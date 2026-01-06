Prev
ગ્રીનલેન્ડનો બરફ ઓગળ્યો તો, રાજકારણ ગરમાણું ! ટ્રમ્પ સામે આવી જશે યુરોપ, ડેનિશ સામ્રાજ્ય સાથેનો યુદ્ધ અમેરિકા માટે કેટલું ખતરનાક ?

Greenland Dispute: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગ્રીનલેન્ડ પર કબ્જાની ધમકીએ વૈશ્વિક ચર્ચા જગાવી છે. ડેનમાર્કે આ વાતને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી છે. ગ્રીનલેન્ડને ટ્રમ્પ કેમ મેળવવા માગે છે, ચાલો આ સ્ટોરી દ્વારા જાણીએ. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:25 PM IST

ગ્રીનલેન્ડનો બરફ ઓગળ્યો તો, રાજકારણ ગરમાણું ! ટ્રમ્પ સામે આવી જશે યુરોપ, ડેનિશ સામ્રાજ્ય સાથેનો યુદ્ધ અમેરિકા માટે કેટલું ખતરનાક ?

Greenland dispute: વેનેઝુએલામાં થયેલા બળવા પછી, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ગ્રીનલેન્ડને પોતાના કબજામાં લેવાની જોરદાર ધમકી આપી છે. તેમના આ નિવેદનની વિશ્વભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાની વિરુદ્ધ જ નથી, પરંતુ ભૂ-રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ રસપ્રદ છે. પરિણામે, રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું ગ્રીનલેન્ડને પોતાના કબજામાં લેવું એ વેનેઝુએલા જેટલું સરળ છે.

આ દરમિયાન, ટ્રમ્પના નિવેદન પછી તરત જ, ડેનિશ વડા પ્રધાને વળતો હુમલો કર્યો. ડેનિશ વડા પ્રધાન મેટ્ટે ફ્રેડરિકસેને કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે, યુએસને ગ્રીનલેન્ડને પોતાના કબજામાં લેવાની કોઈ જરૂર નથી, અને ન તો તેને ડેનિશ સામ્રાજ્યના કોઈપણ ભાગને પોતાના કબજામાં લેવાનો કોઈ અધિકાર છે.

ટ્રમ્પે શું કહ્યું?

યુએસ પ્રમુખે એર ફોર્સ વન પર પ્રેસ સાથે વાત કરતા કહ્યું કે ગ્રીનલેન્ડ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જરૂરી છે. ત્યાં રશિયન અને ચીની જહાજોની હાજરી ચિંતાજનક છે. અગાઉ, ટ્રમ્પે એક મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે યુએસ ગ્રીનલેન્ડ ઇચ્છે છે. ડેનિશ વડા પ્રધાને કહ્યું કે, અમે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ગ્રીનલેન્ડ વેચાણ માટે નથી. ટ્રમ્પે આપણા સાથીઓને ધમકાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

ટ્રમ્પ ગ્રીનલેન્ડ કેમ ઇચ્છે છે?

ખરેખર, ગ્રીનલેન્ડમાં અમેરિકા રસ દાખવી રહ્યું છે તેનું એક કારણ સુરક્ષા છે. જોકે, વાસ્તવિક કારણ ગ્રીનલેન્ડની જમીનમાં રહેલા ખજાના છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગ્રીનલેન્ડની જમીનમાં દુર્લભ ખનિજો, તેલ, ગેસ અને દુર્લભ પૃથ્વી તત્વોનો મોટો ભંડાર છે, જે અત્યંત મૂલ્યવાન અને ખૂબ જ તકનીકી મહત્વ ધરાવે છે. આ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પ ગ્રીનલેન્ડમાં રસ દાખવી રહ્યા છે.

શું ટ્રમ્પ ગ્રીનલેન્ડ માટે ડેનમાર્ક પર હુમલો કરશે?

અમેરિકા ડેનમાર્ક પર આક્રમણ કરીને ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરે તેવી શક્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, અમે એક્સપર્ટે પૂછ્યું કે શું અમેરિકા ગ્રીનલેન્ડ માટે લશ્કરી કાર્યવાહી કરશે. આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના એક્સપર્ટ મેજર અમિત બંસલે જવાબ આપ્યો, "યુએસએ માટે ગ્રીનલેન્ડ પર હુમલો કરવો સરળ નથી. ગ્રીનલેન્ડ પર વિવાદ છે. 

ગ્રીનલેન્ડ પર હુમલો કરવાનો અર્થ યુરોપિયન યુનિયનને ગુસ્સે કરવાનો થશે. ગ્રીનલેન્ડમાં ખનિજ ભંડાર સાબિત થયા નથી. મૂલ્યાંકનના પ્રારંભિક તબક્કાના આધારે ખનિજ ભંડારોની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, અમેરિકા માટે આટલું મોટું જોખમ લેવું અશક્ય હશે. આનાથી નાટો દેશો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.

ગ્રીનલેન્ડનો સુરક્ષા ક્ષેત્ર

ગ્રીનલેન્ડ આર્કટિક ક્ષેત્રમાં એક વ્યૂહાત્મક બિંદુ પર સ્થિત છે. વધતા તાપમાન સાથે, બરફ પીગળી રહ્યો છે, જેનાથી નવા દરિયાઈ માર્ગો ખુલી રહ્યા છે. અહીંથી, અમેરિકા ચીન, રશિયા અને યુરોપિયન દેશોની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી શકે છે. 

વધુમાં, ચીન અને રશિયા આર્ક્ટિક ક્ષેત્રમાં પ્રભાવ મેળવવા માટે પીગળતા બરફનો લાભ લઈ રહ્યા છે. તેથી, આ ક્ષેત્રમાં મજબૂત પકડ સ્થાપિત કરવા માટે અમેરિકા માટે ગ્રીનલેન્ડ આવશ્યક બની જાય છે. અમેરિકા ગ્રીનલેન્ડને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ફ્રન્ટલાઈન માને છે. તેથી, ત્યાં પોતાનો પ્રભાવ વધારીને, તે સંભવિત ભવિષ્યના જોખમોને ટાળવા માંગે છે.

