર્યાપ્ત ભંડાર સાથે કામ કરી રહી છે અને દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત નથી. ઈંધણ આઉટલેટ સામાન્ય રૂપે કામ કરી રહ્યાં છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે દેશના બધા પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ-ડીઝલ ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ જો યુદ્ધ યથાવત રહ્યું તો આગામી સમયમાં દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ સંકટ જોવા મળી શકે છે.
દેશમાં એનર્જી લોકડાઉન લાગૂ થાય તો શું પ્રતિબંધો લાગશે?
દેશમાં જો એનર્જી લોકડાઉન લગાવવામાં આવે તો નક્કી સમય પર વીજળીમાં કાપ મુકવામાં આવી શકે છે. દુકાનો, મોલ અને ઓફિસના કામના સમયમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ કે જાહેરાત લાઇટ્સ બંધ કરવામાં આવી શકે છે. ઉદ્યોગો પર ઉર્જા ઉપયોગની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી શકે છે.
રાશનિંગ સિસ્ટમ થઈ શકે છે લાગૂ?
પેટ્રોલ-ડીઝલ પર રાશનિંગ સિસ્ટમ લાગૂ કરવામાં આવી શકે છે. એસી અને હીટર ચલાવવા પર પણ પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. આ સિવાય પેટ્રોલ, ડીઝલ, LPG, CNGનો વપરાશ ઘટાડવા માટે કડક નિયમ લાગૂ કરવામાં આવી શકે છે.
