Explainer: ઈરાનના હુમલાથી UAE-સાઉદી સહિત 6 ખાડી દેશ હચમચી ગયા, છતાં વળતો પ્રહાર નથી કરતા, કેમ? વિગતો જાણીને ચોંકી જશો

Prev
Next
Iran-Israel US War: જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલા કર્યા છે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી ઈરાને ઈઝરાયેલ તો ઠીક ખાડીના 6 દેશોને પણ હચમચાવી નાખ્યા છે. યુએઈ, સાઉદી અરબ સહિત 6 જીસીસી દેશો પર એવા હુમલા કર્યા કે તેઓ થરથરી ગયા. આર્થિક રીતે સદ્ધર એવા આ દેશોએ પોતાના પર હુમલાને કેમ સાખી લીધા? વળતો પ્રહાર કેમ ન કર્યો તે સવાલ અનેક લોકોના મનમાં ઘૂમરાયા કરે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 27, 2026, 04:14 PM IST
28મી ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા. આ હુમલામાં ઈરાને તેના સુપ્રીમ કમાન્ડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ સહિત અનેક ટોપ નેતાઓ ગુમાવ્યા. પરંતુ આમ છતાં ઈરાનનો જુસ્સો જરાય ઘટ્યો નથી. ઈરાને બમણા જુસ્સાથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને વળતો જવાબ આપવાનું શરૂ કરી દીધુ. પરંતુ આ દરમિયાન ઈરાને કઈક એવું કર્યું કે જેની અપેક્ષા ઈઝરાયેલ અને ખાસ કરીને અમેરિકાએ  તો બિલકુલ નહીં કરી હોય. કારણ કે ઈરાને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં એવા એવા દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા જેમાં ખાડી દેશો સામેલ હતા. જે પ્રત્યક્ષ હુમલાઓમાં સામેલ હતા નહીં. જેમ કે સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, કતાર, બહરીન, કુવૈત, ઓમાન વગેરે. ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે કે ઈરાનના ભીષણ હુમલાઓનો જવાબ આપવાની જગ્યાએ આ દેશોએ માત્ર બચાવની રણનીતિ કેમ પકડી રાખી?

Add Zee News as a Preferred Source

સૌથી વધુ યુએઈને કર્યું ટાર્ગેટ
ધ પ્રિન્ટના એક અહેવાલ મુજબ ઈરાને જે ગલ્ફ દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા તેમાં સૌથી વધુ જો કોઈ દેશ પર ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા થયા હોય તો તે ખાડીનો સૌથી સેફ દેશ ગણાતો UAE છે. રિપોર્ટ મુજબ ઈરાને યુએઈ પર અત્યાર સુધીમાં 1815 ડ્રોન અને 372 મિસાઈલ છોડી છે. જે ઘણા વધુ કહી શકાય. ત્યારબાદ બીજા નંબરે સાઉદી અરબ આવે છે. જેના પર 733 ડ્રોન અને 49 જેટલા મિસાઈલો છોડી છે. 

કતાર સહિત આ દેશો પણ લપેટામાં લીધા
ઈરાને યુએઈ અને સાઉદી અરબ ઉપરાંત અત્યાર સુધીમાં કુવૈત પર 268 ડ્રોન અને 365 જેટલી મિસાઈલ છોડી છે. ધ પ્રિન્ટના રિપોર્ટ મુજબ ઈરાને બહરીન પર 331 ડ્રોન જ્યારે 153 મિસાઈલો છોડી, ઓમાન પર 22 જેટલા ડ્રોન હુમલા અને કતાર પર 270 ડ્રોન અને મિસાઈલ છોડી છે. 

અત્યાર સુધીમાં આ દેશો પર 4300થી વધુ મિસાઈલો-ડ્રોન છોડ્યા
રિપોર્ટ મુજબ ઈરાને તેના પર 28મી ફેબ્રુઆરીએ હુમલા થયા બાદ 6 જેટલા GCC (Gulf Co-Operation Council) દેશો પર અત્યાર સુધીમાં આશરે 4300થી વધુ મિસાઈલો અને ડ્રોન છોડ્યા. જ્યારે તેની સરખામણીએ ઈઝરાયેલ પર આ જ સમયગાળા દરમિયાન ઈઝરાયેલ પર 930 મિસાઈલ અને ડ્રોન છોડ્યા. ઈરાને યુએઈ, કતાર, અને સાઉદી અરબમાં એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવ્યા. જેના કારણે ભારે નુકસાન થયું. અમેરિકાના બેઝ ધરાવતા દેશોને ટાર્ગેટ કરવાની ઈરાનની કૂટનીતિ ઉડીને આંખે વળગી. 

અમીરાતી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ (Emirati Ministry of Defence) ના ડેટા મુજબ ઈરાને યુએઈ પર અત્યાર સુધીમાં જે કુલ 1815 ડ્રોન અને 372 મિસાઈલો છોડી તેમાં 357 તો બેલિસ્ટિક મિસાઈલો હતી.  Armed Conflict Location and Event Data (ACLED)ની માહિતી મુજબ છેલ્લા એક મહિનામાં ઈરાને ઈઝરાયેલ પર આશરે 317 જેટલા હુમલા કર્યા જ્યારે તેની સરખામણીમાં 6 GCC (ખાડી દેશો) પર આશરે 416 જેટલા હુમલા કર્યા. 

બીજા નંબરે સાઉદી પર હુમલા
યુએઈ બાદ સૌથી વધુ ઈરાને કોઈના પર હુમલા કર્યા હોય તો તે સાઉદી અરબ છે. સાઉદીની મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સના ડેટા મુજબ છેલ્લા એક મહિનામાં 733 ડ્રોન અને 49 મિસાઈલો છોડી. આ ડેટા 28 ફેબ્રુઆરીથી 25 માર્ચ વચ્ચેનો છે. 

શું છે ઈરાનની રણનીતિ
ઈરાન એવી રણનીતિથી ચાલી રહ્યું છે કે વિસ્તારમાં જ્યાં પણ અમેરિકાના વ્યૂહાત્મક લોકેશન (સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન) હોય ત્યાં પ્રહાર કરવો. જેમાં અમેરિકન સૈન્ય ઈન્સ્ટોલેશન ઉપરાંત એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ સામેલ છે. ગત અઠવાડિયે ઈરાને કતારના રાસ લફાન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી પર 18 અને 19 માર્ચે ભીષણ હુમલા કર્યા જેમાં તેના એલએનજી પ્લાન્ટને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું. એ જ રીતે ઈરાને યુએઈના Habshan ગેસ ફિલ્ડ કે જે વેસ્ટ એશિયામાં સૌથી મોટી ઓઈલ અને ગેસ ફેસિલિટી છે તેના પર હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ યુએઈએ તરત જ તેનું કામકાજ એક અઠવાડિયા માટે બંધ કર્યું. જે ગત અઠવાડિયે શરૂ પણ થઈ ગયું. 

ઈરાને ગત અઠવાડિયે સાઉદીમાં અરામકોની બે મોટી ઓઈલ ફેસિલિટીઝ રાસ તનુરા અને યાન્બુ પર હુમલા કર્યા. જેને તાબડતોબ તે વખતે પછી બંધ પણ  કરવામાં આવી હતી. 

કેમ આ દેશો ઈરાનને વળતો જવાબ નથી આપતા?
હવે સ્વાભાવિક છે કે જે દેશો પ્રત્યક્ષ રીતે ઈરાન પર હુમલામાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે નહતા, તેમના પર ઈરાને આ રીતે ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા કેમ કર્યા, તેમની અર્થવ્યવસ્થાને આટલી મોટી ચોટ પહોંચાડી તેમણે ઈરાનને વળતો જવાબ કેમ ન આપ્યો? ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે જિયોપોલિટિક્સના નિષ્ણાંતો આ અંગે અનેક કારણો જવાબદાર ગણાવે છે. 

ડિફેન્સની રણનીતિ અપનાવેલી છે!
જે ખાડી દેશો પર હુમલા થયા તે વિશે જાણીએ તો જોઈ શકાય કે યુએઈ હોય, સાઉદી અરબ હોય કે પછી અન્ય દેશો...તેમણે ઈરાનના હુમલા સામે બચાવની રણનીતિ જાણે અપનાવેલી છે. ઈરાનના ભીષણ હુમલા સામે તેઓ તેણે  છોડેલી મિસાઈલો અને ડ્રોનને ઈન્ટરેસેપ્ટ કરીને દેશને બચાવવાનું જ કામ કરતા જોવા મળ્યા. ત્યારે કેમ વળતો પ્રહાર નહીં? તેના કારણો પણ જાણીએ. 

આ કારણોસર ખાડી દેશો નથી આપતા વળતો જવાબ?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ સૌથી મોટું કારણ તો એ છે કે ઈરાને જેના જેના પર હુમલા કર્યા છે તેઓ કદાચ એવું માની બેઠા છે કે ઈરાન સાથે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું યુદ્ધ ચાલે છે તેમને યુદ્ધ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. આ ઉપરાંત કદાચ તેઓમાં એ ડર પણ છે કે જો તેમણે ઈરાનને વળતો જવાબ આપ્યો તો ઈરાન તેમના હાલ  હવાલ કરી નાખશે. તેમની અર્થવ્યવસ્થાની પથારી  ફરી જશે. આ 6 દેશો હવે એવું માની  રહ્યા છે કે તેઓ કોઈ પણ કારણ વગર આ યુદ્ધમાં ફસાઈ ગયા. આ દેશો હકીકતમાં અમેરિકા ઉપર પણ સુરક્ષાને લઈને ભરોસો રાખી  બેઠા હતા. ઠેર ઠેર અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણા હોવાના કારણે તેમને એવું હતું કે કઈક થશે તો તેમને સુરક્ષા મળશે. અમેરિકાની હાજરી તેમના બચાવ માટે પૂરતી હશે. 

ઈરાને પણ દુખતી નસ પર હાથ મૂક્યો છે
બીજી બાજુ ઈરાન એ વાત સારી પેઠે જાણે છે કે તે ઈઝરાયેલ કે અમેરિકાનું સીધી રીતે તો કશું બગાડી શકશે નહીં. પરંતુ તેણે અમેરિકાના ખાડી દેશોમાં જે ઠેકાણા છે તેને ટાર્ગેટ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ. તે સમજી બેઠું છે કે જો આ નસ દબાવવામાં આવશે તો અમેરિકા પર ચોક્કસ દબાણ આવશે. તેણે અતિ મહત્વના એવા વેપારી રસ્તા હોર્મુઝને પણ હાથો બનાવી લીધો. જો આ યુદ્ધ આગળ વધે તો ખાડી દેશોને પીવાના પાણીની પણ તકલીફ પડી શકે. કારણ કે ટ્રમ્પે ચોખ્ખું કહ્યું છે કે જો ઈરાન હોર્મુઝ ખોલશે નહીં તો તે ઈરાનના પાવર પ્રોજેક્ટ્સ પર હુમલા કરશે. ઈરાને પણ વળતી ધમકી આપતા કહ્યું કે જો આ હુમલો કર્યો તો તે ખાડી દેશોના વોટર ડિસિલેશન પ્લાન્ટને ઉડાવી મારશે. જે દરિયાના ખારા પાણીને પીવાલાયક બનાવે છે. 

(ખાસ નોંધ- આ આંકડા યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી એટલે કે 28 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 25 માર્ચ સુધીના છે. હજુ યુદ્ધ ચાલુ છે. આંકડામાં વધઘટ હોઈ શકે છે.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iran-Israel US wariran wariranUAESaudi Arabiabahrain

Trending news