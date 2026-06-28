/Explainer: 4 દિવસમાં 7 ભૂકંપ! શું દુનિયા પર મંડરાઈ રહ્યો છે મહા-તબાહીનો ખતરો? જાણો

Global Earthquake Connection: છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પણ ઓછા સમયમાં દુનિયાના અલગ-અલગ ખૂણાઓમાંથી આવી રહેલા ભૂકંપના સમાચારોએ બધાને ડરાવી દીધા છે. વેનેઝુએલામાં આવેલા વિનાશકારી બેવડા ભૂકંપના આંચકાથી લઈને પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, જાપાન અને ઉત્તરી કેલિફોર્નિયા સુધી ધરતી સતત ધ્રૂજી રહી છે. આટલી ઝડપથી એક પછી એક આવેલા આ ભૂકંપોએ સામાન્ય લોકોના મનમાં એક મોટો સવાલ ઊભો કર્યો છે. શું આ બધા ભૂકંપો પરસ્પર જોડાયેલા છે કે પછી આ કોઈ મોટી તબાહીનો સંકેત છે?
વેનેઝુએલાથી શરૂ થયો તબાહીનો સિલસિલો!
ભૂકંપનો આ ભયાનક મંજર સૌથી પહેલા બુધવારે વેનેઝુએલામાં જોવા મળ્યો. ત્યાં આવેલા 7.2 અને 7.5ની તીવ્રતાના બે ભીષણ ભૂકંપોએ ક્ષણભરમાં હસતા-રમતા શહેરોને કાટમાળના ઢગલામાં ફેરવી દીધા. આ આપત્તિમાં અત્યાર સુધીમાં 1,430 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. કાટમાળ નીચે જિંદગી શોધવા માટે શરૂઆતના 72 કલાક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. હવે તે સમય વીતી ગયો છે, જેના કારણે ગુમ થયેલા 50,000 લોકોના જીવતા બચવાની આશાઓ ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ છે.
આંચકાઓનો દોર થમવાનું નામ નથી લેતો
શું આ બધા ભૂકંપો પરસ્પર જોડાયેલા છે?
જ્યારે દુનિયાભરમાં એકસાથે આટલી બધી આપત્તિઓ આવે છે, ત્યારે ડર લાગવો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ વિજ્ઞાનનું માનીએ તો આ ડર પાછળ કોઈ 'ચેઈન-રિએક્શન' કે ગ્લોબલ કનેક્શન નથી. ધરતીનું ઉપરનું પડ વિશાળ ટેક્ટોનિક પ્લેટોથી બનેલું છે, જે પરસ્પર ટકરાય છે કે ખસે છે ત્યારે ભૂકંપ આવે છે. જો કે, આ તમામ ભૂકંપો થોડા જ દિવસોના અંતરાલમાં આવ્યા છે, પરંતુ તે બિલકુલ અલગ-અલગ ટેક્ટોનિક પ્લેટોની સરહદો પર થયા છે.
પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના ભૂકંપ ઇન્ડિયન પ્લેટ અને યુરેશિયન પ્લેટ પરસ્પર ટકરાવવાના ક્ષેત્રના કારણે આવ્યા છે. ઇન્ડિયન પ્લેટ સતત ઉત્તર તરફ દબાણ વધારી રહી છે, જેનાથી આ ક્ષેત્ર સૌથી વધુ ભૂકંપ-સંભવિત બની ગયું છે. બીજી તરફ વેનેઝુએલા એ સરહદ પર સ્થિત છે જ્યાં કેરેબિયન પ્લેટ અને સાઉથ અમેરિકન પ્લેટ પરસ્પર ઘર્ષણ અનુભવે છે. કારણ કે આ તમામ વિસ્તારો એકબીજાથી હજારો કિલોમીટર દૂર અલગ-અલગ ટેક્ટોનિક સિસ્ટમનો ભાગ છે, તેથી તે કોઈ એક મોટી ચેઈનનો ભાગ નથી, પરંતુ સંપૂર્ણપણે અલગ-અલગ ઘટનાઓ છે.
એક્સપર્ટ્સનો અભિપ્રાય: "આ માત્ર એક અનોખો સંયોગ"
યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે (USGS)ના આસિસ્ટન્ટ કોઓર્ડિનેટર વિલિયમ બાર્નહાર્ટે 'ધ ગાર્ડિયન' અખબાર સાથે વાત કરતા આ ટાઈમિંગને માત્ર એક "સંયોગ" ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, "ભૂકંપ સમગ્ર દુનિયામાં દરરોજ આવે છે, પરંતુ મોટાભાગના માનવ વસાહતોથી દૂર હોય છે. આ અઠવાડિયું થોડું અજીબ અને અનોખું હતું કારણ કે કેટલાક ખૂબ જ મોટા ભૂકંપ એવી જગ્યાઓ પર આવ્યા જ્યાં લોકોએ તેને સીધી રીતે અનુભવ્યા. એ સાચું છે કે એક બહુ મોટો ભૂકંપ દુનિયાના બીજા ભાગોમાં નાના આંચકા પેદા કરી શકે છે, પરંતુ આટલા અંતરે આ માત્ર એક સંયોગ જ છે."
બીજી તરફ UCLAના પ્રોફેસર માર્ટિન હડસને પણ સ્વીકાર્યું કે, હજારો માઇલના અંતરે આ રીતે એક પછી એક ભૂકંપ આવવા એ અત્યંત અસામાન્ય બાબત છે, પરંતુ આ કોઈ વૈશ્વિક તબાહીનો સંકેત નથી. તેથી ધરતી ભલે ડરામણી રીતે ધ્રૂજી રહી હોય, પરંતુ કોઈ મહા-વિનાશની અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો, આ માત્ર કુદરતની પ્લેટોની પોતાની હિલચાલનો એક સંયોગ છે.