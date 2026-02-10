Explainer: અમેરિકાએ બાંગ્લાદેશ સાથે એવી તે કઈ 'સિક્રેટ' ડીલ કરી નાખી? જાણો ભારત માટે શું છે ચિંતાજનક
Bangladesh-America Trade Deal: બરાબર ચૂંટણી પહેલા બાંગ્લાદેશે અમેરિકા સાથે એક એવી ડીલ કરી જેની અસર ભારતના શેરબજારમાં જોવા મળી અને કેટલીક કંપનીના શેર તૂટ્યા. બાંગ્લાદેશે એવી તે કઈ ડીલ કરી અને ભારત માટે શું ચિંતા જેવું તે પણ જાણો.
ભારતનું પાડોશી બાંગ્લાદેશ જ્યારથી શેખ હસીનાની સરકાર ગઈ છે ત્યારથી ભારત માટે ચિંતાનું કારણ બની બેઠું છે. વચગાળાની સરકારના મુખિયા મોહમ્મદ યુનુસની નીતિ પણ ભારત વિરોધી જોવા મળી. હવે બાંગ્લાદેશમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ ઢૂંકડી છે. ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીના સરકાર પડી ત્યારબાદ હવે એવી આશા છે કે બાંગ્લાદેશને એક નવા પ્રધાનમંત્રી મળી શકે છે. પરંતુ આ ચૂંટણી પહેલા બાંગ્લાદેશે અમેરિકા સાથે તાબડતોબ એક એવી ડીલ બંધ બારણે કરી નાખે જે ચર્ચામાં છે. અને આ ડીલના કારણે ભારતમાં ટેક્સટાઈલ કંપનીઓના શેર કેમ કડડડભૂસ થયા તે સમગ્ર વિગતો ખાસ જાણો.
બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી
બાંગ્લાદેશમાં 12મી ફેબ્રુઆરીએ સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજાનાર છે. આ વખતે મુખ્ય મુકાબલો પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી દિવંગત બેગમ ખાલિદા જિયાના પુત્ર તારીક રહેમાનના નેતૃત્વવાળી બીએનપી અને કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામી વચ્ચે છે. જમાતનું વલણ તો ભારત વિરોધી જ છે અને અલ્પસંખ્યકોને હેરાનગતિ કરવાનો પણ તેનો ભૂતકાળ છે. જયારે બીએનપીનો એજન્ડા પણ આમ તો ક્યારેય ભારત તરફી જોવા મળ્યો નથી. પરંતુ અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં ભારત માટે એવું કહી શકાય કે જે ઓછું નુકસાનકારક એ સારું. તો એ રીતે જોઈએ તો બીએનપી સત્તા પર આવે તે ભારત માટે સારું રહે તેવું છે.
સર્વે શું કહે છે
બાંગ્લાદેશના અખબાર પ્રથોમોલોએ જે સર્વે કરાવ્યો તેમાં બીએનપીને 200થી વધુ સીટો મળી શકે છે. જ્યારે તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બની શકે છે. જ્યારે ભારત વિરોધી જમાતની સ્થિતિ જોઈએ તો તે 50 સીટો આસપાસ જીતી શકે છે. જમાત એ ઈસ્લામી શફીકુર્રહમાનના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડી રહીય છે. બાંગ્લાદેશની જાતીય પાર્ટીના ખાતામાં 3 સીટો અને બાકી અપક્ષોના ફાળે જઈ શકે તેવું અનુમાન હાલ તો વ્યક્ત કરાયું છે. ખરી સ્થિતિ તો ચૂંટણીના પરિણામ આવે પછી જાણી શકાશે. બાંગ્લાદેશની સંસદમાં પ્રતિનિધિઓ માટે કુલ 350 સીટો છે. જેમાંથી 300 સભ્યોને જનતા પોતે ચૂંટે છે જ્યારે 50 સભ્યોની સીધી પસંદગી થાય છે. ભારતની જેમ બાંગ્લાદેશમાં પણ સાંસદોનો કાર્યકાળ 5 વર્ષો હોય છે. બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના પ્રમુખ મોહમ્મદ યુનુસે દેશના લોકોને 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ સામાન્ય ચૂંટણીઓ સાથે થનારા જનમત સંગ્રહમાં પણ હા માં મત આપવાની અને પ્રસ્તાવિત સુધારા પેકેજનું સમર્થન કરવાની જોરદાર અપીલ કરેલી છે. હવે આ બધા વચ્ચે યુનુસે અમેરિકા સાથે શું ડીલ કરી નાખી અને તે પણ ચૂંટણી પહેલા એ જાણવા જેવું છે.
બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકા વચ્ચે ડીલ
બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકા વચ્ચે બંધ બારણે ફટાફટ એક ડીલ થઈ ગઈ. સોમવારે રાતે 10 વાગે બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકાએ એક ટેરિફ સમજૂતિ પર સહી કરી. જે મુજબ હાલના ટેરિફ 20 ટકામાં એક ટકાનો ઘટાડો કરાયો અને તે 19 ટકા થયો. આ રેસિપ્રોકલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ પૂરો થયા બાદ આજે ભારતીય ટેક્સટાઈલ કંપનીઓના શેરમાં જોરદાર કડાકો પણ જોવા મળ્યો. જો કે આ પહેલા ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ડીલ થયાના સમાચારથી બજાર ઝૂમી ઉઠ્યું હતું. પરંતુ હવે બાંગ્લાદેશવાળી ડીલમાં એવું તે શું થયું તે તેની અસર ભારતીય શેર બજારમાં જોવા મળી. ચાલો જાણીએ.
બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકા વચ્ચેની ડીલની મહત્વની વિગતો
- ગત એપ્રિલમાં અમેરિકાએ રેસિપ્રોકલ ટેક્સની જાહેરાત કરી હતી. તે વખતે બાંગ્લાદેશ પર 37 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઓગસ્ટમાં તેને ઘટાડીને 20 ટકા કરાયો. હવે લેટેસ્ટ સંધિ બાદ આ ટેરિફ ઘટાડીને 19 ટકા કરાયો છે.
- આ ડીલ હેઠળ એક એવું મિકેનિઝમ બનાવવા પર સહમતિ જતાવવામાં આવી જેના દ્વારા બાંગ્લાદેશથી આવતા કેટલાક ટેક્સટાઈલ અને અપેરલ ઉત્પાદનોને ઝીરો રેસિપ્રોકલ ટેક્સનો ફાયદો મળશે.
- જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ મુજબ નિર્ધારિત એક લિમિટ સુધી બાંગ્લાદેશી કપડાં અને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ કોઈ પણ રેસિપ્રોકલ ટેક્સ વગર અમેરિકાના બજારમાં પ્રવેશ કરી શકશે. આ લિમિટ અમેરિકાથી બાંગ્લાદેશ આવનારા ટેક્સાટાઈલ નિકાસ જેમ કે અમેરિકી કપાસ અને મેન મેડ ફાઈબરના પ્રમાણ સાથે જોડાયેલી હશે. એટલે કે અમેરિકી કાચામાલથી બનેલું કપડું ઝીરો ટેરિફનો લાભ મેળવી શકશે.
- જો કે આ ડીલના બદલામાં બાંગ્લાદેશે અમેરિકા પાસેથી અબજો ડોલરનો સામાન પણ ખરીદવો પડશે. આ ઉપરાંત અન્ય કેટલીક શરતો પણ સામેલ છે.
- વાણિજ્ય સચિવ મહબુબુર રહેમાનના જણાવ્યાં મુજબ અમેરિકાથી આયાત કરેલું કોટન અને કૃત્રિમ રેસાથી બનેલા બાંગ્લાદેશના મુખ્ય નિકાસ ઉત્પાદનો રેડીમેડ ગારમેન્ટ્સ (RMG)ને આ ડીલ હેઠળ કોઈ ટેરિફ નહીં લાગે. તેમણે કહ્યું કે સંધિ પર અમેરિકામાં વાણિજ્ય સલાહકાર શેખ બશીર ઉદ્દીન અને અમેરિકી વેપાર પ્રતિનિધિ જૈમીસન ગ્રીરે સહી કરી.
- ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ડીલની વાત કરીએ તો અમેરિકાએ ભારતીય ટેક્સટાઈલ નિકાસ પર રેસિપ્રોકલ ટેરિફને વર્તમાન 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો જે સારી વાત છે અને ભારતીય નિકાસકારોને ફાયદો તો થશે પરંતુ બાંગ્લાદેશી કંપનીઓને અમુક મર્યાદા સુધી ઝીરો ટેરિફના કારણે હરિફાઈ વધવાની આશંકા છે.
- બાંગ્લાદેશથી આવતા માલ પર અમેરિકાએ ટેરિફ દર એક ટકો ઘટાડીને 19 ટકા કર્યો. જે ભારતના 18 ટકા કરતા થોડો વધુ છે. અમેરિકા અને બાંગ્લાદેશે પોતાના જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં કહ્યું કે આ ડીલ બંને દેશોના નિકાસકારોને એક બીજાના બજારો સુધી અભૂતપૂર્વ પહોંચ આપશે અને લાંબા સમયથી ચાલતા આર્થિક સંબંધોને વધુ મજબૂત કરશે.
- ભારતની વાત કરીએ તો અમેરિકા ભારતીય ટેક્સટાઈલ અને અપેરલ, લેધર અને ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક અને રબર, ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, હોમ ડેકોર, આર્ટિસનલ પ્રોડક્ટ્સ અને કેટલીક મશીનરીઓ પર ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કરવા માટે સહમત થયું છે જે વચગાળાની સંધિના સફળ તારણો પર નિર્ભર કરશે.
અમેરિકાએ બાંગ્લાદેશ સાથે ડીલ કરતી વખતે કેટલીક શરતો પણ મૂકી છે તો એવી કઈ શરતો છે જે હેઠળ આ સંધિ અમલમાં આવી છે. તે પણ જાણો.
ડીલથી અમેરિકાને શું મળશે?
બાંગ્લાદેશ ખોલશે બજાર
બાંગ્લાદેશ અમેરિકી ઔદ્યોગિક અને કૃષિ ઉત્પાદનો માટે પોતાના બજારમાં વિશેષ પ્રાથમિકતા અને સરળ પહોંચ આપવા માટે સહમત થયું છે. જે હેઠળ હવે અમેરિકાથી આવતા રસાયણો, ચિકિત્સા ઉપકરણો, ભારે મશીનરી, મોટર વાહનો અને તેમના સ્પેરપાર્ટ્સને બાંગ્લાદેશી બજારમાં ખાસ છૂટછાટ મળશે. ઈન્ટરનેટ, અને સંચાર ટેક્નોલોજી (ICT)ના ઉપકરણો, ઉર્જા ઉત્પાદનો, સોયા ઉત્પાદનો, ડેરી ઉત્પાદનો, બીફ, પોલ્ટ્રી, ફળ અને સૂકા મેવા જેવા અમેરિકી સામાન પણ હવે બાંગ્લાદેશમાં પ્રાથમિકતા સાથે વેચાશે.
ડેટાની લેવડદેવડ
બાંગ્લાદેશ ડેટાને કોઈ પણ રોકટોક વગર એક દેશથી બીજા દેશમાં જવા દેશે અને ઈન્ટરનેટ દ્વારા થનારી લેવડદેવડ પર ટેક્સ ન લગાવવાના વૈશ્વિક નિર્ણયનું સમર્થન કરશે. આ સાથે જ તે વિજ્ઞાન અને સુરક્ષાના નિયમોને માનીને અમેરિકાના ખાણી પીણી અને ખેતીના સામાનને પોતાના ત્યાં પ્રવેશ આપશે.
અબજોનો સામાન ખરીદશે
બાંગ્લાદેશે હવે અમેરિકા પાસેથી બંપર ખરીદી કરવી પડશે અને આ સાથે લગભગ 3.5 અબજ ડોલરના અમેરિકી કૃષિ ઉત્પાદનો જેમ કે ઘઉ, સોયાબીન, કપાસ અને મકાઈની ખરીદી કરશે. આ ઉપરાંત તે આગામી 15 વર્ષમાં અંદાજિત 15 અબજ ડોલરની કિંમતના અમેરિકી ઉર્જા ઉત્પાદનોની ખરીદી પણ કરશે.
બાંગ્લાદેશ પર પહેલા કેટલો હતો ટેરિફ
ગત વર્ષ એપ્રિલમાં અમેરિકાએ રેસિપ્રોકલ ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. તે વખતે બાંગ્લાદેશ પર પહેલા તો 37 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઓગસ્ટમાં તેને ઘટાડીને 20 ટકા કરાયો. હવે લેટેસ્ટ સંધિ થઈ ત્યારબાદ 19 ટકા ટેરિફ લાગ્યો છે.
Bangladesh, US sign reciprocal tariff agreement
WASHINGTON DC, February 9: The Agreement on Reciprocal Tariff between Bangladesh and the United States was signed on Monday. On the Bangladesh side, the signatories were Commerce Adviser Sheikh Bashir Uddin and National Security…
— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) February 9, 2026
બાંગ્લાદેશને કઈ વસ્તુઓ પર ઝીરો ટેરિફ લાગશે?
આ કરાર પર સહી થયા બાદ યુનુસે સોશિયલ મીડિયા એક્સ પર એક નિવેદન શેર કર્યું જેમાં કહ્યું કે અમેરિકાએ બાંગ્લાદેશ પાસેથી કેટલાક એવા વસ્ત્રો અને પરિધાન ઉત્પાદનો માટે એક તંત્ર સ્થાપવાની પ્રતિબદ્ધતા જતાવી છે જેમાં અમેરિકી કપાસ અને કૃત્રિમ ફાઈબરનો ઉપયોગ કરાયો હોય જેથી કરીને અમેરિકી બજારમાં કોઈ રેસિપ્રોકલ ટેરિફ ન લાગે. તેમણે કહ્યું કે રેસિપ્રોકલ ટેરિફને ઘટાડીને 20થી 19 ટકા કરવાથી બાંગ્લાદેશી નિકાસકારોને વધુ લાભ મળી શકશે. જ્યારે બાંગ્લાદેશથી કેટલાક વિશિષ્ટ વસ્ત્રો અને પરિધાન નિકાસ પર ઝીરો ટેરિફથી અમારા વસ્ત્ર ક્ષેત્રને ઘણું પ્રોત્સાહન મળી શકશે.
બાંગ્લાદેશી દવાઓ-માછલીઓ ઉપર પણ ઝીરો ટેરિફ
બાંગ્લાદેશથી આવનારા ઔષધીય ઉત્પાદનોને પણ અમેરિકી બજારમાં ઝીરો ટેરિફનો લાભ મળશે. માછલી અને પેપર બોર્ડ સહિત અન્ય વસ્તુઓ ઉપર પણ શૂન્ય ટેરિફ લાગશે.
બાંગ્લાદેશ પર ઝીરો ટેરિફ અને ભારતના કપડાં પર 18 ટકા?
અહી એ વાત જાણવા જેવી છે કે અમેરિકી કપાસ કે કૃત્રિમ રેસાઓથી બનેલા બાંગ્લાદેશી વસ્ત્રો પર ઝીરો ટેરિફ લાગશે. જ્યારે ભારતથી અમેરિકાને નિકાસ કરાયેલા વસ્ત્રો પર 18 ટકા ટેરિફ લાગશે. જેનાથી બાંગ્લાદેશને ભારત સાથેની સ્પર્ધામાં એક ડગલું આગળ વધવાનું કારણ રહે છે. ભારત અમેરિકાથી 200 મિલિયન ડોલર જ્યારે બાંગ્લાદેશ 250 મિલિયન ડોલર કપાસ ખરીદે છે. આવામાં ભારતે જ્યાં 18 ટકા ટેરિફનું નુકસાન ભોગવવું પડશે જ્યારે બાંગ્લાદેશને પોતાના કપડાંને ઝીરો ટેરિફ પર વેચવા માટે સુવિધા મળી છે. તેનાથી બાંગ્લાદેશની સરખામણીમાં ભારતીય કપડાં ઉદ્યોગને નુકસાન થઈ શકે છે.
ટેક્સટાઈલના શેરોમાં આ કરારથી કડાકો
અમેરિકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે જેવી ડીલ થઈ કે કેટલીક ભારતીય ટેક્સટાઈલ કંપનીઓના શેર ધડામ થયા. કારણ કે આ ડીલ હેઠળ એક એવા મિકેનિઝમ પર સહમતી બની કે જેનાથી બાંગ્લાદેશથી આવનારા કેટલાક ટેક્સટાઈલ અને અપરેલ ઉત્પાદનોને ઝીરો રેસિપ્રોકલ ટેરિફનો ફાયદો મળશે.
કઈ કંપનીઓના શેર ધડામ થયા
ગોકળદાસ એક્સપોર્ટ્સના શેર 5 ટકા જેટલા તૂટીને 796.45 રૂપિયા પર જોવા મળ્યા. કેપીઆર મિલ અને અરવિંદના શેરો પણ 4 ટકથી વધુ તૂટ્યા. પર્લ ગ્લોબલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના શેર 3.5 ટકાથી વધુ તૂટ્યા.
