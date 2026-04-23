Explainer: 2050 સુધીમાં કેટલી હશે દુનિયાની વસ્તી, જાણો ક્યાં વધશે અને ક્યા ઘટશે? ભારતના આંકડા જાણીને ચોંકી જશો!
India Population Till 2050: રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 2025 સુધીમાં ભારતની વસ્તી 146 કરોડ હતી, જે 2050 સુધીમાં વધીને 167.9 કરોડ એટલે કે લગભગ 168 કરોડ (1.68 અબજ) થવાની સંભાવના છે.
- 2050 સુધીમાં દુનિયાની વસ્તીમાં થશે મોટો ફેરફાર
- જાણો ભારત, ચીન અને આફ્રિકાના ચોંકાવનારા આંકડા
- સદીના મધ્ય સુધીમાં દુનિયાની વસ્તી બે ભાગમાં વહેંચાઈ જશે
Trending Photos
World Population Till 2050: સંયુક્ત રાષ્ટ્રના 'વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન પ્રોસ્પેક્ટ્સ 2024'ના આંકડાઓએ ભવિષ્યનું એક ચોંકાવનારું ચિત્ર રજૂ કર્યું છે. તેમના અનુસાર, વર્ષ 2050 સુધીમાં દુનિયાની વસ્તીમાં લગભગ 1.4 અબજ લોકોનો વધારો થવાનો અંદાજ છે. પરંતુ આ વધારો આખી દુનિયામાં એકસમાન નહીં હોય, પરંતુ ક્યાંક વસ્તીમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળશે, જ્યારે કેટલાક દેશોમાં વસ્તી વધારો અટકી જશે અને ત્યાં વસ્તી વધવાને બદલે ઘટવા લાગશે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 2050 સુધીમાં દુનિયાના કેટલાક દેશો વસ્તીના બોજ હેઠળ દબાશે, જ્યારે દુનિયાની ઘણી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓને પોતાની વસ્તી ગુમાવવાનો ડર છે. આ બદલાવ આવનારા દાયકાઓમાં શ્રમ બજાર, આર્થિક વિકાસ અને વૈશ્વિક પરિબળોને નવું સ્વરૂપ આપશે.
આફ્રિકામાં 'વસ્તી વિસ્ફોટ'
રિપોર્ટ અનુસાર, આવનારા દાયકાઓમાં વસ્તી વૃદ્ધિનું મુખ્ય કેન્દ્ર સબ-સહારા આફ્રિકા હશે. દુનિયામાં સૌથી ઝડપથી વસ્તી વધતી હોય તેવા ટોપના 10 દેશો આ જ વિસ્તારમાં આવેલા છે. કોંગો (DRC) આ મામલામાં સૌથી આગળ રહેવાનું છે, જ્યાં 2050 સુધીમાં સૌથી વધુ વસ્તી વૃદ્ધિ થવાનો અંદાજ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, 2050 સુધીમાં કોંગો (DRC)ની વસ્તીમાં 10 કરોડથી વધુ નવા લોકો ઉમેરાશે. આ વધારો 2025ની તુલનામાં લગભગ 93 ટકા જેટલો હશે.
સબ-સહારા આફ્રિકાના અન્ય દેશો જ્યાં ઝડપથી વસ્તી વધવાનું અનુમાન છે, જેમ કે નાઇજર, અંગોલા અને સોમાલિયા જેવા દેશો સામેલ છે. જ્યાં આગામી 25 વર્ષોમાં વસ્તી લગભગ બમણી થવાનું અનુમાન છે. આનું મુખ્ય કારણ ઊંચો પ્રજનન દર અને બાળ મૃત્યુદરમાં આવેલો મોટો ઘટાડો છે. વસ્તીના આ વિસ્ફોટને કારણે આ દેશોમાં પાયાની સુવિધાઓ (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર) અને રોજગારના પડકારો ઊભા થઈ શકે છે, પરંતુ સાથે જ આર્થિક વિકાસની નવી તકો પણ પેદા થશે.
સંકોચાતી મહાસત્તાઓ: ચીન-જાપાન પર સંકટ
એક તરફ જ્યાં આફ્રિકામાં વસ્તી વધી રહી છે, તો બીજી તરફ દુનિયાની મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વસ્તી વિષયક ઘટાડા (Demographic Collapse) તરફ આગળ વધી રહી છે. દુનિયાની બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા ચીન માટે 25 વર્ષ પછીના આંકડા ડરામણા છે. એવું અનુમાન છે કે, 2050 સુધીમાં ચીનની વસ્તીમાં 15 કરોડથી વધુનો ઘટાડો થશે. ચીનની વસ્તી 2025માં 141.6 કરોડ હતી, જે 2050 સુધીમાં ઘટીને 126 કરોડ થવાની ધારણા છે. આ લગભગ 11 ટકાનો ઘટાડો છે. જાપાનમાં પણ 2050 સુધીમાં વસ્તીમાં 14 ટકાનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ત્યાં 2025માં વસ્તી 12.3 કરોડ હતી જે 2050માં ઘટીને 10.5 કરોડ થવાનો અંદાજ છે.
યુરોપ અને એશિયામાં શું પરિવર્તન આવશે?
ચીન અને જાપાનની સાથે-સાથે ઇટલી અને રશિયા જેવા દેશો પણ વસ્તીમાં ભારે ઘટાડાનો સામનો કરી રહ્યા છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ વસ્તી ગુમાવનારા ટોપના 20 દેશોમાં 11 દેશો તો એકલા યુરોપના છે. આ ઉપરાંત પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં પણ વસ્તીમાં ઘટાડો શરૂ થઈ ગયો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, થાઈલેન્ડની વસ્તીમાં 42 લાખનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, જેનું મુખ્ય કારણ ત્યાંનો ઘટતો પ્રજનન દર (1.2 પ્રતિ મહિલા) છે.
ભારત પર શું અસર થશે?
ભારત 2023માં ચીનને પછાડીને દુનિયાનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ બની ચૂક્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ભારત સમગ્ર 21મી સદીના અંત સુધી પ્રથમ સ્થાને જ રહેશે. 2025 સુધીમાં ભારતની વસ્તી 146 કરોડ હતી, જે 2050 સુધીમાં વધીને 167.9 કરોડ (લગભગ 168 કરોડ) થવાનો અંદાજ છે. એટલે કે આગામી 25 વર્ષોમાં વસ્તીમાં 14.7 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે, ભારતની વસ્તી 2060ના દાયકાની શરૂઆતમાં તેના ઉચ્ચતમ સ્તરે (લગભગ 1.7 અબજ) પહોંચશે, ત્યારબાદ તેમાં ધીમે-ધીમે ઘટાડો શરૂ થશે. જો કે, આ દરમિયાન 2050 સુધીમાં જન્મ લેતા બાળકોની સંખ્યામાં ઘટાડો આવશે. 2025માં જ્યાં 2.3 કરોડ બાળકો જન્મ્યા હતા, તે ઘટીને 2050માં 1.9 કરોડ થઈ જશે, કારણ કે દેશમાં પ્રજનન દર (Fertility Rate) પહેલેથી જ ઘટવા લાગ્યો છે.
વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને સત્તા પર પ્રભાવ
આ બદલાવ માત્ર આંકડાઓ સુધી મર્યાદિત નહીં રહે. વસ્તીમાં આવી રહેલો આ મોટો તફાવત આખી દુનિયાને પ્રભાવિત કરશે, જેના કારણે શ્રમ બજાર પર ખરાબ અસર પડશે. અમીર અને વૃદ્ધ થતા દેશો (જેમ કે, જાપાન, ચીન અને ઈટલી)માં કામ કરતા યુવાનોની અછત સર્જાશે, જેનાથી શ્રમ બજાર પર સંકટ અને દબાણ વધશે. જ્યાં વસ્તી ઘટી રહી છે, ત્યાં કામદારોની અછત પૂરી કરવા માટે યુવા વસ્તી ધરાવતા દેશોમાંથી સ્થળાંતર વધી શકે છે.
આ ઉપરાંત ઘટતી વસ્તીની સીધી અસર આર્થિક વિકાસ દર (GDP) અને જાહેર નાણા વ્યવસ્થા પર પડશે, કારણ કે વૃદ્ધોની સંભાળનો બોજ ઓછા કામદારોના ખભા પર આવશે. એટલે કે સદીના મધ્ય સુધીમાં દુનિયાની વસ્તી બે ભાગમાં વહેંચાઈ જશે. એક તરફ એવા દેશો હશે જે પોતાની અતિશય વધતી વસ્તી માટે શાળાઓ અને હોસ્પિટલો બનાવવા સંઘર્ષ કરશે અને બીજી તરફ એવા દેશો હશે જે ખાલી થતા શહેરો અને કામદારોની અછતનો સામનો કરશે. આ વસ્તી વિષયક પરિવર્તન આવનારા દાયકાઓમાં વૈશ્વિક ભૂ-રાજનીતિ અને આર્થિક પ્રભુત્વને નવેસરથી વ્યાખ્યાયિત કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે