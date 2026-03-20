ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન સામે એકજૂથ થઈ દુનિયા, હોર્મુઝને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે આ દેશોએ કાઢ્યો મોટો તોડ

ઈરાન સામે એકજૂથ થઈ દુનિયા, હોર્મુઝને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે આ દેશોએ કાઢ્યો મોટો તોડ

Stait Of Hormuz: દુનિયાભરમાં ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસની સપ્લાય ચેન ખોરવાય નહીં અને દેશોને ઉર્જા સંકટમાંથી ઉગારવા માટે હવે અનેક દેશો આગળ આવ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે યુરોપ અને જાપાન કઈક મોટું કરવા જઈ રહ્યા હોય તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 20, 2026, 08:48 AM IST

ઈરાન સામે એકજૂથ થઈ દુનિયા, હોર્મુઝને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે આ દેશોએ કાઢ્યો મોટો તોડ

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની જ્વાળા હવે બીજા દેશો સુધી પણ પહોંચી ગઈ છે. આ યુદ્ધ હવે ઓઈલના યુદ્ધમાં ફેરવાઈ ગયું છે. એકબીજાના ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલા થતા જોવા મળ્યા. ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા ચારેબાજુ હાહાકાર થઈ ગયો કારણ કે ઓઈલ અને ગેસના વેપાર માટે આ જળમાર્ગ ખુબ મહત્વનો છે. વધતા તણાવ વચ્ચે હવે યુરોપ અને જાપાને મોટું પગલું ભરવાનો સંકેત આપી દીધો છે. 

બ્રિટન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઈટાલી, નેધરલેન્ડ્સ અને જાપાને જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ બહાર પાડીને કહ્યું કે તેઓ આ મહત્વના જળમાર્ગમાંથી પસાર થતા જહાજોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયાર છે. આ દેશોએ ઈરાનના હાલના હુમલાઓને વખોડતા કહ્યું કે આવા હુમલાઓએ વૈશ્વિક ઉર્જા સપ્લાયને ગંભીર રીતે પ્રભાવિત કર્યો છે. તમામ દેશો મળીને જોઈન્ટ પ્રયાસ કરશે જેથી કરીને ઉર્જા બજાર સ્થિર રહે અને આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ પર અવરજવર સામાન્ય થઈ શકે. 

રોયટર્સના જણાવ્યા મુજબ નિવેદનમાં  કતાર અને સાઉદી અરબના ઓઈલ અને ગેસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર થયેલા હુમલાઓની ટીકા પણ થઈ. કતાર એનર્જીના જણાવ્યાં મુજબ આ હુમલાઓથી તેમની 17 ટકા એલએનજી નિકાસ ક્ષમતા પ્રભાવિત થઈ છે. જેનાથી વાર્ષિક 20 બિલિયન ડોલરના રાજસ્વનું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે. આ દેશોએ ઉર્જા ઉત્પાદન વધારવા માટે ઉત્પાદક રાષ્ટ્રો સાથે કામ કરવાની અને બજારને સ્થિર કરવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. 

હોર્મુઝને લઈને ગંભીર સંકટ
વાત જાણે એમ છે કે હોર્મુઝ જળમાર્ગ કે જે ક્રૂડ ઓઈલ અને  એલપીજીના વૈશ્વિક વેપાર માટે મુખ્ય માર્ગ ગણાય છે. આ જળમાર્ગ હાલ સંકટમાં છે. ઈરાન દ્વારા વેપારી જહાજો પર ડ્રોન અને વિસ્ફોટક નૌકાઓથી હુમલા કરાયા બાદ અહીં જહાજોની અવરજવર લગભગ ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. સેકડો જહાજ હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં ફસાયેલા છે. જેનાથી ભારત સહિત અનેક દેશોમાં સંકટ ઊભું થયું છે. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

