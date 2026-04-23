2026મા પ્રચંડ ગરમીનો કહેર! AC-કૂલર થઈ જશે ફેલ, બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણી
Baba Vanga Predictions: બાબા વેંગા અનુસાર 2026મા પ્રચંડ ગરમી પડી શકે છે. લૂગ અને ગરમ હવાઓનો પ્રકોપ એવો હશે કે એસી-કૂલર પણ ફેલ થઈ જશે. જો તેમ થયું તો ગરમીના બધા રેકોર્ડ તૂટી શકે છે.
Trending Photos
Baba Vanga Alert for Extreme summer 2026: બુલ્ગારિયાના ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગા પોતાની ચોક્કસ ભવિષ્યવાણી માટે જાણીતા છે. એકવાર ફરી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ચર્ચામાં છે. પરંતુ આ ડરામણી પણ છે. બાબા વેંગાએ પોતાની ભવિષ્યવાણીમાં વર્ષ 2026મા લોકોને ગરમીને લઈને એલર્ટ આપ્યું છે. તેમની આગાહી પ્રમાણે આ વર્ષે પ્રચંડ ગરમીનો પ્રકોપ રહેશે.
હજુ એપ્રિલનો મહિનો ચાલી રહ્યો છે અને સૂર્યનો પારો હાઈ છે. એપ્રિલમાં વધતી ગરમી, લૂ અને ગરમ હવાઓ તે વાતનો સંકેત છે કે આવનાર દિવસોમાં હીટ વેવ લોકોની હાલત ખરાબ કરી શકે છે. પરંતુ માર્ચના અંત અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદથી લોકોને થોડી રાહત મળી, પરંતુ આ રાહત મોટું તોફાન આવતા પહેલાની શાંતિ હોઈ શકે છે. આવો જાણીએ બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026મા ગરમીને લઈને શું ચેતવણી આપી છે.
2026 ની ગરમીમાં સૂર્યના તેવર બદલાશે!
2026માં પ્રચંડ ગરમીની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બાબા વેંગાએ વર્ષો પહેલા જળવાયુ પરિવર્તન (Climate Change) ને કારણે વધુ તાપમાન અને પ્રાકૃતિક અસંતુલનની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે દર વર્ષે સાચી સાબિત થઈ રહી છે. 2026 માટે તેમણે ભીષણ ગરમી, ગરમ હવાઓ અને જળ સંકટ જેવી સ્થિતિની વાત કહી હતી. આ સમયે સતત વધી રહેલા તાપમાન વચ્ચે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી લોકોને વધુ ડરાવી રહી છે.
શું ખરેખર AC-કૂલર આ ગરમીમાં થઈ જશે ફેલ
કોઈ ભવિષ્યવાણીમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો નથી કે વધતી ગરમીમાં એસી-કૂલર ફેલ થઈ જશે. પરંતુ જ્યારે તાપમાન ખુબ વધે છે તો સામાન્ય કૂલિંગ સિસ્ટમ પણ ઓછી પ્રભાવી થઈ જાય છે. ભવિષ્યવાણીની સાથે આપણે વૈજ્ઞાનિક તર્ક દ્વારા તથ્યોને પણ સમજવા જોઈએ, કારણ કે ઘણીવાર ભવિષ્યવાણી સાચી હોતી નથી, પરંતુ ભવિષ્યવાણીને સંકેત માટે એલર્ટ રહેવું જોઈએ.
વાત કરીએ 2026માં પડનારી ગરમીને લઈને વૈજ્ઞાનિકોના તર્ક વિશે, વર્તમાન ડેટા પણ સંકેત આપી રહ્યો છે એ એન્ટાર્કટિકાના વિશાળકાય ગ્લેશિયર ખતરનાક ગતિથી પીગળી રહ્યાં છે, જે હવામાનના મિજાજ માટે સારૂ નથી.
નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જો ગ્લોબલ વોર્મિંગ પર કડક એક્શન ન લેવામાં આવ્યા તો 2026 ખાસ કરી સમુદ્રી કિનારાના શહેરો માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ગરમી માત્ર હવામાન, લૂ, શારીરિક બેચેનીનું કારણ નથી, પરંતુ તાપમાન વધવાનો પ્રભાવ ફૂડ ચેનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. જો આ સ્થિતિ બની રહી તો આવનાર સમયમાં હીટવેવ વધુ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે