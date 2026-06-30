Explained: ડબલ ભૂકંપના મરણતોલ ફટકાથી હચમચી ગયેલા વેનેઝુએલામાં ભારતનું 'ઓપરેશન અમિસ્તાદ' ચર્ચામાં 

24 જૂનના રોજ વેનેઝુએલામાં આવેલા વિનાશકારી ભૂકંપના આંચકાઓએ રાજધાની કરાકાસથી લઈને વેનેઝુએલાના મોટા શહેરોમાં હજારો ગગનચુંબી ઈમારતો જમીનદોસ્ત કરી નાખી. આ ઈમારતોના કાટમાળ નીચે અનેક લોકો દટાયા. જેમાં લગભગ દોઢ હજાર લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે 32 હજારથી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. વેનેઝુએલામાં આવેલા ભીષણ ભૂકંપ બાદ ભારતે એકવાર ફરીથી દુનિયાને પોતાનો દમ દેખાડ્યો છે. ભારતે ઓપરેશન અમિસ્તાદ હેઠળ રાહત સામગ્રી, સેનાની મેડિકલ ટીમો અને અત્યાધુનિક આરોગ્ય મૈત્રી (BHISHM) ક્યૂબ મોકલીને પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. ભારતીય સેનાની ફીલ્ડ હોસ્પિટલ ત્યાં 24 કલાક મફત સારવાર આપી રહી છે.
વેનેઝુએલામાં મચી ભારે તબાહી
રિક્ટર સ્કેલ પર 7થી વધુની તીવ્રતાવાળા બે ભયંકર આંચકા અને સતત આફ્ટર શોક્સના કારણે વેનેઝુએલાને લગભગ 9 બિલિયન ડોલરનું નુકસાન થયું છે.
આ આંકડો વેનેઝુએલાની કુલ જીડીપીનો લગભગ 10 ટકા જેટલો છે.
When disaster strikes, India does not merely respond — India reassures!
In the wake of the Venezuela earthquake, India’s #OperationAmistad shows humanitarian aid and disaster response as a true global public good. With the deployment of the Aarogya Maitri Cube under indigenous… pic.twitter.com/xKkF0rVPMp
— Lakshmi M Puri (@lakshmiunwomen) June 30, 2026
શું છે આ ઓપરેશન અમિસ્તાદ?
OPERATION AMISTAD: INDIA DEPLOYS SPECIALISED INDIAN ARMY MEDICAL CONTINGENT TO EARTHQUAKE-HIT VENEZUELA
'Compartimos su dolor. Estamos con ustedes.'
Responding swiftly to the devastating earthquake in northern Venezuela, #India has launched Operation Amistad, deploying a… pic.twitter.com/Yg1m58CCho
— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 26, 2026
પેરાશૂટ ફિલ્ડ હોસ્પિટલ વિશે