Explainer: સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ શું અમેરિકા વસૂલ કરેલો ટેરિફ પાછો આપી દેશે? વિગતો ખાસ જાણો 

Explainer on Tariff Refund: અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ટેરિફ મામલે મોટો ઝટકો આપ્યો અને કહી દીધુ કે આ ટેરિફ ગેરકાયદેસર છે. ટેરિફ નાખવાની તેમને સત્તા નથી. ત્યારબાદ જો કે ટ્રમ્પે પણ ગાજ્યા જાય એવા નથી અને તેમણે 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ નાખી દીધો. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એ ચર્ચા છે કે ટેરિફ ગેરકાયદેસર થઈ ગયો તો અત્યાર સુધી વસૂલવામાં આવેલા ટેરિફનું શું? ટ્રમ્પ પ્રશાસને તે પાછા આપશે? સમજો આખી વાત. 

Last Updated: Feb 21, 2026, 11:47 AM IST
  • સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવી દીધા.
  • અગાઉ વસૂલવામાં આવેલા 175 અબજ ડોલર ટેરિફનું હવે શું, રિફંડ કરવામાં આવશે?
  • સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાં વસૂલાયેલા ટેરિફના રિફંડ વિશે શું વિગતો છે?

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી અમેરિકામાં બીજીવાર સત્તાના સિંહાસને બિરાજમાન થયા ત્યારથી તેમણે દુનિયાના દેશોને કંટ્રોલમાં કરવા માટે ટેરિફને હથિયાર બનાવી લીધુ. ત્યારે એ સવાલ થાય કે શું આ રીતે ટ્રમ્પ કોઈ પણ દેશ પર મનમાની રીતે ટેરિફ લગાવી શકે? કયા પાવરનો ઉપયોગ કરીને તેમણે આ ટેરિફ  લગાવ્યા હતા. કોર્ટે કેમ તે ગેરકાયદેસર ઠેરવ્યા અને જો ગેરકાયદેસર હતો તો અત્યાર સુધી જે ટેરિફ વસૂલાયો તેનું શું થશે? શું ટ્રમ્પ રિફંડ આપશે ખરા...

સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવી દીધો
અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પ પ્રશાસન દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને 6-3ની બહુમતીથી ફગાવી દીધો. ટ્રમ્પ માટે આ મોટી કાનૂની હાર ગણી શકાય. કોર્ટે કહ્યું કે ટ્રમ્પ પાસે આર્થિક કટોકટી જાહેર કરવા અને આયાત પર મોટા પાયે નવા કર લગાવવાનો પાવર નથી. બહુમતવાળા આ ચુકાદામાં ચીફ જસ્ટિસ જ્હોન રોબર્ટ્સે કહ્યું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના અધિકારોની મર્યાદા ઓળંગી છે. ત્યારે જાણો કે શું કહે છે આ 1977નો કાયદો અને રાષ્ટ્રપતિના શું છે અધિકાર. 

1977નો એ કાયદો, જેને હાથો બનાવી ટેરિફ નાખ્યો
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 1977ના ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA)નો ઉપયોગ કરીને કોંગ્રેસની મંજૂરી વગર જ ટેરિફ નાખ્યો. અમેરિકાએ ભારત પર તો 50 ટકા સુધી ટેરિફ લગાવ્યો હતો. જો કે બાદમાં તેને ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો. અમેરિકાના બંધારણમાં અમેરિકી કોંગ્રેસને ટેક્સ અને ટેરિફના અધિકાર મળેલા છે. રાષ્ટ્રપતિ પાસે ટેરિફ અંગે  હક નથી. આવામાં ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના અધિકારોની મર્યાદાઓ ઓળંગી છે. તેમના નિર્ણયોમાં વેપારનીતિને મજબૂત કરવાની જગ્યાએ દુશ્મની કાઢવાની અને બદલાની ભાવના જોવા મળે છે. 

ટેરિફ રિફંડ પર શું?
સુપ્રીમ કોર્ટના આ ચુકાદા બાદ સવાલ અનેક લોકોના મનમાં સવાલ છે કે આખરે જે ટેરિફ પહેલા વસૂલી લેવાયો તેનું શું? ટ્રમ્પ પ્રશાશન આ ટેરિફ પાછો આપી દેશે? જો આમ થાય તો અમેરિકાએ 175 અબજ ડોલર પાછા આપવા પડે. જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે ટેરિફને લઈને કરાયેલા નિર્ણયો  દેશના હિતમાં છે. તેમનું કહેવું છે કે ટેરિફ ન નાખ્યા હોત તો દુનિયા તેમના પર હસતી હોત. જો કે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું અગાઉ વસૂલવમાં આવેલા પૈસા વેપારી સંસ્થાનોને પાછા મળશે ખરા. આ અરજી અમેરિકાના 12 રાજ્યો અને અનેક વેપારી સંસ્થાનોએ મળીને કરી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે સરકારે પોતાની શક્તિની મર્યાદા ઓળંગીને આ નિર્ણય લીધો છે. અર્થશાસ્ત્રીઓનું માનવું છે કે સરકારે લગભગ 175 અબજ ડોલરની રકમ રિફંડ કરવી પડી શકે. લોર્જ રિટેલ ટ્રેડ ગ્રુપ કોસ્ટકો જેવા સંસ્થાન પહેલા જ કોર્ટમાં પોતાની રકમ  પાછી માંગી ચૂક્યા છે. જો કે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદામાં વસૂલવામાં આવેલા ટેરિફને રિફંડ કરવા જેવી કોઈ વાત કરી નથી. 

ટ્રમ્પની ટલ્લે ચડાવવાની વાતો
ટેરિફથી વસૂલવામાં આવેલા ખજાનાને પરત કરવા મુદ્દે ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ મામલો આવનારા વર્ષો સુધી કોર્ટમાં ચાલી શકે છે. એટલે કે કોર્ટમાં લાંબા ગાળા સુધી કેસ ચાલ્યા કરે. તેમણે કહ્યું કે અમે સેંકડો અબજ ડોલર વસૂલ્યા છે. હવે સવાલ એ છે કે તે પૈસાનું શું થશે? આ મુદ્દે ચુકાદામાં ચર્ચા સુદ્ધા નથી. તેમણે કહ્યું કે મને લાગે છે કે આ મામલો આગામી બે વર્ષ કે કદાચ પાંચ વર્ષ સુધી કોર્ટમાં ચાલતો રહેશે. 

ટ્રમ્પનું એવું પણ કહેવું છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા હેઠળ લગાવવામાં આવેલી સેક્શન 232 અને સેક્શન 301 ટેરિફ ચાલુ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે તમામ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટેરિફ યથાવત છે. મોટા પાયે તપાસ શરૂ થશે અને ટેરિફથી સરકારી આવક વધશે. 

ચુકાદો આપનાર જજો વિશે જાણો
આ ઐતિહાસિક ચુકાદો આપનારા જજોમાં લિબરલ જસ્ટિસ કેતનજી બ્રાઉન જેક્સન, એલેના કાગન, સોનિયા સોતોમેયર, જસ્ટિસ એમી કોની, બેરેટ, નીલ ગોરસુચ અને રોબર્ટ્સે ટેરિફને રદ કરવાનું સમર્થન આપ્યું જ્યારે જસ્ટિસ સેમ્યુએલ એલિટો, ક્રેલેન્સ થોમસ અને બ્રેટ કાવાનાફે ટેરિફને રાખવા માટે સપોર્ટ કર્યો. કાવાનાફે કહ્યું કે ટેરિફ રિફંડ કરવાનો ચુકાદો ખુબ જ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ શકે છે. આવામાં સરકારે અબજો ડોલર પરત કરવા પડશે. 

નવો રસ્તો શોધી રહ્યા છે ટ્રમ્પ?
જો કે કોર્ટના ચુકાદા બાદ તેમનું પ્રશાસન નવા કાયદાકીય રસ્તા શોધી રહ્યું છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ તેઓ સુરક્ષા સંલગ્ન કાયદા કે અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓના આધારે કેટલાક ટેરિફ જાળવી રાખવાની કોશિશ કરી શકે છે. સમાચાર એજન્સી રોયટર્સના જણાવ્યાં મુજબ નવા વિકલ્પો પહેલા જેટલા જો કે સરળ નહીં હોય. 

