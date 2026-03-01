Prev
લિફ્ટને પણ ખામનીના અભેદ્ય બંકર સુધી પહોચવામાં લાગતી હતી 5 મિનિટ, તો પણ કેવી રીતે સુપ્રિમ લીડરનો થયો ખાત્મો?

Khamenei Death: ખામેનેઈ એટલા સુરક્ષિત અંડરગ્રાઉન્ડ બંકરમાં રહેતા હતા કે ત્યાં પહોંચવામાં લિફ્ટને પણ 5 મિનિટનો સમય લાગતો હતો. વરિષ્ઠ સૈન્ય અધિકારીઓ અને નેતાઓને પણ ત્યાં આંખે પાટા બાંધીને લઈ જવામાં આવતા હતા. ટ્રમ્પ-નેતન્યાહુની સેનાએ આવા અભેદ્ય કિલ્લામાં તેમને કેવી રીતે માર્યા, ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:21 PM IST
  • ખામેનેઈના અભેદ્ય બંકર સુધી પહોંચવા માટે લિફ્ટમાં પણ 5 મિનિટનો સમય લાગતો હતો
  • અમેરિકા-ઇઝરાયલે ખામેનેઈના કમ્પાઉન્ડ પર 30 બોમ્બ ફેંક્યા હતા
  • હુમલા પહેલા ખામેનેઈએ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના સેક્રેટરી સાથે કરી હતી મુલાકાત 

Khamenei Death: ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ એટલા સુરક્ષિત અંડરગ્રાઉન્ડ બંકરમાં રહેતા હતા કે ત્યાં પહોંચવા માટે લિફ્ટને પણ 5 મિનિટથી વધુ સમય લાગતો હતો. કોઈને પણ, અહીં સુધી કે ખામેનેઈ સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને નેતાઓને પણ સીધા ત્યાં લાવવામાં આવતા નહોતા. પહેલા આંખે પાટા બાંધવામાં આવતા પછી અલગ-અલગ જગ્યાએ ફેરવીને તેમને અંદર પહોંચાડવામાં આવતા. સવાલ એ છે કે, જમીનની નીચે બનેલા આ અભેદ્ય કિલ્લામાં ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહુની ફોજે ખામેનેઈને કેવી રીતે ખતમ કર્યા?

બંકર બસ્ટર સહિત 30 બોમ્બથી કર્યો હુમલો
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ખામેનેઈનું મોત શનિવારે વહેલી સવારે થયેલા હુમલામાં જ થઈ ગયું હતું. ઈઝરાયલી અને અમેરિકન વિમાનોએ ખામેનેઈના અતિ સુરક્ષિત પરિસર પર એક-બે નહીં, પરંતુ અંદાજે 30 બોમ્બ ફેક્યા હતા. જેમાં GBU-28 લેસર ગાઈડેડ પેનિટ્રેટર જેવા બોમ્બ પણ સામેલ હતા. આ બંકર બસ્ટર બોમ્બ જમીનની અંદર નીચે સુધી ઘૂસીને વિસ્ફોટ કરે છે, જેના કારણે કોંક્રિટ અને સ્ટીલના જાડા પડ પણ સુરક્ષિત રહી શકતા નથી. આ ભારે બોમ્બમારોમાં આખું કમ્પાઉન્ડ જમીનદોસ્ત થઈ ગયું હતું.

ખૂબ જ મજબૂત બંકર અને સુરંગોનું નેટવર્ક
આ બંકર તેહરાનના લાવિઝાન (Lavizan) વિસ્તારમાં હતું, જેને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ ઈરાનનો સૌથી સુરક્ષિત વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. આ બંકરોની મજબૂતીની તુલના ઈરાનના ફોર્ડો પરમાણુ પ્લાન્ટ સાથે કરવામાં આવતી હતી, જે પહાડોને કાપીને ખૂબ જ નીચે બનાવવામાં આવ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ખામેનેઈનું આ અંડરગ્રાઉન્ડ ઠેકાણું માત્ર એક-બે રૂમનું બંકર નહીં, પરંતુ એક મોટું કમ્પાઉન્ડ હતું. તેમાં ઓછામાં ઓછા બે બંકર હતા. એક ઉપર અને બીજું તેની નીચે અત્યંત ઊંડાઈએ. અહીં એકબીજા સાથે જોડાયેલી સુરંગોનું વિશાળ નેટવર્ક હતું, જે એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે સંકટ સમયે ખામેનેઈ ત્યાં માત્ર સુરક્ષિત જ નહીં, પરંતુ દેશ અને સેનાનું સંચાલન પણ કરી શકે..

ખામેનેઈ અને પરિવાર સહિત 40 અધિકારીઓના મોત
ઈઝરાયલી ચેનલ 12 અનુસાર, આ હુમલાએ માત્ર ખામેનેઈને જ નિશાન બનાવ્યા નહોતા, પરંતુ ઈરાનના ટોપના સૈન્ય અને રાજકીય નેતૃત્વને પણ મોટો ઝટકો આપ્યો છે. આ હુમલામાં ખામેનેઈની સાથે તેમના જમાઈ, પુત્રવધૂ, દીકરી અને પૌત્ર-પૌત્રીના પણ મોત થયા છે. આ ઉપરાંત અંદાજે 40 વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીઓ પણ આ એરસ્ટ્રાઈકની ઝપેટમાં આવ્યા હતા.

આટલા સુરક્ષિત બંકરમાં ખામેનેઈને કેવી રીતે માર્યા?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે, આટલી સીક્રેટ જગ્યા પર પણ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ખામેનેઈને કેવી રીતે માર્યા? હુમલા બાદ જે સેટેલાઈટ ફોટો સામે આવી છે, તેમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે કે, કેવી રીતે એક પછી એક કરવામાં આવેલા બોમ્બમારાના કારણે ખામેનેઈના આખા કમ્પાઉન્ડને ધૂળમાં મેળવી દીધું હતું. ત્યાં માત્ર ધુમાડાના ગોટા અને કાટમાળ સિવાય કંઈ દેખાતું નહોતું.

આ ઓપરેશનમાં અમેરિકન ગુપ્તચર એજન્સી CIA અને ઈઝરાયલી સિક્રેટ સર્વિસ મોસાદના એજન્ટોની મોટી ભૂમિકા હતી. આ એજન્ટો મહિનાઓથી ખામેનેઈને ટ્રેક કરી રહ્યા હતા. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ઉપરાંત હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. એજન્ટોએ ખામેનેઈના નેટવર્કમાં એવી રીતે ઘૂસણખોરી કરી હતી કે તેમને પળેપળની માહિતી મળી રહી હતી.

દિવસના અજવાળામાં કેમ કરવામા આવ્યો હુમલો? 
અમેરિકાના મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ખામેનેઈ પર શનિવારે દિવસે હુમલો કરવાનો નિર્ણય અચાનક લેવામાં આવ્યો હતો. તેના પાછળનું કારણ હતું કે, અમેરિકાના CIA એજન્ટો પાસેથી માહિતી મળી હતી કે ખામેનેઈ તેમના સીક્રેટ ઠેકાણા પર શનિવારે ત્રણ મોટી મીટિંગ કરવાના છે. આ બેઠક વરિષ્ઠ નેતાઓ અને સૈન્ય અધિકારીઓની સાથે થવાની હતી.

ખામેનેઈ પર અંતિમ પ્રહાર
હુમલા પહેલા ખામેનેઈએ અંડરગ્રાઉન્ડ બંકરમાં તેમના નજીકના સાથી અલી શામખાની અને નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના સેક્રેટરી અલી લારીજાની સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમને પણ આંખે પાટા બાંધીને અંદર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યારબાદ જાણવા મળ્યું હતું કે, ખામેનેઈ શનિવારે મીટિંગ માટે ઉપરના બંકરમાં આવશે. બરાબર એ જ સમયે અમેરિકા અને ઈઝરાયલે એરસ્ટ્રાઈક કરી દીધી. 30 બોમ્બ ફેંક્યા, જેમાં બંકર બસ્ટર બોમ્બ પણ સામેલ હતા. આ બોમ્બ એટલી ઊંડાઈએ જઈને ફાટ્યા કે ખામેનેઈ સહિત ઈરાનના 40 વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ખતમ થઈ ગયા.

how Khamenei killedUS Israel Iran WarKhamenei underground bunkerખામેનેઈને કેવી રીતે માર્યાઈરાન પર હુમલા

