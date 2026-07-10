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શેખ હસીના ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ પાછા ફરશે! કહ્યું- મારી ધરપકડ કે હત્યા પણ થઈ શકે

Sheikh Hasina: બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી કે જેઓ ભારતમાં શરણ લઈ રહ્યા છે તેમણે કહ્યું કે તેઓ ડિસેમ્બર મહિનામાં બાંગ્લાદેશ પાછા ફરી શકે છે. કોર્ટ સામે સરન્ડર કરી શકે છે. તેમને કોર્ટે ફાંસીની સજા સંભળાવેલી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:17 PM IST
શેખ હસીના ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ પાછા ફરશે! કહ્યું- મારી ધરપકડ કે હત્યા પણ થઈ શકે
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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