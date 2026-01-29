Prev
અમેરિકા સાથેના તણાવ વચ્ચે ઈરાન પર EUનું મોટું એક્શન, જાણો કેવી રીતે વધશે ખામેનેઈનું ટેન્શન?

EU Action on Iran: અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે યુરોપિયન યુનિયને ઈરાન પર મોટો નિર્ણય લીધો છે. EUએ ઈરાનની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ને હવે અલ-કાયદા, ઈસ્લામિક સ્ટેટ અને હમાસ જેવી આતંકવાદી સંગઠનોની યાદીમાં સામેલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:26 PM IST

EU Action on Iran: અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે યુરોપિયન યુનિયને ઈરાન પર મોટો નિર્ણય લીધો છે. EUએ ઈરાનની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ને હવે અલ-કાયદા, ઈસ્લામિક સ્ટેટ અને હમાસ જેવી આતંકવાદી સંગઠનોની યાદીમાં સામેલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. યુરોપિયન કમિશનના ઉપાધ્યક્ષ કાજા કલ્લાસે કહ્યું કે, IRGCએ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન 6,373 લોકોની હત્યા કરી છે. તેમણે ગુરુવારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, "જો તમે આતંકવાદીની જેમ કામ કરો છો, તો તમારી સાથે આતંકવાદી જેવો જ વ્યવહાર થવો જોઈએ."

27 સભ્ય દેશોનું સમર્થન જરૂરી
કાજા કલ્લાસે કહ્યું કે, ઈરાન સામે આ પગલા માટે યુરોપિયન યુનિયનના તમામ 27 સભ્ય દેશોના સમર્થનની જરૂર પડશે, જ્યારબાદ IRGCને આતંકી સંગઠનની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવશે. અગાઉ ફ્રાન્સ આ નિર્ણયનો વિરોધ કરી રહ્યું હતું, કારણ કે તેને ડર હતો કે ઈરાનમાં ફસાયેલા ફ્રેન્ચ નાગરિકોને ખતરો હોય શકે છે અને ઈરાન સાથે વાતચીતના રસ્તા બંધ થઈ શકે છે. પરંતુ, હવે ફ્રાન્સે પોતાનું વલણ બદલ્યું છે. 

ફ્રાન્સના વિદેશ મંત્રી જીન-નોએલ બારોટે કહ્યું કે, "ઈરાનમાં શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પર જે અસહ્ય દમન થયું છે, તેનો જવાબ આપવો જરૂરી છે. ગુનાઓ માટે કોઈ માફી હોઈ શકે નહીં." ફ્રાન્ચના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે પણ સમર્થનની પુષ્ટિ કરી. ઇટલી, સ્પેન અને જર્મની જેવા દેશો પહેલાથી જ તેની તરફેણમાં હતા.

ઈરાન માટે કેટલી જરૂરી છે IRGC?
IRGC ઈરાનની સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય પાંખ છે. IRGSને 1979માં આયતુલ્લાહ ખુમેની દ્વારા ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનની રક્ષા માટે બનાવવામાં આવી હતી. તે નિયમિત સેનાથી અલગ કામ કરે છે અને સીધા સુપ્રીમ લીડરને રિપોર્ટ કરે છે. IRGD ઈરાનની રાજનીતિ, અર્થતંત્ર અને વિદેશ નીતિમાં મોટી ભૂમિકા છે. અમેરિકા, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા તેને પહેલેથી જ આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કરી ચૂક્યા છે.

ઈરાન રશિયાનું સહયોગી છે અને પશ્ચિમ વિરોધી નીતિઓ અપનાવે છે, તેથી EUના નિર્ણયથી ઈરાન પર દબાણ વધશે. IRGCના સભ્યોને EU દેશોમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકી શકાય છે અને તેમની સંપત્તિઓ ફ્રીજ થઈ શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

