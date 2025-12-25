Prev
બાંગ્લાદેશના 'ડાર્ક પ્રિન્સ' માદરે વતન પહોંચ્યા, જાણો ભારત માટે કેમ છે સારા સમાચાર?

Tarique Rahman in Bangladesh: તારિક રહેમાનનું બાંગ્લાદેશ પાછું ફરવું એ રાજકારણની રીતે એક મોટો ઘટનાક્રમ છે. તેમના માતા ખાલિદા ઝિયા બીમાર છે. તેઓ વર્ષો બાદ વતન પાછા ફર્યા છે. જાણો તેમની વતન વાપસી ભારત માટે સારા સમાચાર કેમ કહી શકાય?

Dec 25, 2025

લગભગ 17 વર્ષ સુધી અજ્ઞાતવાસમાં રહ્યા બાદ બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના કાર્યવાહક અધ્યક્ષ તારિક રહેમાન ગુરુવારે બાંગ્લાદેશ પાછા ફર્યા. તેઓ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર છે અને બાંગ્લાદેશના રાજકારણનો ચર્ચિત ચહેરો છે. દેશમાં હાલ જે સ્થિતિ છે ત્યારે તેમનું વતન પાછા ફરવું એક મહત્વની પળ ગણાઈ રહી છે. ફેબ્રુઆરીમાં થનારી સામાન્ય ચૂંટણીઓની બરાબર પહેલા તેમના પાછા ફરવું એ માત્ર બીએનપી માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ક્ષેત્રીય સમીકરણ ખાસ કરીને ભારતની સુરક્ષા અને કૂટનીતિ માટે મહત્વનું ગણાઈ રહ્યું છે. 

17 વર્ષ સુધી ઢાકા અને દેશના અન્ય ભાગોમાં બીએનપીના પોસ્ટરો પર તેમની તસવીરો તો જવા મળતી હતી પરંતુ તેમનો અવાજ દેશમાં ગૂંજ્યો નહીં. હવે લાંબા આત્મ-નિર્વાસન બાદ તેમની ઘર વાપસીએ હિંસા અને અસ્થિરતા સામે ઝઝૂમી રહેલા બાંગ્લાદેશની રાજનીતિને નવી દિશા આપી છે. 

ભારત માટે કેમ મહત્વની છે તારિકની વાપસી?
ભારત માટે તારિક રહેમાનની વાપસી અનેક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. એક બાજુ પ્રો ઈન્ડિયા અવામી લીગને ચૂંટણી લડતી રોકવામાં આવી છે અને બીજી બાજુ ખાલિદા ઝિયા ગંભીર રીતે  બીમાર છે. આવામાં બાંગ્લાદેશ એક એવા મોડ પર છે જ્યાં કટ્ટરપંથી ઈસ્લામી સંગઠનોની ગતિવિધિઓ વધી છે અને વચગાળાની સરકારના પ્રમુખ મોહમ્મદ યુનુસના કાર્યકાળમાં ભારત વિરોધી નિવેદનબાજી તેજ થઈ છે. 

ભારત માટે સૌથી મોટી ચિંતા જમાત એ ઇસ્લામી વિશે જેને વ્યાપક રીતે પાકિસ્તાનની આઈએસઆઈના નજીકના સંગઠન રીતે જોવામાં આવે છે. શેખ હસીનાની સરકારના સમયમાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂકાયો હતો પરંતુ તેમના સત્તામાંથી દૂર થયા બાદ તે ફરીથી રાજકારણમાં સક્રિય બન્યું છે. હાલના જનમત સર્વેક્ષણોમાં જ્યાં બીએનપીને સૌથી વધુ સીટો મળવાનું અનુમાન છે ત્યાં જમાત તેના માટે મોટો પડકાર પણ બની રહ્યો છે. ચિંતા એટલા માટે પણ વધી છે કારણ કે જમાતની વિદ્યાર્થી શાખાએ ઢાકા યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થી સંઘ  ચૂંટણીમાં જીત મેળવી છે. 

ભારત માટે સારો વિકલ્પ કોણ
સ્થિતિ એવી છે કે ભારત ઐતિહાસિક મતભેદો છતાં બીએનપીને હાલની સ્થિતિમાં એક અપેક્ષાકૃત ઉદાર અને લોકતાંત્રિક વિકલ્પ  તરીકે જોઈ રહ્યો છે. ભારતને આશા છે કે તારિક રહેમાનની વાપસીથી પાર્ટી કાર્યકરોમાં જોશ આવશે અને બીએનપી આગામી સરકાર બનાવી શકે છે. શેખ હસીનાના દોરમાં બાંગ્લાદેશે ભારત સાથે સંબંધ જાળવ્યા અને તે પાકિસ્તાન અને ચીનથી અંતર જાળવતા હતા. પરંતુ યુનુસના નેતૃત્વમાં સ્થિતિ બદલાઈ. પાકિસ્તાન સાથે નીકટતા વધી છે અને  ભારતથી અંતર વધ્યું. આવામાં ભારતને આશા છે કે બીએનપીની વાપસીથી બાંગ્લાદેશની વિદેશ નીતિમાં સંતુલન પાછું ફરી શકે છે. 

હાલના મહિનાઓમાં ભારત અને બીએનપીના સંબંધોમાં નરમાઈના સંકેત પણ મળ્યા છે. 1 ડિસેમ્બરે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જાહેરમાં ખાલિદા ઝિયાની ગંભીર બીમારી પર ચિંતા જતાવતા  ભારત તરફથી સમર્થન વ્યક્ત કર્યું હતું. જેના પર બીએનપીએ પણ ખુલ્લેઆમ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ વર્ષો બાદ સંબંધોમાં આવેલી દુર્લભ ઉષ્મા જોવામાં આવી. 

તારિક રહેમાનના પક્ષમાં એક વાત એ પણ છે કે તેમણે યુનુસ સરકાર સામે મતભેદો ખુલ્લેઆમ જાહેર કર્યા છે અને વચગાળાની સરકારના લાંબા ગાળાની વિદેશનીતિ નિર્ણયો પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે જમાત એ ઈસ્લામી સાથે ગઠબંધનનો પણ ઈન્કાર કર્યો છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં લંડનમાં રહેતા તારિક રહેમાને બાંગ્લાદેશ ફર્સ્ટ વિદેશ નીતિની રૂપરેખા રજૂ કરી હતી. જેને તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના અમેરિકા ફર્સ્ટ નારાથી પ્રેરિત ગણાવ્યો. 

તેમણે કહ્યું હતું કે ન દિલ્હી, ન પિંડી, સૌથી પહેલા બાંગ્લાદેશ. આ નિવેદન દ્વારા તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે બીએનપી ન તો ભારત કે ન તો પાકિસ્તાનના દબાણમાં નીતિ નક્કી કરશે. તારિક રહેમાનની ઢાકા વાપસી સંપૂર્ણ રીતે શક્તિ પ્રદર્શનમાં ફેરવાઈ. પાર્ટી મુજબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો એરપોર્ટથી તેમના ઘર સુધીના રોડ શોમાં સામેલ થયા. સરકારે ગુરુવારે રાજધાનીમાં સુરક્ષાના સર્વોચ્ચ ઈન્તેજામ કર્યા હતા. સ્થાનિક મીડિયા મુજબ લગભગ 10 વિશેષ ટ્રેનોથી 3 લાખથી વધુ બીએનપી સમર્થકો ઢાકા પહોંચ્યા હતા. બીએનપી નેતા રહુલ કબીર રિઝવીના હવાલે રોયટર્સે કહ્યું કે આ બાંગ્લાદેશની રાજનીતિની નિર્ણાયક પળ છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે આ શક્તિ પ્રદર્શનથી કટ્ટરપંથી તત્વો અસહજ છે અને ચૂંટણી પહેલા બીએનપી અને જમાત વચ્ચે ઘર્ષણની આશંકા રહેલી છે. 

કોણ છે તારિક રહેમાન
પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જિયાઉર રહેમાનના પુત્ર તારિક રહેમાન 2008થી લંડનમાં રહેતા હતા અને ત્યાંથી બીએનપીનું નેતૃત્વ કરતા હતા. શેખ હસીનાના શાસન દરમિયાન તેમને અનેક મામલાઓમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા જેને બીએનપીએ રાજનીતિક બદલાની કાર્યવાહી ગણાવી. 2007માં ભ્રષ્ટાચારના એક કેસમાં ધરપકડ દરમિયાન તેમને ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ અને કથિત રીતે યાતનાઓ અપાઈ. 2008માં સારવાર માટે લંડન જવાની મંજૂરી મળી અને ત્યારબાદ તેઓ ત્યાં રહી ગયા. 2004માં ઢાકા ગ્રેનેડ હુમલામાં પણ તેમને ગેરહાજરીમાં સજા સંભળાવી હતી. જેમાં 24 લોકોના જીવ ગયા હતા. આ  હુમલામાં શેખ હસીના માંડ માંડ બચ્યા હતા. જો કે છેલ્લા એક વર્ષમાં કોર્ટોએ તેમને આ  પ્રમુખ કેસોમાંથી મુક્ત કર્યા છે. 2008માં ઢાકા ટ્રિબ્યુનના એક ચર્ચિત રિપોર્ટે તેમને ડાર્ક પ્રિન્સ ગણાવ્યા હતા.

