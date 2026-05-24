'બધું ફાઇનલ છે...', હોર્મુઝ અને ઈરાનને લઈને નેતન્યાહૂએ કર્યો મોટો દાવો, જાણો ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર શું થઈ વાત?

Middle East Conflict: મિડલ ઈસ્ટમાં 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલાએ ઈરાન સહિત સમગ્ર દુનિયાને હચમચાવી દીધું હતું. જો કે, તેહરાન (ઈરાન) તરફથી કરવામાં આવેલી જવાબી કાર્યવાહીએ યુદ્ધને વધુ ભયાનક બનાવી દીધું. આ યુદ્ધ પછી ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી અવરજવર બંધ કરી દીધી, જેના કારણે દુનિયાના ઘણા દેશો આર્થિક સંકટમાં આવી ગયા. સતત વાતચીતનો દોર પણ ચાલી રહ્યો છે, પાકિસ્તાન આ મામલામાં મધ્યસ્થીની ભૂમિકામાં છે. પરંતુ હજી સુધી કોઈ નક્કર પરિણામો આવ્યા નથી. અમેરિકા નથી ઈચ્છતું કે ઈરાન પાસે ન્યુક્લિયર પાવર રહે, જ્યારે ઈરાન પણ અમેરિકાની શરતોને એકતરફી ગણાવી ચૂક્યું છે.
આ મામલામાં ઈરાન ઝૂકવાના મૂડમાં બિલકુલ નથી, જ્યારે ટ્રમ્પ કરાર થઈ જવાની આશા રાખીને બેઠા છે. આ દરમિયાન રવિવારે એક સમાચાર આવ્યા, જેનાથી જોડાયેલી માહિતી ઈઝરાયેલના પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ શેર કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, ગઈકાલે રાત્રે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવા માટેના કરાર અને ઈરાનના ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ પર અંતિમ કરારની દિશામાં થનારી આગામી વાતચીત અંગે ચર્ચા થઈ છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ઈઝરાયેલની સુરક્ષા પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા માટે તેમણે ઊંડી પ્રશંસા વ્યક્ત કરી છે. જેમાં 'ઓપરેશન રોરિંગ લાયન' અને 'એપિક ફ્યુરી' દરમિયાનના સમય પણ સામેલ છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલની સેનાઓએ ઈરાની ખતરા સામે ખભેથી ખભો મિલાવીને લડાઈ લડી હતી.
નેતન્યાહૂ અને ટ્રમ્પ વચ્ચે આ બાબતો પર થઈ સહમતી
તેમણે જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને હું એ વાત પર સહમત થયા છીએ કે ઈરાન સાથેના કોઈપણ અંતિમ કરારથી પરમાણુ ખતરો નાબૂદ થવો જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે, ઈરાનના પરમાણુ સંવર્ધન સ્થળોને નષ્ટ કરવા અને તેની સંવર્ધિત પરમાણુ સામગ્રીને તેના ક્ષેત્રમાંથી હટાવવી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે લેબનાન સહિત દરેક મોરચે ખતરાઓ સામે પોતાનો બચાવ કરવાના ઈઝરાયેલના અધિકારની પણ ફરીથી પુષ્ટિ કરી છે. અમારી અને અમારા બન્ને દેશો વચ્ચેની ભાગીદારી યુદ્ધના મેદાનમાં સાબિત થઈ છે અને તે પહેલા ક્યારેય આટલી મજબૂત નહોતી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની જેમ મારી નીતિ પણ બદલાઈ નથી. ઈરાન પાસે પરમાણુ હથિયારો નહીં હોય.