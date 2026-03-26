શું છે બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટ? કેમ કહેવામાં આવે છે 'આંસુઓનો દ્વાર', ઓઈલના એક-એક ટીપા માટે તરસી જશે દુનિયા; જાણો ઈરાનનો પ્લાન
Bab al-Mandeb Strait: અરબી ભાષામાં 'બાબ અલ-મંડેબ'નો અર્થ 'આંસુઓનો દ્વાર' થાય છે. આ સાંકડો દરિયાઈ માર્ગ લાલ સમુદ્રને એડનની ખાડી અને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે. તે યમન (જ્યાં ઈરાન સમર્થિત હૂતી સક્રિય છે) અને હોર્ન ઓફ આફ્રિકા ક્ષેત્ર વચ્ચે સ્થિત છે.
Bab al-Mandeb Strait: આજે ઈરાન યુદ્ધનો 27મો દિવસ છે. હાલમાં આ યુદ્ધ શાંત થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને પહેલાથી જ હથિયાર બનાવી ચૂકેલ ઈરાન હવે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગને વિક્ષેપિત કરવાની વ્યૂહરચના પર જોરશોરથી કામ કરી રહ્યું છે. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે, જો અમેરિકા અને ઇઝરાયલ તેના ટાપુઓ, ખાસ કરીને ખાર્ગ ટાપુ પર હુમલો કરશે, તો ઈરાન બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટને બંધ કરી શકે છે. ઈરાન પાસે પર્સિયન ગલ્ફમાં 30થી વધુ ટાપુઓ છે. તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીના રિપોર્ટ અનુસાર, એક ઈરાની લશ્કરી સૂત્રએ ચેતવણી આપી છે કે, જો ઈરાની પ્રદેશ અથવા તેના ટાપુઓ પર હુમલો થાય છે, તો ઈરાન બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાં એક નવો મોરચો ખોલી શકે છે. આ નિવેદનથી વૈશ્વિક ચિંતાઓમાં વધારો થયો છે.
શું છે બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટ?
બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટ એ લાલ સમુદ્ર અને એડનની ખાડીને જોડતો એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે, જે આગળ સુએઝ નહેર તરફ જાય છે. દુનિયાભરમાં દરિયાઈ માર્ગથી મોકલાવવામાં આવતા ઓઈલનો લગભગ 12 ટકા ભાગ લાલ સમુદ્ર અને એડનની ખાડીને જોડતા આ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે, જે તેને દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો શિપિંગ લેન બનાવે છે. આ દરિયાઈ માર્ગમાં તે સ્ટ્રેટનું ખૂબ જ વ્યૂહાત્મક મહત્વ છે. તે યમનના દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલું છે, આ એક એવો પ્રદેશ જે ઈરાન સમર્થિત હૂતી જૂથનો ગઢ છે.
શા કહેવામાં આવે છે 'આંસુઓનો દ્વાર'?
આ ઉત્તર-પૂર્વમાં અરબ દ્વીપકલ્પ પર આવેલા યમનને દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આફ્રિકાના દેશો જિબૂતી અને ઇરિટ્રિયાથી અલગ કરે છે. તેની સાથે જ તે એશિયા અને આફ્રિકા ખંડોની વચ્ચે આવેલો એક સાંકડો અને વ્યૂહાત્મક રીતે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. અરબી ભાષામાં તેને "દુઃખનો દ્વાર" અથવા "આંસુઓનો દ્વાર" (Gate of Tears) પણ કહેવામાં આવે છે. આ સ્ટ્રેટ માત્ર 26-29 કિલોમીટર પહોળો છે, જે તેના ચંચળ દરિયાઈ પ્રવાહો, છીછરા ખડકો અને તેજ પવનો માટે જાણીતો છે. પ્રાચીન સમયમાં અહીં ઘણા જહાજો ડૂબી જતા હતા, જેના કારણે તેને 'આંસુઓનો દ્વાર' નામ આપવામાં આવ્યું છે. અરબીમાં 'બાબ' નો અર્થ 'દ્વાર' અને 'મંડેબ'નો અર્થ 'વિલાપ' અથવા 'દુઃખ' થાય છે.
એક જોખમી માર્ગ
પૌરાણિક માન્યતાઓ અને એક અરબી દંતકથા અનુસાર, આ નામ તે સમયની યાદ અપાવે છે જ્યારે એક ભયાનક ભૂકંપે એશિયા અને આફ્રિકા ખંડને અલગ કર્યા હતા અને તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ડૂબી ગયા હતા. વર્તમાન સમયમાં યમનની નજીક હોવાને કારણે, હૂતી વિદ્રોહીઓ દ્વારા દરિયાઈ જહાજો પરના હુમલા અને ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવે તેને ફરીથી જોખમી માર્ગ બનાવી દીધો છે. દુનિયાનો લગભગ 10 ટકા ઓઈલ અને LNG પુરવઠો આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે.
વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર ખરાબ અસર
જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની જેમ જ બાબ અલ-મન્ડેબ સ્ટ્રેટને બંધ કરે અથવા તેના પર કડક પહેરો ગોઠવે છે, તો તેની આખી દુનિયા પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. કારણ કે, આવી સ્થિતિમાં જહાજોએ આફ્રિકાના ‘કેપ ઓફ ગુડ હોપ’ના લાંબા માર્ગથી ચક્કર લગાવીને જવું પડશે, જેનાથી સામાનની ડિલિવરીમાં 15-20 દિવસનો વિલંબ થશે અને ખર્ચમાં ભારે વધારો થશે.
નિષ્ણાતોના મતે, જો અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટ બંધ થાય તો દુનિયાના 30 ટકાથી વધુ ઓઈલ-ગેસ સપ્લાય પર અસર પડી શકે છે. એટલે કે આખી દુનિયા ઓઈલના એક-એક ટીપા માટે તરસી શકે છે. આનાથી વૈશ્વિક બજારોમાં અસ્થિરતા આવશે અને ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. મહત્વની વાત એ છે કે, બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટ પાસે અગાઉ પણ ઈરાન સમર્થિત હૂતી વિદ્રોહીઓ અનેકવાર વ્યાપારી જહાજોને નિશાન બનાવી ચૂક્યા છે.
