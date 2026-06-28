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Explainer: 4 દિવસમાં 7 ભૂકંપ! શું દુનિયા પર મંડરાઈ રહ્યો છે મહા-તબાહીનો ખતરો? જાણો

Global Earthquake Connection: છેલ્લા 4 દિવસમાં વેનેઝુએલા, જાપાન, અમેરિકા અને ભારત-અફઘાનિસ્તાન સહિત દુનિયાભરમાં કેટલાય શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા. વેનેઝુએલામાં ભીષણ તબાહીથી 1,430 લોકોના મોત થયા છે. વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, અલગ-અલગ ટેક્ટોનિક પ્લેટો પર આવેલા આ ભૂકંપો પરસ્પર જોડાયેલા નથી, પરંતુ આ માત્ર એક અનોખો સંયોગ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:33 PM IST
Explainer: 4 દિવસમાં 7 ભૂકંપ! શું દુનિયા પર મંડરાઈ રહ્યો છે મહા-તબાહીનો ખતરો? જાણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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