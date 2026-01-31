Prev
રશિયન છોકરીઓ સાથે સંબંધ બનાવ્યા બાદ બિલ ગેટ્સને થયો હતો આ ગુપ્ત રોગ, એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં ચોંકાવનારો દાવો

Epstein Files claim about Bill Gates: અપસ્ટીન ફાઈલ્સના વિવાદે માત્ર અમેરિકા જ નહીં પરંતુ દુનિયાભરમાં ખળભળાટ મચાવેલો છે. અનેક મોટી હસ્તીઓના નામ સામે આવતા હડકંપ મચી ગયો છે. હવે બિલ ગેટ્સ વિશે એવા ચોંકાવનારા દાવા થયા છે કે જાણીને સ્તબ્ધ થશો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 31, 2026, 11:07 AM IST

જેફરી એપસ્ટીન ફાઈલ્સ અંગે વિશ્વભરમાં ખુબ ચર્ચા છે. કારણ કે તેમાં જે હસ્તીનું નામ આવે તે નાલેશીભર્યું છે. આ ફાઈલોમાં દિગ્ગજ બિલ ગેટ્સનું પણ નામ સામે આવતા હડકંપ મચી ગયો છે. અમેરિકાના ન્યાય વિભાગે એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાંથી ત્રણ મિલિયનથી વધુ પાના, 2 હજારથી વધુ  વીડિયો અને 1.8 લાખ તસવીરો બહાર પાડતા ભારે હંગામો મચ્યો છે. જેમાં 2013ના કેટલાક અંગત ઈમેઈલ્સ પણ સામેલ છે. જે એપસ્ટીને પોતે લખ્યા હતા. આ ડ્રાફ્ટ ઈમેઈલમાં એપસ્ટીને મોટો દાવો કર્યો છે. 

બિલ ગેટ્સના છોકરીઓ સાથે સંબંધ, ગુપ્ત રોગ
ડ્રાફ્ટ ઈમેઈલમાં એપસ્ટીને દાવો કરેલો છે કે માઈક્રોસોફ્ટના સહસંસ્થાપક બિલ ગેટ્સે રશિયન છોકરીઓ સાથે સંબંધ બનાવ્યા હતા. જેનાથી તેમને સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમીટેડ ડિસિઝ (STD) થઈ ગયો હતો. એપસ્ટીને એવો આરોપ લગાવ્યો કે ગેસ્ટે એન્ટીબાયોટીક્સ માંગ્યા હતા જેથી કરીને તે તેમની તત્કાલિન પત્ની મેલિન્ડા ગેટ્સને ગૂપચૂપ તે આપી શકે. 

એક ઈમેઈલમાં તો એપસ્ટીને બોરિસ નિકોલીક (ગેટ્સના સલાહકાર)ના નામથી રાજીનામા જેવો ડ્રાફ્ટ લખ્યો જેમાં કહ્યું કે તેમણે ગેટ્સને રશિયન છોકરીઓ સાથે સંબંધ બનાવવાના પરિણામે ઊભી થયેલી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે દવાઓ આપી અને તેમની ગેરકાયદે મુલાકાતોમાં મદદ કરી. એપસ્ટીને ગેટ્સ પર ઈમેઈલ ડીલિટ કરવાની કોશિશ કરવા અને તેમના સંબંધ ખતમ થવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી. અત્રે જણાવવાનું કે આ દાવાની કોઈ જ ખરાઈ થઈ નથી અને એપસ્ટીને પોતે લખેલી નોટ્સ પર આધારિત છે. તેની કોઈ જ સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ નથી કે ગેટ્સે આવી કોઈ ભલામણ કરી  હોય કે આ ઘટનાઓ ઘટી હોય. એટલે Z 24 કલાક આ પત્રોની સત્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. આ માત્ર એપસ્ટીનના ઈમેઈલમાં કરેલા દાવા પર આધારિત છે. 

આરોપો પર શું કહે છે બિલ ગેટ્સ
બિલ ગેટ્સે જોકે આ આરોપ સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી દીધા છે. તેમના પ્રવક્તાએ ડેઈલી મેઈલને કહ્યું કે "આ દાવા સંપૂર્ણ રીતે પાયાવિહોણા અને ખોટા છે. આ દસ્તાવેજ ફક્ત એપસ્ટીનની નારાજગી દર્શાવે છે કે ગેટ્સ સાથે તેમનો સંબંધ પૂરો થઈ હગયો અને તે તેમને બદનામ કરવાની કોશિશ કરતો હતો." ગેટ્સે અગાઉ પણ એપસ્ટીન સાથે સંબંધને મોટી ભૂલ ગણાવ્યો હતો. એપસ્ટીને જ્યારે તે સેક્સ ટ્રાફિકિંગના આરોપોસર જેલમાં હતો ત્યારે 2019ના રોજ જેલમાં જ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. 

બિલ અને મેલિન્ડના રસ્તા અલગ
અત્રે જણાવવાનું કે બિલ ગેટ્સ અને મેલિન્ડા ગેટ્સના રસ્તા હવે અલગ થઈ ગયા છે. 2021માં તેઓના છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા. મેલિન્ડાએ તેના કારણમાં ગેટ્સના અફેર અને એપસ્ટીન સાથે સંબંધનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પરંતુ કોઈ માહિતી આપી  નહતી. ફાઈલોમાં ગેટ્સ અને એપસ્ટીનની જૂની તસવીર પણ છે. પરંતુ ન્યાય વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તસવીર હોવાનો અર્થ કોઈ ખોટું કામ થયું એવો નથી. આ જે વિગતો બહાર પાડવામાં આવી છે તે એપસ્ટીન કેસની તપાસનો ભાગ છે અને તેમાં અનેક હસ્તીઓના નામ આવેલા છે. 

