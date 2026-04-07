કઈંક મોટું થવાના એંધાણ! ટ્મ્પની ધમકીઓ બાદ આકાશમાં જોવા મળ્યું ડૂમ્સડે પ્લેન, શું કયામતની રાત ઢૂંકડી છે?
Doomsday Plane Spotted: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ ભીષણ થશે કે પછી યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવશે? ટ્રમ્પની ધમકીઓ અને ઈરાનની વળતી ધમકીઓ કઈક અલગ જ મિજાજ દર્શાવે છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે અમેરિકાનું ડૂમ્સડે પ્લેન જોવા મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. જાણો આ ડૂમ્સડે પ્લેન શું છે અને તે ક્યારે જોવા મળે છે?
- ટ્રમ્પે મંગળવારે કઈક મોટું કરવાની ધમકી આપેલી છે, ડેડલાઈન પૂરી થવાની તૈયારી છે.
- ઈરાને પણ ધમકી પર વળતો પ્રહાર કરી નવી ધમકી આપેલી છે. ત્યારે સીઝફાયરનું શું થશે?
- આ બધા વચ્ચે ડૂમ્સડે પ્લેન ઉડતું જોવા મળ્યું ત્યારે ચર્ચા છે કે શું અમેરિકાએ તેને મેદાનમાં ઉતાર્યું?
- આ ડૂમ્સડે પ્લેન શું છે અને તે ક્યારે આકાશમાં ઉડે છે તે વિગતો ખાસ જાણો.
છેલ્લા એક મહિનાથી મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધનું મેદાન બનેલું છે. જ્યાં ઈરાનનું ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સાથે યુદ્ધ ચાલુ છે. જેના ભરડામાં અનેક ખાડી દેશો પણ આવી ગયા છે. તથા વૈશ્વિક સ્તરે પણ ભારે પડકારો જોવા મળી રહ્યા છે. યુદ્ધ બંધ થવાની જગ્યાએ તણાવ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. એમા પણ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપેલી છે કે જો મંગળવાર સાંજ સુધીમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવામાં નહીં આવે તો પાવર પ્લાન્ટ અને પુલોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી શકે છે. તેમની આ આક્રમક ધમકી પર ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક ચોંકાવનારી વાત જે સામે આવી છે તે છે ડૂમ્સડે પ્લેનનું જોવા મળવું. આખરે આ ડૂમ્સડે પ્લેન શું છે અને તે ક્યારે જોવા મળે છે તે પણ ખાસ જાણો.
ટ્રમ્પની ધમકી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધમકી આપેલી છે કે મંગળવારનો દિવસ પાવર પ્લાન્ટ ડે અને પુલોનો દિવસ રહેશે. ઈરાન એક જ રાતમાં ખતમ થઈ શકે છે. આવું કદાચ મંગળવારે થઈ શકે છે. જો કે તેમણે એ નથી કહ્યું કે યુદ્ધનો અંત આવવાનો છે. પરંતુ તેમણે આ સમયને નાજુક ગણાવ્યો. જે ઈરાનના પગલાં પર નિર્ભર કરે છે. એટલે કે ટ્રમ્પના જણાવ્યાં મુજબ ઈરાન સમજૂતિ કરે ત્યારબાદ જ યુદ્ધનો અંત આવી શકે છે.
ઈરાનની પ્રતિક્રિયા
ટ્રમ્પની ધમકીઓ પર ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબફે ખુબ આક્રમક પ્રતિક્રિયા પણ આપી. ટ્ર્મ્પે 45 દિવસનો યુદ્ધ વિરામ લાગૂ કરવા માટે તૈયાર થયેલા પ્રસ્તાવને પણ એક મહત્વનું પગલું બતાવ્યું પરંતુ ઈરાનના સરકારી મીડિયા મુજબ ઈરાને આ પ્રસ્તાવ ફગાવી દીધો છે અને યુદ્ધને કાયમી રીતે ખતમ કરવાની માંગણી કરી છે. આવામાં એ વાતની ચર્ચા તેજ છે કે જો ઈરાન ટ્રમ્પની વાત નહીં માને તો શું થશે? શું ઈરાન સંપૂર્ણ રીતે તબાહીના દોરમાં પ્રવેશી જશે અને ખાડી દેશો પર હુમલા ચાલુ રાખશે કે પછી સીઝફાયરનો રસ્તો ખુલશે?
જોવા મળ્યું ડૂમ્સડે પ્લેન?
આ બધા વચ્ચે હવે એ સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે શું અમેરિકાએ પ્રલય વખતે કામ આવનારું પોતાનું પ્લેન મેદાનમાં ઉતાર્યું છે? આ આશંકા એટલા માટે થઈ રહી છે કારણ કે એક બાજુ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઈરાન માટેની ડેડલાઈન પૂરી થઈ રહી છે અને બીજી બાજુ અમેરિકી બેસ ઉપર ડૂમ્સડે પ્લેન જોવા મળ્યું છે. જે બોઈંગ E4B નાઈટવોચ છે. આ વિમાન નેબ્રાસ્કામાં ઓફટ એરફોર્સ બેસ ઉપર ઉડતું જોવા મળ્યું. ફ્લાઈટ ટ્રેકિંગ ડેટાથી ખબર પડે છે કે પૂર્વ તરફ આગળ વધતા પહેલા આ એરક્રાફ્ટે અનેક ગોળ ચક્કર માર્યા.
ટ્રમ્પે આપેલી છે ડેડલાઈન
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને શાંતિ પ્રસ્તાવ સ્વીકારવા માટે ભારતીય સમય મુજબ 7 એપ્રિલ સુધીની સમયમર્યાદા આપી છે. તે પહેલા ટ્રમ્પે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ધમકી આપી કે તે ઈચ્છે તો એક રાતમાં ઈરાનને તબાહ કરી શકે છે. ભારતની રીતે જોઈએ તો 7 એપ્રિલની રાત. બોઈંગ E-4B નાઈટવોચ પ્લેન દેશના ટોપ ડિફેન્સ ઓફિસરો અને લીડરશીપને સુરક્ષા આપવા તથા પરમાણુ યુદ્ધ સમયે પણ સરકારના કામકાજને ચાલુ રાખવા માટે ડિઝાઈન કરાયેલું છે. ઓફટ એરબેસમાં જ અમેરિકાનું સ્ટ્રેટિજિક કમાન્ડ હેડક્વાર્ટર છે.
ડૂમ્સડે પ્લેન પર આટલો ખળભળાટ કેમ?
ટ્રમ્પની ધમકીઓના પગલે લોકોના મનમાં સવાલ છે કે શું ઈરાનમાં આજે રાતે કોઈ મોટો હુમલો થવાનો છે? ઈરાને જો યુદ્ધવિરામના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો તો શું થાય? આમ પણ ઈરાન આ પ્રસ્તાવ સ્વીકારવાના મૂડમાં નથી. તેણે ટ્રમ્પને વળતી ધમકી આપેલી છે.
આ ડૂમ્સડે પ્લેન વળી શું છે?
ડૂમ્સડે પ્લેન વિશે જાણીએ તો કહી શકાય કે આ રાષ્ટ્રીય કટોકટીની સ્થિતિ માટે હોય છે. એવા સમયમાં આ વિમાન અમેરિકી નેતૃત્વ માટે ઉડતા કમાન્ડ સેન્ટરની જેમ કામ કરે છે. આ પ્લેનને અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ, રક્ષામંત્રી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંલગ્ન અન્ય અધિકારીઓની સુરક્ષા પ્રમાણે ડિઝાઈન કરાયેલું છે. પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો આ પ્લેનમાં બેસીને અમેરિકી સરકાર પોતાનું કામકાજ ચાલુ રાખી શકે છે.
તેની ડિઝાઈન એ રીતે કરવામાં આવી છે કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ સ્તરે કમાન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નષ્ટ થઈ જાય કે બિનઉપયોગી રહે તો તે સ્થિતિમાં તેના દ્વારા સંચાલન થઈ શકે છે. આ પ્લેનના આગળના ભાગમાં કોન્ફરન્સ રૂમ છે, પાછળના ભાગમાં બ્રિફિંગ રૂમ અને કોમ્યુનિકેશન એરિયા અને સૌથી પાછળ રેસ્ટ એરિયા હોય છે. ખુબ સંકટ સમયમાં કમાન્ડ, કોમ્યુનિકેશન અને સમન્વયને સક્ષમ રાખે છે.
શું કામ થઈ શકે આ પ્લેન દ્વારા?
પરમાણુ યુદ્ધ કે દુશ્મન દેશના કોઈ વિનાશકારી હુમલા સમયે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અને સેનાના ચીફ આકાશમાં ઉડતા આ પ્લેનથી રણનીતિઓ ઘડી શકે છે. તેઓ સેનાને આદેશ આપી શકે છે. જરૂર પડ્યે આ પ્લેન તરત તૈનાતી માટે પણ તૈયાર હોય છે.
અમેરિકાએ કરવી પડી સ્પષ્ટતા
જો કે અમેરિકાએ આ પ્લેન ઉડતું જોવા મળતા જે ખળભળાટ મચ્યો તેના પર સફાઈ પણ આપી છે. અમેરિકી અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ ઉડાણ એક નિયમિત ટ્રેનિંગ હેતુઓ માટે હતી. તેને કોઈ પણ તત્કાળ સૈન્ય કાર્યવાહી સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ પ્રકારની ટ્રેનિંગ દ્વારા પ્લેનના ક્રૂ સંકટ સમયે ટચ એન્ડ ગો લેન્ડિંગ, હોલ્ડિંગ પેટર્ન અને ઈમરજન્સી યુદ્ધાભ્યાસની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે.
