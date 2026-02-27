Prev
Explainer: અફઘાનિસ્તાનની સૈન્ય તાકાત કેટલી? પાકિસ્તાન સામે તે કેટલું છે શક્તિશાળી?

Afganistan vs Pakistan Military strength comparison: અફઘાનિસ્તાને પહેલા પાકિસ્તાન પર હુમલો કરીને 19 ચોકીઓ કબજે કરવાનો અને 55 સૈનિકોને માર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને તાલિબાનના લશ્કરી સ્થળોને નિશાન બનાવીને 72 તાલિબાનોને મારીને બદલો લીધો છે. તો મોટો પ્રશ્ન એ છે કે પાકિસ્તાનની સરખામણીમાં તાલિબાનની લશ્કરી તાકાત કેટલી શક્તિશાળી છે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:25 PM IST

Explainer: અફઘાનિસ્તાનની સૈન્ય તાકાત કેટલી? પાકિસ્તાન સામે તે કેટલું છે શક્તિશાળી?

Afganistan vs Pakistan Military strength comparison: અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ખુલ્લું યુદ્ધ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મોડી રાત્રે અફઘાનિસ્તાન બાદ પાકિસ્તાને તાલિબાનના લશ્કરી સ્થળો પર એરસ્ટ્રાઈક કરીને બદલો લીધો. જેનાથી સવાલ એ ઉભો થયો કે શું તાલિબાનના નેતૃત્વ હેઠળનું અફઘાનિસ્તાન બદલો લેશે? હુમલો કરવા સક્ષમ છે? પાકિસ્તાન લશ્કરી તાકાતમાં ઘણું શક્તિશાળી છે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનને ગુરિલ્લા વારફેયરનો અનુભવ છે. અફઘાનિસ્તાને ડ્રોન અને નાના જમીન હુમલાઓ દ્વારા 19 પાકિસ્તાની ચોકીઓ કબજે કરવાનો દાવો કર્યો છે. તે દરમિયાન, પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનમાં હવાઈ હુમલામાં 72 તાલિબાનોને માર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે.

પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે લશ્કરી તાકાતનો તફાવત
પાકિસ્તાન એક પરમાણુ સશસ્ત્ર દેશ છે, જ્યારે તાલિબાન બળવાખોર પૃષ્ઠભૂમિમાંથી જન્મેલો શાસન છે. પાકિસ્તાની સેના વિશ્વની ટોચની 15 સૌથી શક્તિશાળી સેનાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેની પાસે આશરે 650,000 સક્રિય સૈનિકો છે અને 170 થી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો છે, જે સ્ટ્રેટેજિક ડિટરેન્સ આપે છે. બીજી બાજુ, તાલિબાન પાસે અંદાજે 170,000 થી 200,000 લડવૈયાઓ છે. સંખ્યાત્મક રીતે શ્રેષ્ઠ હોવા છતાં તે તાલીમ, સંગઠન, ટેકનોલોજી અને સંસાધનોમાં પાકિસ્તાનથી ઘણું પાછળ છે.

કયા દેશની સંરક્ષણ પ્રણાલી વધુ મજબૂત છે?
પાકિસ્તાન પાસે આધુનિક ટેન્ક, લાંબા અંતરની આર્ટિલરી, બેલિસ્ટિક અને ક્રુઝ મિસાઇલો, તેમજ સ્તરવાળી હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ છે. પરમાણુ શસ્ત્રો તેને મજબૂત બનાવે છે. તાલિબાન પાસે વિશ્વસનીય મિસાઇલ સંરક્ષણ અથવા અદ્યતન હવાઈ સંરક્ષણનો અભાવ છે. લાંબા અંતરની હવાઈ હુમલો કરવાની ક્ષમતા પણ મર્યાદિત છે. જો કે, તાલિબાન ગેરિલ્લા ટેક્ટિક્સ, હિટ-એન્ડ-રન હુમલાઓ, ઓચિંતો હુમલો અને આત્મઘાતી હુમલાઓમાં નિષ્ણાત છે. અફઘાનિસ્તાનનો પર્વતીય ભૂપ્રદેશ આ યુક્તિઓને મજબૂત બનાવે છે.

બંને દેશો પાસે કેટલી હવાઈ શક્તિ છે?
હવાઈ શક્તિની વાત આવે ત્યારે પણ બંને વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. પાકિસ્તાન વાયુસેના પાસે 450 ફાઇટર જેટ છે, જેમાં F-16 ફાઇટીંગ ફાલ્કન, JF-17 થંડર અને ડેસોલ્ટ મિરાજનો સમાવેશ થાય છે, જે સરહદ પાર કામગીરી, ચોકસાઇથી બોમ્બમારો અને ડીપ હુમલાઓ કરવામાં સક્ષમ છે. તાલિબાન પાસે કોઈ સક્રિય ફાઇટર જેટ નથી. યુએસ સૈન્ય ગયા પછી તેમણે UH-60 બ્લેક હોક અને Mi-17 જેવા કેટલાક હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યા, પરંતુ સ્પેરપાર્ટ્સ, જાળવણી અને કુશળતાના અભાવે તે મોટાભાગે સેવામાંથી બહાર છે.

બંને દેશો પાસે કેટલા શસ્ત્રો છે?
પાકિસ્તાન શસ્ત્રોની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મજબૂત છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાન પાસે સોવિયેત અને અમેરિકન શસ્ત્રોનું મિશ્રણ છે. તેની પાસે M4 અને M16 રાઇફલ્સ, નાઇટ વિઝન ડિવાઈસ, આધુનિક કોમ્યુનિકેશન પ્રણાલીઓ, 700+ હમવી અને ખાણ-પ્રતિરોધક વાહનો, અને જૂના સોવિયેત યુગના ટેન્ક અને તોપખાના છે જે અફઘાનિસ્તાનના કઠોર ભૂપ્રદેશમાં ગતિશીલતા વધારે છે, પરંતુ પાકિસ્તાનની અદ્યતન ટેકનોલોજી સાથે સ્પર્ધા કરવામાં અસમર્થ છે. તે દરમિયાન, પાકિસ્તાન પાસે 6,000 થી વધુ લડાયક વાહનો અને 4,600 થી વધુ તોપખાના છે.

સરહદી પડકારો અને ગેરિલ્લા યુદ્ધ
પાકિસ્તાનનો સૌથી મોટો પડકાર સરહદી પ્રદેશમાં છે, જ્યાં નાગરિકો, સશસ્ત્ર જૂથો અને સ્થાનિક લડવૈયાઓ ભળી જાય છે. મોટા પાયે પરંપરાગત દળો તૈનાત કરવા હાનિકારક હોઈ શકે છે. તાલિબાન ગેરિલા શૈલીના હુમલાઓ શરૂ કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરે છે. એક રીતે કહેવામાં આવે તો, પરંપરાગત અને ટેકનિક યુદ્ધમાં પાકિસ્તાન સ્પષ્ટપણે ઉપરી છે, પરંતુ તાલિબાનની ગેરિલ્લા ક્ષમતાઓ અને પ્રાદેશિક લાભ તેને સરળતાથી અવગણવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે.

અફઘાન સેનાનો ઇતિહાસ
અફઘાન સેનાની ઉથલપાથલભરી સફર રહી છે. અફઘાન સેના તેના મૂળ 18મી સદીના હોટક રાજવંશ અને અહમદ શાહ દુર્રાનીના યુગ સાથે જોડાયેલી છે. 1960 અને 1990 ની વચ્ચે સોવિયેત યુનિયન દ્વારા તેનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. 1992 થી 2001 સુધી નજીબુલ્લાહ સરકારના પતન પછી સેના વિખેરાઈ ગઈ, જેના કારણે તાલિબાન સત્તા પર પ્રથમ આરોહણ થયું. 2001 થી 2021 સુધી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને બ્રિટને અફઘાન રાષ્ટ્રીય સેના (ANA) ને તાલીમ આપી. 2019 સુધીમાં કાગળ પર તેમની પાસે 180,000 સૈનિકો હતા, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર અને "નકલી સૈનિકો" ની સમસ્યાએ તેને નબળી પાડી દીધી. 2021 માં અમેરિકી પાછા ગયા પછી ANA સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયું. ફસીહુદ્દીન ફિતરત હાલમાં તાલિબાન સેનાનું નેતૃત્વ કરે છે, જેમાં અનુભવી લડવૈયાઓ અને આત્મસમર્પણ કરનારા ભૂતપૂર્વ સૈન્ય કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

