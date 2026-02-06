Epstein Files: શોકિંગ દાવા, બાળકોનું માંસ ખાતા હતા? આંતરડા ફાડી માનવ મળ પણ ખાઈ જતા
Epstein Files: જેફરી એપસ્ટીનના કારનામાઓની એપસ્ટીન ફાઈલ્સ જ્યારથી ખુલી છે ત્યારથી હડકંપ મચી ગયો છે. એમાં પણ છેલ્લે જે ફાઈલો બહાર આવી તેમાં નરભક્ષણ અંગેની વાતોના જે દાવા થઈ રહ્યા છે તે અસહ્ય છે. જાણો કેવા તેવા દાવા થઈ રહ્યા છે અને તે દાવાની કોઈ પુષ્ટિ થઈ છે કે નહીં.
જ્યારથી એપસ્ટીન ફાઈલ્સના ચોંકાવનારા દસ્તાવેજો, તસવીરો સહિત બધુ બહાર આવ્યું છે ત્યારથી માત્ર અમેરિકામાં જ નહીં પરંતુ દુનિયાભરમાં હડકંપ મચી ગયો છે. એવી એવી વાતોનો ખુલાસો થયો છે અને સોશયિલ મીડિયામાં વાતો વહેતી થઈ છે કે જાણીને એમ થાય કે આ વાત સાચી હોય તો માનવતા ક્યાં ગઈ અને શું આવું કરતા પહેલા જરાય મન ખયકાયું નહીં હોય?
એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં કઈ કઈ હસ્તીઓના નામ?
એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં જે હાઈ પ્રોફાઈલ હસ્તીઓના નામ આવ્યા છે જેમાં અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બિલ ક્લિન્ટન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, એપસ્ટીનની સહયોગી ગિસલેન મેક્સવેલ, એલ બ્રાન્ડ્સના સંસ્થાપક લેસ વેક્સનર, પોપ સ્ટાર માઈકલ જેક્સન, જાણીતા વકીલ એલન ડર્શોવિટ્સ, યોર્કના ડચેસ સારા ફર્ગ્યુસન, એલોન મસ્ક, વર્જિન ગ્રુપના સંસ્થાપક રિચર્ડ બ્રેનસન, અમેરિકી ફિલ્મ નિર્માતા સ્ટીવન ટિશ, એલએ ઓલિમ્પિક પ્રમુખ કેસી વાસરમેન, ઈઝરાયેલના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી એહુદ બરાક, અમેરિકાના વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લટનિક, અમેરિકી અર્થશાસ્ત્રી લેરી સમર્સ, અલ્ફાબેટના પૂર્વ અધ્યક્ષ સર્ગેઈ બ્રિન, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ મિરોસ્લાવ લાજક, ટેક જાયન્ટ બિલ ગેટ્સ, વ્હાઈટ હાઉસના પૂર્વ મુખ્ય રણનીતિકાર સ્ટીવ બેનન, બ્રિટનના પૂર્વ રાજદૂત પીટર મંડેલસન, ભારતીય અમેરિકન ફિલ્મ નિર્માતા મીરા નાયર વગેરે.
કોણ છે જેફરી એપસ્ટીન
જેફરી એપસ્ટીન અમેરિકાનો એક નાણાકીય વ્યવસાયી હતો જેને યૌન અપરાધો માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેના પર મહિલાઓ અને નાની ઉંમરની છોકરીઓની તસ્કરીના આરોપ પણ લાગ્યા હતા. બાદમાં તે કરોડપતિ બન્યો અને ધનાઢ્યો, તથા પ્રભાવશાળી રાજનેતાઓ એટલે સુધી કે શાહી પરિવારના સભ્યો સાથે પણ ગાઢ સંબંધ ધરાવતો હતો. 2019માં તેનું જેલમાં જ મોત થયું જેને આત્મહત્યા ગણાવવામાં આવી હતી.
એપસ્ટીન ફાઈલ્સે મચાવ્યો ભારે હંગામો
જેફરી એપસ્ટીન સંલગ્ન ફાઈલ્સ અને તસવીરોએ ભારે હંગામો મચાવ્યો છે. ત્રીસ લાખ જેટલા દસ્તાવેજો સામે આવ્યા બાદ એવા એવા દાવા થઈ રહ્યા છે કે જે અત્યંત ભયાનક અને ક્રૂરતાની શ્રેણીમાં આવે. બાળકીઓના યૌન શોષણ અને સૌથી ભયાનક તો બાળકોને મારીને તેમનું માંસ ખાવા અને બલિ જેવા દાવા સામેલ છે.
નવી ફાઈલોમાં ચોંકાવનારા દાવા
હાલમાં જ 30 જાન્યુઆરીએ કેટલાક નવા દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાં આવ્યા જેમાં અત્યંત શોકિંગ વાતો હોવાના દાવા હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહ્યા છે. જેમાં આરોપ છે કે એપસ્ટીન અને તેની સાથે પાર્ટી કરનારા લોકો માણસનું માંસ ખાતા હતા. વાત જાણે એમ છે કે એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં ક્રીમ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેના માટે આરોપ છે કે તે આવા ભોજન વિશે ઉપયોગમાં લેવાયો છે.
દાવા પાછળ શું છે કારણ
સોશિયલ મીડિયામાં એક ઈમેલ શેર કરાયો છે જેમાં એપસ્ટીને લખ્યું છે કે 'લાખો બાળકો છે, વેરી લીટલ ગુડ વેજીટેબલ ક્રીમ ચીઝ'. આ દસ્તાવેજોમાં અનેક જગ્યાએ ક્રીમ ચીઝ જેવા શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. જો કે સ્પષ્ટ રીતે તે માનવ માંસ હોવાનો દાવો કરાયો નથી. મોટાભાગના મેઈલ અને દસ્તાવેજોમાં ક્રીમ ચીઝ શબ્દનો ઉપયોગ સામાન્ય ભોજન કે પછી કોઈ કાર્યક્રમ માટે યોજના ઘડવા જેવો છે. ફાઈલ્સમાં ક્યાંય તે નરભક્ષી હોવાનો સંકેત નથી.
મોડલના વીડિયોથી લોકોમાં ગયો સંકેત
વાત જાણે એમ છે કે 2009માં એક 21 વર્ષની મોડલનો વીડિયો ખુબ વાયરલ થયો હતો. જેમાં મેક્સિકોમાં તે બૂમો પાડતી કહે છે કે અમીર લોકો બાળકોને ખાય છે, અનુષ્ઠાન કરે છે અને બલિ આપે છે. હાલમાં જ એપસ્ટીન ફાઈલ્સ અંગે જે માનવ માંસનો દાવો કરાયો તે સોશિયલ મીડિયામાં તેને અનુલક્ષીને પણ થયો જે ઝડપથી વાયરલ થયો.
આવા દાવાઓની તપાસ પણ થઈ જેમાં એક સ્વતંત્ર એજન્સી સનોપ્સ નામની એજન્સી મુજબ આ ફાઈલોમાં નરભક્ષણ અને અનષ્ઠાનિક બલિ જેવા શબ્દોનો ઉલ્લેખ તો વારંવાર આવે્ છે પરંતુ તેના વિશે પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. રિપોર્ટ મુજબ હજુ સુધી બહાર પાડવામાં આવેલી ફાઈલોમાં કેનિબલ શબ્દનો ઉપયોગ 52 વખત થયો છે. જ્યારે કેનિબેલિસ્મ શબ્દનો ઉપયોગ 6 વખત થયો છે. જે દાવાને થોડું ગણું હવા તો આપે છે પરંતુ તેની ખરાઈ અંગે કોઈ દાવો કરી શકતું નથી.
એજન્સી મુજબ એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં આવા આરોપોનો ઉલ્લેખ કરાયો છે એ વાત સાચી છે. પરંતુ તેની ખરાઈ થઈ શકતી નથી. આ ફાઈલોમાં જે આરોપોનો ઉલ્લેખ કરાયો છે તે એફબીઆઈ અધિકારીઓ અને એક અજાણી વ્યક્તિની વાતચીતના આધારે છે.
બાળકોના આંતરડા કાઢ્યા?
હવે જે વાત સામે આવી છે તે જાણીને તમારા હાજા ગગડી જશે. રિપોર્ટ મુજબ એપસ્ટીન કેસની તપાસ દરમિયાન એક વ્યક્તિએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેણે એપસ્ટીનની બોટ પર કામ કરતો હતો ત્યારે ખુબ હિંસા જોઈ હતી. એફબીઆઈના અધિકારીઓને મોકલેલા એક મેઈલમાં આરોપ હતો કે તે પોતે પણ એક પ્રકારના અનુષ્ઠાનિક બલિનો ભોગ બન્યો. જેમાં તેના પગને તલવારથી કાપવામાં આવ્યા જો કે કોઈ નિશાન બચ્યું નહી. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો કે બોટ પર બાળકોના શરીરના ટુકડા કરાતા અને તેમાંથી આંતરડાં કાઢીને કેટલાક લોકોને તો તે આંતરડાંઓમાંથી કાઢેલો માનવ મળ ખાવાની ઘટનાઓ પણ જોઈ હતી.
આ વ્યક્તિએ તો એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે ઘટના દરમિયાન એપસ્ટીન અને અન્ય પ્રભાવશાળી લોકોએ તેની સાથે શારીરિક શોષણ કર્યું હતું. જો કે ન્યાય વિભાગના રેકોર્ડ મુજબ તેણે પોતાના દાવા માટે કોઈ પુરાવા રજૂ કર્યા નહતા. હવે એપસ્ટીનનું મોત થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે તેની સાથેના લોકો કાં તો તેનાથી બચતા જોવા મળે છે અથવા તો સંબંધ હોવાની જ ના પાડે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર ભાત ભાતના દાવા થઈ રહ્યા છે. જો કે ન્યાય વિભાગ દ્વારા આવા નરભક્ષણના દાવાઓની કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. જે વાતો થઈ રહી છે તે ફક્ત દાવાના આધારે સામે આવી રહી છે. જેની પુષ્ટિ થઈ શકી નથી.
