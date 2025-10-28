ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું નામ લેવું પણ ગુનો ! પાડોશી દેશમાં નમાજ પછી ઈસ્કોન પર પ્રતિબંધ માટે સૂત્રોચ્ચાર
Iscon Ban Demand: બાંગ્લાદેશમાં, હેફાઝત-એ-ઇસ્લામ અને ઇન્તિફાદા જેવા ઉગ્રવાદી જૂથોએ ઇસ્કોન પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગણી વધુ તીવ્ર બનાવી છે. તેમણે ઉગ્રવાદી હિન્દુત્વ સંગઠન કહી ભારતના એજન્ટ તરીકે કહ્યું છે. શેખ હસીનાના શાસન બાદ, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ લઘુમતીઓ પર અત્યાચાર વધી ગયો છે.
Iscon Ban Demand: બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ સમુદાય માટે પરિસ્થિતિ વધુને વધુ ભયાનક બની છે. ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લેવું, "હરે રામ હરે કૃષ્ણ" મંત્ર ગાવો કે ઇસ્કોન મંદિરની મુલાકાત લેવી પણ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. હેફાઝત-એ-ઇસ્લામ અને ઇન્તિફાદા બાંગ્લાદેશ જેવા સંગઠનોએ ઇસ્કોનને ઉગ્રવાદી હિન્દુત્વ જૂથ ગણાવીને તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવાની હાકલ કરી છે.
શુક્રવારની નમાજ પછી ચિત્તાગોંગમાં આગ, હેફાઝતનું સરઘસ અને સૂત્રોચ્ચાર
શુક્રવારે, ચિત્તાગોંગમાં અંદારકીલા શાહી જામા મસ્જિદની બહાર હેફાઝત-એ-ઇસ્લામ દ્વારા રેલી કાઢવામાં આવી હતી. હજારો લોકો એકઠા થયા હતા. મૌલાના અશરફ બિન યાકુબે સ્ટેજ પરથી બૂમ પાડી હતી, "સરકારે તાત્કાલિક ઇસ્કોન પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. તેણે કહ્યું કે ઇસ્કોન ભારતનું એજન્ટ છે, જે મુસ્લિમો વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડી રહ્યા છે.
રેલી બાદ, એક સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, જેમાં "ઇસ્કોન પર પ્રતિબંધ મૂકો!" ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રદર્શનકારીઓ વકીલ સૈફુલ ઇસ્લામ અલિફની હત્યાનો બદલો લેવા માટે હાકલ કરી રહ્યા હતા. નવેમ્બર 2024માં ચિત્તાગોંગમાં ઇસ્કોનના ભૂતપૂર્વ સભ્ય ચિન્મય કૃષ્ણ દાસના સમર્થકો અને પોલીસ વચ્ચે થયેલી અથડામણ દરમિયાન અલિફનું મોત થયું હતું.
ઇસ્કોન પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ
ધ ડેઇલી સ્ટારના અહેવાલ મુજબ, "રેલીમાં હિફાઝતના નેતા મૌલાના અશરફ બિન યાકુબે કહ્યું કે, સરકારે બાંગ્લાદેશમાં ઇસ્કોન પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. હિફાઝતના કેન્દ્રીય સંયુક્ત મહાસચિવ, અશરફ અલી નિઝામપુરીએ આરોપ લગાવ્યો કે ઇસ્કોન મુસ્લિમો વિરુદ્ધ ગુપ્ત પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહ્યું છે.
ઢાકામાં ઇન્તિફાદા વિરોધ, 6 માંગણીઓ, ઇમામ પર હુમલાનો ઉલ્લેખ
ઇન્તિફાદા બાંગ્લાદેશે પણ ઢાકામાં નમાજ પછી રેલી બોલાવી હતી. તેમણે વચગાળાની સરકાર સમક્ષ છ માંગણીઓ મૂકી, જેમાં ઇસ્કોન પર પ્રતિબંધ, તેની સામે તપાસ અને તેની સામે કાનૂની કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે. અલ કાયદા સાથે સંકળાયેલા જસીમુદ્દીન રહેમાનીએ કહ્યું કે, ઇસ્કોન હિન્દુ સંગઠન નથી, તે એક યહૂદી ઉગ્રવાદી જૂથ છે. તે સતત ગુનાઓ કરી રહ્યું છે.
અહેમદ રફીકે ગુસ્સામાં કહ્યું કે, અમારા એક ઇમામે ઇસ્કોન વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો, અને તેનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું, સાંકળોથી બાંધવામાં આવ્યા અને માર મારવામાં આવ્યો. છતાં સરકાર મૌન છે, અને આરોપીઓ મુક્તપણે ફરે છે.
શેખ હસીનાના પતન પછી ઇસ્કોન પર હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા, મંદિરો સળગાવી દેવામાં આવ્યા, ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા. ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાની સરકારના પતન પછી, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ સમુદાય તબાહ થઈ ગયો. ઇસ્કોનના અનેક મંદિરો અને કેન્દ્રો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. ચિન્મય કૃષ્ણ દાસ પ્રભુ જેવા અગ્રણી નેતાઓ જેલમાં છે. જાન્યુઆરી 2025માં, બાંગ્લાદેશ ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ઇસ્કોનના 17 સભ્યોના બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરી દીધા.
