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Explained: ડબલ ભૂકંપના મરણતોલ ફટકાથી હચમચી ગયેલા વેનેઝુએલામાં ભારતનું 'ઓપરેશન અમિસ્તાદ' ચર્ચામાં 

24 જૂનના રોજ દક્ષિણ અમેરિકી દેશ વેનેઝુએલામાં ઉપરાછાપરી આવેલા શક્તિશાળી  ભૂકંપો બાદ સતત આફ્ટરશોક્સ પણ ચાલુ છે. ભૂકંપના આંચકાઓની હારમાળાએ વેનેઝુએલાને મરણતોલ ફટકા માર્યા છે અને ભારે તબાહી મચી ગઈ. અનેક દેશોની જેમ ભારતે પણ માનવીય મદદ હેઠળ રાહત સામગ્રી મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો અને ઓપરેશન અમિસ્તાદ શરૂ કરી દીધું. ખાસ જાણો તેના વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 30, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:38 PM IST
Explained: ડબલ ભૂકંપના મરણતોલ ફટકાથી હચમચી ગયેલા વેનેઝુએલામાં ભારતનું 'ઓપરેશન અમિસ્તાદ' ચર્ચામાં 
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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