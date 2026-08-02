યુદ્ધ વચ્ચે પણ હોર્મુઝમાં 'ખેલ' શરૂ, આ ખાસ રીતે બજાર સુધી પહોંચી રહ્યું છે સસ્તું ક્રૂડ!

Strait of Hormuz Oil Shuttling: ખાડી દેશોમાં છેલ્લા પાંચ મહિનાથી તણાવપૂર્ણ માહોલ છે. અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને યુદ્ધે ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલાને ખોરવી નાખી છે. હવે, વિશ્વ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અસ્થિર રહ્યા છે. શુક્રવારે પૂરા થયેલા ટ્રેડિંગ સપ્તાહમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લીલા રંગમાં બંધ થયા હતા. બ્રેન્ટ ક્રૂડ વધીને 87.93 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું, અને WTI ક્રૂડ 84.67 ડોલર પ્રતિ બેરલ બંધ થયું.
આ દરમિયાન, તેલ સંકટને ટાળવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનાર તેલ-શટલિંગ સેવાએ ફરી એકવાર ગતિ પકડી છે. તાજેતરના દિવસોમાં આ સેવામાં થોડી મંદીનો અનુભવ થયો હોવા છતાં, લાખો બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરરોજ પરિવહન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, આ "તેલ-શટલિંગ" તેલ ઉત્પાદકો માટે જીવનરેખા સાબિત થઈ છે. આ યોજના હેઠળ, નાના જહાજોનો ઉપયોગ કરીને પર્સિયન ગલ્ફમાંથી ક્રૂડ ઓઇલ કાઢવામાં આવે છે. ઘણીવાર, દુશ્મન દળો અથવા દેખરેખ એજન્સીઓ દ્વારા શોધ ટાળવા માટે જહાજોના ટ્રાન્સપોન્ડર બંધ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેલને હોર્મુઝના સંરક્ષિત સામુદ્રધુનીમાં લંગરાયેલા મોટા જહાજો (જહાજ-થી-જહાજ) પર લોડ કરવામાં આવે છે. આ તેલ પછી વિશ્વભરના ખરીદદારો સુધી પહોંચે છે. હાલમાં, હોર્મુઝ દ્વારા તેલનો પુરવઠો યુદ્ધ પહેલાના લેવલથી ઘણો નીચે છે. જો કે, આ તેલ ટ્રાન્સફરથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અચાનક ભાવ વધારાને નોંધપાત્ર રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યો છે.
તણાવ પછી વેપાર ફરી વધ્યો
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, જ્યારે શાંતી કરાર તૂટી ગયો અને જહાજો પર હુમલા શરૂ થયા, ત્યારે શટલિંગ પ્રવૃત્તિમાં અસ્થાયી રૂપે તીવ્ર ઘટાડો થયો. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ ફરી બદલાઈ રહી છે. આ બાબતથી પરિચિત સૂત્રો કહે છે કે બે મોટી શિપિંગ કંપનીઓ હવે સમાન સ્તરની નજીક તેલનું પરિવહન કરી રહી છે. તાજેતરના દિવસોમાં વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અચાનક 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે.
સેટેલાઇટ ઈમેજથી મળ્યા સબુત
હોર્મુઝના સામુદ્રધુનીમાંથી હાલમાં કેટલું તેલ વહી રહ્યું છે તેના કોઈ ચોક્કસ આંકડા નથી. જો કે, જમીન આધારિત પુરાવા વધારો સૂચવે છે. ગલ્ફ દેશોમાંથી તેલ ખરીદતા ગ્રાહકોને તેમની વિલંબિત ડિલિવરી મળવા લાગી છે. યુરોપિયન યુનિયનના સેન્ટીનેલ-1 સેટેલાઇટની તાજેતરની ફોટાઓ ઓમાનના સોહર બંદર નજીક બાજુ-બાજુ લાઇનમાં ઉભા રહેલા સાત જોડી જહાજો દર્શાવે છે, જે તેલનું પરિવહન કરી રહ્યા છે. આમાંથી ચાર સુપરટેન્કર-સ્તરના જહાજો હતા જે 8 મિલિયન બેરલ તેલ વહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હતા.
યુદ્ધને કારણે ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ કંપનીઓ આ માર્ગે તેમના જહાજો મોકલવામાં અચકાતી હતી. પ્રાદેશિક તેલ ઉત્પાદકોએ આગળ વધવાનો નવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. તેઓ કાં તો પોતાના જહાજોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અથવા નિશ્ચિત-ગાળાના કરાર પર જહાજો ભાડે રાખી રહ્યા છે. આનાથી આશા જાગી છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે તેલ બજારોમાં અવરોધ વિના પહોંચવાનું ચાલુ રાખશે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને શિપિંગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ માનવામાં આવે છે, કારણ કે યુદ્ધ પહેલા, વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો પાંચમો ભાગ તેમાંથી પસાર થતો હતો.