Explainer: ઈરાનમાં ચાકબંધ સુરક્ષા, ચકલું પણ ન ફરકી શકે ત્યાં ખામેનેઈના ગઢમાં કોણ હતું એ જાણભેદુ? ચોંકાવનારો ખુલાસો
Ayatollah Ali Khamenei: ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ અને ટોપ લીડરશીપ કઈ રીતે એક ઝટકે ખતમ થઈ ગયા? આ સવાલ ચર્ચાના ચગડોળે છે. ખુબ જ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે કઈ રીતે ખામેનેઈની એક એક માહિતી લીક થઈ? હુમલો ક્યાં અને કેવી રીતે કરવો એ સટીક જાણકારી ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા પાસે કેવી રીતે પહોંચી ગઈ. એક રિપોર્ટથી ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
- ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ સહિત ટોપ નેતાઓનો ખાતમો થઈ ગયો.
- અત્યંત ચુસ્ત સુરક્ષા અને માહિતી ગુપ્ત રખાતી હોવા છતાં લીક કેવી રીતે થઈ?
- એક રિપોર્ટમાં સમગ્ર મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે મળીને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કરતા યુદ્ધ છેડાઈ ગયું. ઈરાને પણ પછી તો વળતો પ્રહાર કર્યો. બંને બાજુથી ભારે હુમલાના પગલે બંનેને નુકસાન પણ જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક મુદ્દો જે ઉડીને આંખે વળગે છે તે એ છે કે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈની સુરક્ષા એકદમ ચુસ્ત હતી, તેમની કોઈ જ તેમની જાણ બહાર લીક થાય તેવી શક્યતા નહતી. ત્યારે આમ છતાં પળે પળની ખબર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને કેવી રીતે થઈ ગઈ કે તેમણે એકદમ સટીક હુમલા કર્યા અને ખામેનેઈ સહિત તેમની દીકરી-જમાઈ, ટોપ લીડરશીપ પણ ધ્વસ્ત થઈ ગઈ. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ પકડમાં કેવી રીતે આવી ગયા તે સવાલ બધાને અચંબિત કરી રહ્યો છે. શું કોઈ જાણભેદુ હતું જેણે રજેરજની માહિતી લીક કરી અને તેનું પરિણામ ઈરાને ભોગવવું પડ્યું. ત્યારે આ મામલે ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના એક લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. જાણો વિગતો.
રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો
અમેરિકાના ધ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટમાં સૂત્રોના હવાલે જાણકારી આપવામાં આવી છે. રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાની ઈન્ટેલિજન્સ એજન્સી CIAએ ઘણા મહિનાઓ સુધી ઈરાનના ટોચના નેતાઓની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી હતી. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા સુપ્રીમ લીડર અયાતોલ્લાહ અલી ખામેનેઈની એક એક મૂવેમેન્ટ, બેઠકો, સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સતત સમીક્ષા થઈ રહી હતી. ગુપ્તચર એજન્સીઓએ ધીરે ધીરે તેમની આવવા જવાની પેટર્ન સમજી લીધી. રિપોર્ટ મુજબ ખુબ લાંબી નિગરાણી આ ઓપરેશનનો મજબૂત પાયો બની.
એક ઈનપુટ કામ કરી ગયું
એજન્સીઓને એક અતિ મહત્વની જાણકારી મળી કે તહેરાનમાં ઈરાનના ટોપ નેતાઓની એક બેઠક થવાની છે. એવી પણ માહિતી હતી કે સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહેશે. આ સૂચના અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ માટે મોટી તક બની ગઈ. આ ઈનપુટ બાદ સૈન્ય કાર્યવાહીના ટાઈમિંગ પર ફરીથી વિચાર કરવામાં આવ્યો. રિપોર્ટમાં એવો પણ ખુલાસો છે કે પહેલા નક્કી કરાયું હતું તે સમયે હુમલો ન કરાયો પરંતુ ગુપ્તચર એજન્સીઓએ પહેલા પાક્કે પાયે નક્કી કરી લીધુ કે ટાર્ગેટ ત્યાં હાજર છે કે નહીં. જ્યારે CIAએ ખુબ આત્મવિશ્વાસ સાથે ઈનપુટ શેર કર્યું ત્યારે જ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના અધિકારીઓએ નિર્ણય લીધો કે આ તકનો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ. જો બેઠક વખતે જ હુમલો કરીએ તો એક સાથે અનેક મોટા નેતાઓનો ખાતમો થઈ શકે. આમ હુમલા માટે જે સમય નક્કી કરાયો હતો તેની જગ્યાએ સમય બદલી નાખવામાં આવ્યો. અગાઉ રાતે હુમલો કરવાનું નક્કી કર્યું હતું પરંતુ પછી ધોળે દિવસે સવારે 9.40 (તહેરાનના સમય મુજબ) વાગે હુમલો કરવાનો નિર્ણય કરાયો.
લોકેશન મળ્યું કેવી રીતે
- સૂત્રો મુજબ લાંબા સમયથી થઈ રહી હતી નિગરાણી
- સેટેલાઈટ ઈમેજ
- ઈલેક્ટ્રોનિક ટ્રેકિંગ
- બાતમીદારોનું નેટવર્ક
ખામેનેઈને મારવાનો નિર્ણય કોણે લીધો?
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈને મારવાનો નિર્ણય એક સંયુક્ત નિર્ણય હતો. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના ટોપ અધિકારીઓ, ઈન્ટેલિજન્સ ચીફ અને મિલેટ્રી કમાન્ડર્સે મળીને નક્કી કર્યું. CIAએ ફક્ત ઈનપુટ આપ્યું પરંતુ હુમલો ક્યારે અને કેવી રીતે કરવાનો છે તે આ બંને દેશોએ મળીને નક્કી કર્યું. ઈઝરાયેલી ફાઈટર જેટ્સે એક સામે ત્રણ જગ્યાએ હુમલો કર્યો. ફક્ત 60 સેકન્ડમાં 3 સ્ટ્રાઈક. ખામેનેઈનું કમ્પાઉન્ડ, આસપાસના વધુ બે ટાર્ગેટ. બધુ તબાહ થઈ ગયું. સેટેલાઈટ ઈમેજ પણ સાક્ષી પૂરે છે.
ઈરાને શું કાચું કાપી નાખ્યું?
હવે આ સમગ્ર મામલે ઈરાને શું મોટી ભૂલ કરી નાખી? ઈરાનને ખબર હતી કે મીડલ ઈસ્ટમાં તણાવ છે અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ છે ત્યારે આવી સ્થિતિમાં પણ તેના બધા ટોપ નેતાઓ એક સાથે ભેગા થઈ ગયા અને આ જ વાત સૌથી ઘાતક બની ગઈ. જેનો ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ફાયદો ઉઠાવ્યો. વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે આ ફક્ત એક હુમલો નહીં પરંતુ ઈન્ટેલિજન્સ રણનીતિની શક્તિનું એક મોટું ઉદાહરણ છે.
