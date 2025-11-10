Prev
છાશવારે થાઈલેન્ડ ઉપડી જતા ગુજરાતીઓ ખાસ જાણે, આ દેશમાં દારૂ પીવા માટે નવો કાયદો આવ્યો

Thailand Drinking Ban: ગુજરાતીઓના ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન થાઇલેન્ડમાં દિવસના સમયે દારૂ પીનારાઓ મુશ્કેલીમાં છે, કાયદો બદલાયો છે, અને હવે તેમને દંડ ભરવો પડશે. નવા નિયમો વિશે જાણો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:47 AM IST

Thailand Nightlife : ગુજરાતીઓના ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન થાઇલેન્ડમાં એક નવો દારૂ કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાયદા હેઠળ, બપોરે 2 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી દારૂ પીવા બદલ ભારે દંડ લાદવામાં આવ્યો છે. આ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા પકડાયેલા કોઈપણને 27,500 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.

લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળ થાઇલેન્ડમાં દારૂના કાયદામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આ કાયદા હેઠળ, બપોરના સમયે દારૂથી પોતાની તરસ છીપાવવાનો પ્રયાસ કરનારાઓને ભારે દંડનો સામનો કરવો પડશે. સંબંધિત કાયદો શનિવારથી અમલમાં આવ્યો. થાઇલેન્ડનો નવો દારૂ કાયદો કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની શક્તિમાં વધારો કરે છે. દારૂના વેચાણ, ખરીદી અને જાહેરાત પરના નિયંત્રણો વધુ કડક કરવામાં આવ્યા છે.

થાઇલેન્ડમાં બપોરે 2 થી 5 વાગ્યા સુધી દારૂ પર પ્રતિબંધ
થાઇલેન્ડે 1972 થી મોટાભાગના રિટેલ સ્ટોર્સ અને સુપરમાર્કેટમાં બપોરે 2 થી 5 વાગ્યા સુધી દારૂના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જોકે, શનિવારથી અમલમાં આવેલા આલ્કોહોલિક બેવરેજ કંટ્રોલ એક્ટમાં ફેરફારનો અર્થ એ છે કે પ્રતિબંધિત કલાકો દરમિયાન અથવા પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં દારૂ પીવા અથવા પીરસવા બદલ હવે 10,000 બાહ્ટ (US$300) કે તેથી વધુનો દંડ લાદવામાં આવી શકે છે.

આ સ્થળોને આપવામાં આવેલી છૂટ
જોકે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત મનોરંજન સ્થળો, હોટલ, પ્રવાસી વિસ્તારોમાં પ્રમાણિત સંસ્થાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ સેવા આપતા એરપોર્ટ મુક્ત છે, જવાબદારી ગ્રાહકો પર મૂકવામાં આવે છે. કડક કાયદાઓ આલ્કોહોલિક પીણાંની જાહેરાત કરવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકે છે સિવાય કે તેમની સામગ્રી સંપૂર્ણપણે તથ્યપૂર્ણ હોય. સેલિબ્રિટી, પ્રભાવકો અથવા જાહેર વ્યક્તિઓનો વ્યાપારી હેતુઓ માટે આલ્કોહોલિક પીણાંનો પ્રચાર કરવા માટે ઉપયોગ પણ પ્રતિબંધિત છે.

પર્યટન પર નકારાત્મક અસર
થાઇ રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ ચાનન કોએટચારોએનએ જણાવ્યું હતું કે નવા નિયમો રેસ્ટોરાં પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે કારણ કે ગ્રાહકો હવે નિર્ધારિત વેચાણ કલાકો સુધી "પ્રતિબંધિત" છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ સંસ્થા બપોરે 1:59 વાગ્યે ગ્રાહકને બીયરની બોટલ વેચે છે, પરંતુ ગ્રાહક બપોરે 2:05 વાગ્યા સુધી પરિસરમાં દારૂ પીવાનું ચાલુ રાખે છે, તો આ કલમ 32 હેઠળ કાયદાનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવશે, અને તે વ્યક્તિને દંડ થઈ શકે છે.

વિપક્ષ મુક્તિની માંગ કરે છે
વિપક્ષી પીપલ્સ પાર્ટીના ધારાસભ્ય તાઓપીફોપ લિમજિત્રાકોર્ન, દારૂ ઉદારીકરણની હિમાયત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે દારૂ 24 કલાક વેચવો જોઈએ. "સુધારેલો કાયદો દારૂનો વિરોધ કરનારાઓના હિતોને પૂર્ણ કરવાનો છે," તાઓપીફોપે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે આનાથી વિદેશી પ્રવાસીઓ મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકે છે, જેઓ પ્રતિબંધિત કલાકો પહેલાં દારૂનો ઓર્ડર આપી શકે છે પરંતુ પછીથી તેનું સેવન કરી શકે છે.

ગુજરાતીઓ માટે થાઈલેન્ડ એટલે સ્વર્ગ
ગુજરાતીઓ વેકેશન પડે એટલે થાઈલેન્ડ ઉપડી જાય. એવુ કહેવાય છે કે, પ્રમાણમાં સસ્તી ટુર હોય છે એટલે ગુજરાતીઓ સૌથી વધુ થાઈલેન્ડ ફરવા જાય છે. અત્યંત સુંદર બીચ અને પ્રાકૃતિક સુંદરતાથી ભરપૂર થાઈલેન્ડ બધાને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે. તેના બીચ એવા છે કે મન ભરાતુ નથી. તેમાં પણ થાઈલેન્ડની નાઈટલાઈફ વાત જ કંઈક અલગ છે. પરંતું તમને એમ લાગતું હશે કે ગુજરાતીઓ થાઈલેન્ડના સુંદર બીચ જોવા માટે થાઈલેન્ડ જતા હશે, પણ તમે ખોટા છો. થાઈલેન્ડ જવાનું મુખ્ય કારણ તેની રાતનો રંગીન માહોલ છે. થાઈલેન્ડમાં રાત પડે એટલે દુનિયા બદલાઈ જાય છે. એટલે જ તો, બેંગકોક, પતાયા જેવી જગ્યાઓ પર ગુજરાતીઓ જ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. રંગીન મિજાજી ગુજરાતીઓ માટે થાઈલેન્ડ સ્વર્ગ જેવું છે.  

રેડ લાઈટ એરિયાનો ક્રેઝ
ભારતીય પુરુષોનું થાઈલેન્ડ જવાનું એક સૌથી મોટું કારણ એ છે કે અહીંયા પર સસ્તું સેક્સ પણ ઉપલબ્ધ છે. એટલા માટે પરણિત અને અપરણિત પુરુષોને ફરવા માટેનું હોટ પ્લેસ બનેલું છે. ખાસ કરીને થાઈલેન્ડની નાઈટ લાઈફ પુરુષોને આકર્ષે છે. જેમાં થાઈલેન્ડનું નાના પ્લેસ હોટ ફેવરિટ છે. આ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં તમને લાઈટવાળી ચમકતી બાલકનીમાંથી જોતી સુંદર મહિલાઓ દેખાઈ જશે. જે તમને દરેક પ્રકારની સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર પૂરી પાડે છે. આ એક રેડ લાઈટ એરિયા છે.

થાઈલેન્ડ માટે આ પ્રવાસન ઉદ્યોગ પણ નફાકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે. તો બીજી તરફ ગુજરાતીઓને એકમાત્ર થાઈલેન્ડ જવા માટે સસ્તા પેકેજ ટુર મળી રહે છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર, થાઈલેન્ડ વિદેશી પર્યટકોની કમાણીમાં વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે આવી ગયું છે. અને ભારતીયોના કારણે થાઈલેન્ડને આ સ્થાન મળ્યું છે. જો આ પ્રકારે થાઈલેન્ડમાં ભારતીય પ્રવાસીઓનો ધસારો રહેશેતો તે વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાન પર જલ્દી જ આવી જશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

