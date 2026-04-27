એક્સપર્ટે આપી ચેતવણી: અમેરિકાની તોફાન પહેલાં શાંતિ ખતરનાક, ઈરાન પર ફરી થઈ શકે છે મોટો હુમલો, જાણો કારણ

હોમWorldએક્સપર્ટે આપી ચેતવણી: અમેરિકાની તોફાન પહેલાં શાંતિ ખતરનાક, ઈરાન પર ફરી થઈ શકે છે મોટો હુમલો, જાણો કારણ

US Iran Conflict: વિદેશ નીતિના એક્સપર્ટે ચેતવણી આપી છે કે જો ઈરાન-અમેરિકા વાતચીત અનિર્ણિત રહે, તો મોટો હુમલો થઈ શકે છે. અબ્બાસ અરાઘચીના રાજકીય પ્રયત્નો ચાલુ છે, પરંતુ તણાવ ઓછો થયો નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:40 PM IST
  • અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી વાતચીત નોંધપાત્ર તપાસ હેઠળ છે.
  • વિદેશી બાબતોના એક્સપર્ટ કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં ઈરાન પર મોટો લશ્કરી હુમલો થઈ શકે છે.
  • તેમણે આને તોફાન પહેલાની શાંતિ ગણાવી. 

US Iran Conflict: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી વાતચીત નોંધપાત્ર તપાસ હેઠળ છે. વિદેશી બાબતોના એક્સપર્ટ રોબિન્ડર સચદેવ કહે છે કે જો આ વાતચીતમાં કોઈ નક્કર પરિણામ વિના ચાલુ રહે, તો આગામી દિવસોમાં ઈરાન પર મોટો લશ્કરી હુમલો થઈ શકે છે.

તેમણે આને તોફાન પહેલાની શાંતિ ગણાવી. સચદેવના મતે, વાતચીત હાલમાં કોઈ નક્કર દિશામાં આગળ વધી રહી નથી, અને એવું લાગે છે કે બંને પક્ષો મડાગાંઠમાં ફસાયેલા છે. તેમણે કહ્યું કે જો અમેરિકાને લાગે કે વાતચીતો બિનઅસરકારક છે, તો તે કડક પગલાં લઈ શકે છે, જેનાથી ઈરાન પર મોટો હુમલો થઈ શકે છે.

નેતન્યાહૂ જેવા નેતાઓ પણ અમેરિકા પર લશ્કરી કાર્યવાહી કરવા દબાણ

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ જેવા નેતાઓ પણ અમેરિકા પર લશ્કરી કાર્યવાહી કરવા દબાણ કરી શકે છે. આ દરમિયાન, ઈરાન રાજદ્વારી રીતે ખૂબ જ સક્રિય છે. અબ્બાસ અરાઘચી વારંવાર વિવિધ દેશોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. 

રશિયાની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ બની શકે

તેમણે પહેલા પાકિસ્તાન, પછી ઓમાન અને હવે રશિયાની મુલાકાત લીધી છે. આને શટલ ડિપ્લોમસી કહેવામાં આવી રહી છે, જેનો હેતુ સાથીઓને એકસાથે લાવવા અને વ્યૂહાત્મક સમર્થન મેળવવાનો છે. સચદેવે કહ્યું કે આ સમગ્ર મામલામાં રશિયાની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. 

અગાઉ, પરમાણુ કરાર દરમિયાન, રશિયાએ ઈરાનને મદદ કરી હતી અને યુરેનિયમનું પરિવહન કર્યું હતું. હવે, રશિયા ફરી એકવાર ઈરાનને તકનીકી અથવા લશ્કરી સહાય પૂરી પાડી શકે છે, જે પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવી શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ સમગ્ર મામલામાં ટ્રોફી ઇચ્છે છે, ઈરાનનું સમૃદ્ધ યુરેનિયમ છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વર્તમાન વાટાઘાટોમાં સૌથી મોટો મુદ્દો

જો અમેરિકા તેને પ્રાપ્ત કરે છે, તો તે તેને એક મોટી જીત તરીકે રજૂ કરી શકે છે. જો કે, ઈરાન આ માટે તૈયાર નથી, કારણ કે તે તેને શરણાગતિ તરીકે જુએ છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વર્તમાન વાટાઘાટોમાં સૌથી મોટો મુદ્દો રહેલો છે. ઈરાન આગ્રહ રાખે છે કે પહેલા આ દરિયાઈ માર્ગ ખોલવો જોઈએ અને અમેરિકા તેનો નાકાબંધી હટાવે. ત્યારે જ વધુ વાટાઘાટો શક્ય બનશે. આનાથી વૈશ્વિક વેપાર અને તેલ પુરવઠો ફરી શરૂ થઈ શકે છે. 

વધુમાં, ઈરાન તેના મિસાઈલ કાર્યક્રમ અને યુદ્ધના નુકસાન માટે વળતરની માંગ કરી રહ્યું છે. આ બધા મુદ્દાઓ વાટાઘાટોને વધુ મુશ્કેલ બનાવી રહ્યા છે. એકંદરે, પરિસ્થિતિ અત્યંત નાજુક છે. જ્યારે વાતચીત ચાલી રહી છે, ત્યારે યુદ્ધનો ભય રહે છે. જો ટૂંક સમયમાં ઉકેલ ન મળે, તો આ કટોકટી વધુ વધી શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

