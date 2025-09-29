Prev
Next

2026માં બધું જ ખતમ થઈ જશે, માણસો નોકર બનશે, બાબા વેંગાની વધુ એક ડરાવણી ભવિષ્યવાણી

Baba Vanga Prediction 2026: બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2025નું વર્ષ અશાંતિનું વર્ષ હશે અને તેમાં ઘણા યુદ્ધો થશે. તેમણે યુરોપમાં યુદ્ધો, ભૂકંપ અને પૂર પર ભાર મૂક્યો હતો, જે હવે લગભગ સંપૂર્ણ રીતે સાચું સાબિત થઈ રહ્યું છે. હવે, બાબા વેંગાની બીજી એક ભવિષ્યવાણી ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

2026માં બધું જ ખતમ થઈ જશે, માણસો નોકર બનશે, બાબા વેંગાની વધુ એક ડરાવણી ભવિષ્યવાણી

Baba Vanga Prediction 2026: દુનિયામાં ઘણા નામો છે જેમની ભવિષ્યવાણીઓ અને શક્તિઓએ આખી દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી છે. આવું જ એક નામ બાબા વેંગાનું છે, જેમની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર લોકોને સ્તબ્ધ કરી દે છે. દુનિયામાં યુદ્ધના વર્તમાન વાતાવરણને જોતાં, દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેનો અંત ક્યારે અને કેવી રીતે થશે. 

જ્યારે દુનિયામાં વર્તમાન ઘટનાઓ વિશે સચોટ માહિતી આપી શકાતી નથી, ત્યારે ઘણા લોકો ભવિષ્ય જોવાનો દાવો કરે છે, અને જ્યારે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડે છે ત્યારે લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. બાબા વેંગા પણ આ યાદીમાં આવે છે કારણ કે આપણે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણી વખત સાચી થતી જોઈ છે, અને આનાથી લોકોનો તેમના પર વિશ્વાસ વધુ વધ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાબા વેંગાએ આ ભવિષ્યવાણી 2026 વિશે કરી હતી

બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2025 અશાંતિનું વર્ષ હશે અને તેમાં ઘણા યુદ્ધો થશે. તેમણે યુરોપમાં યુદ્ધો, ભૂકંપ અને પૂર પર કહ્યું હતું, જે હવે લગભગ સાચું સાબિત થઈ રહ્યું છે. હવે, બાબા વેંગાની બીજી એક ભવિષ્યવાણી ચર્ચાનો વિષય બની છે. તેમણે એવી પણ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ 2026માં શરૂ થશે. 

તેમના મતે, વૈશ્વિક શક્તિઓ એકબીજા સાથે ટકરાશે, જેનાથી વિશ્વમાં તણાવ વધશે. તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ચીન દ્વારા તાઇવાન પર કબ્જાનો પ્રયાસ અને રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે સંઘર્ષ થશે, જે હજુ સુધી થયો નથી. 2026માં, વૈશ્વિક શક્તિઓ એકબીજા સાથે ટકરાશે, જેનાથી વિનાશ થશે.

આપણે બધા નોકર બનીશું.

બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે 2026 સુધીમાં, આપણે હવે આપણા જીવનના માલિક નહીં રહીએ, પરંતુ કૃત્રિમ બુદ્ધિ દ્વારા શાસન કરીશું. ટેકનોલોજીના પ્રભાવથી વિશ્વભરના લોકોનું જીવન બદલાઈ જશે, અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ આપણા જીવન પર સંપૂર્ણપણે કબજો કરશે. હમણાં, આપણે તેને આદેશ આપીએ છીએ, પરંતુ ભવિષ્યમાં, તે આપણને આદેશ આપવાનું શરૂ કરશે.

બાબા વેંગાએ 2027 વર્ષ વિશે શું કહ્યું?

બાબા વેંગાએ 2027 વર્ષ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ ભવિષ્યવાણી પણ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે 2027 સુધીમાં, એક નવો રોગ અથવા જૈવિક પ્રયોગ ઉભરી આવશે જે માનવોને સુપરહ્યુમન જેવો અનુભવ કરાવશે. 2027માં વિશ્વભરમાં રાસાયણિક અને જૈવિક યુદ્ધ પણ થઈ શકે છે.

બાબા વેંગા કોણ હતી?

બાબા વેંગાનું સાચું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. તેમનો જન્મ 31 જાન્યુઆરી, 1911ના રોજ બલ્ગેરિયામાં થયો હતો. બાબા વેંગાનું બાળપણ સામાન્ય હતું, પરંતુ જ્યારે તે 12 વર્ષની હતી, ત્યારે એક ભયંકર વાવાઝોડાએ તેમની આંખો રેતીથી ભરી દીધી હતી, જેના કારણે તેણીએ તેમની દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધી હતી. એવું કહેવાય છે કે આ ઘટનાથી તેમની રહસ્યમય શક્તિઓ બહાર આવી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Baba Vanga Prediction 2026Baba Vanga Prediction 2027Who is baba vangababa vanga new predictionbaba vanga prediction NewsBaba Vanga Latest NewsWorld War 3 PredictionAI PredictionGujarati News

Trending news