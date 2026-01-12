ઓઈલ માટે માદુરોને ઘૂંટણિયે લાવ્યા છતાં અમેરિકાને રત્તીભર ફાયદો નહીં? ટ્રમ્પના પ્લાન પર પાણી ફરી વળ્યું!
Trump inclined to keep ExxonMobil: દુનિયામાં સૌથી મોટો ઓઈલ ભંડાર ધરાવતું વેનેઝુએલા હાલ ખુબ ચર્ચામાં છે. માદુરોને પકડ્યા બાદ ટ્રમ્પને એવું લાગ્યું કે લોટરી લાગી ગઈ પરંતુ ટ્રમ્પને અમેરિકાની જ એક ઓઈલ કંપનીએ એવડો મોટો આંચકો આપ્યો કે વાત ન પૂછો. જાણો શું છે મામલો.
વેનેઝુએલા પર આક્રમણ કરીને તેના રાષ્ટ્રપતિ માદુરોને પકડી લીધા બાદ હાલ વેનેઝુએલા ખુબ ચર્ચામાં છે. અખૂટ ઓઈલ ભંડાર ધરાવતા વેનેઝુએલાના તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો પર સૈન્ય કાર્યવાહી કર્યા બાદ અમેરિકાને એવું હતું કે આ દેશના વિશાળ ઓઈલ ભંડાર કબજો કરી લેવાશે. પરંતુ જેટલું સરળ દેખાય છે એટલું છે નહીં. જે કામ માટે ટ્રમ્પે ખુબ ધમપછાડા કર્યા તેમાં હવે અમેરિકી ઓઈલ કંપનીઓને જ જાણે કોઈ ઉત્સાહ જણાતો નથી. 2000ના દાયકામાં હ્યૂગો શાવેજના શાસનમાં વેનેઝુએલા સરકારે અનેક વિદેશી કંપનીઓની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. એક્સોનમોબિલ અને કોંકોકોફિલિપ્સ જેવી કંપનીઓ ત્યાંથી નીકળી ગઈ અને આજે પણ તેમને અબજો ડોલરનું વળતર મળવાનું બાકી છે. માદુરોના હટ્યા બાદ ટ્રમ્પે 9 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ વ્હાઈટ હાઉસમાં ઓઈલ કંપનીઓની મોટી બેઠક બોલાવી હતી. તેમણે તેમને ઓછામાં ઓછું 100 અબજ ડોલરનું રોકાણ કરવાનું, વેનેઝુએલાના જૂના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બરાબર કરવાનું અને ભવિષ્યમાં સારો નફો કમાવવાનો આહ્વાન કર્યું.
અમેરિકી કંપનીએ ઘસીને ના પાડી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વચન આપ્યું કે તમને પૂરેપૂરી સુરક્ષા મળશે. અમેરિકા સીધી ડીલ કરશે, તમારે વેનેઝુએલા સરકાર સાથે વાત નહીં કરવી પડે. પરંતુ બેઠકનો માહોલ ટ્રમ્પને ગમે તેવો ન હતો. સૌથી મોટી અમેરિકી ઓઈલ કંપની એક્સોનમોબિલના સીઈઓ ડેરેન વુડ્સે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધુ કે આજની સ્થિતિમાં વેનેઝુએલા અનઈન્વેસ્ટેબલ (રોકાણ લાયક નથી) છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે કાનૂની માળખામાં મોટો ફેરફાર, સુરક્ષાની મજબૂત ગેરંટી અને જૂની જપ્તીવાળી સંપત્તિઓના મુદ્દા ઉકેલાવા જોઈએ. ત્યારે કંપની આગળ વધશે. વુડ્સે યાદ અપાવ્યું કે તેમની કંપનીની સંપત્તિઓ ત્યાં પહેલા પણ બેવાર જપ્ત થઈ ચૂકી છે. ત્રીજીવાર જોખમ ઉઠાવવું સરળ નથી. ટ્રમ્પને આ જવાબ ગમ્યો નહીં. એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે મને એક્સોનની આ પ્રતિક્રિયા ગમી નહીં, તેઓ વધુ પડતી ચાલાકી કરે છે.
ટ્રમ્પે આખરે ધમકી આપી
ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે જો કંપનીઓ આગળ નહીં આવે તો તેમને વેનેઝુએલાથી બહાર પણ રાખી શકાય છે. શેવરોન અને કોંકોકોફિલિપ્સ જેવી અન્ય કંપનીઓએ પણ સતર્ક વલણ અપનાવેલું છે. તેઓ મોટા સુધારાની માંગણી કરે છે. જેમ કે કાયદામાં ફેરફાર, સુરક્ષાની ગેરંટી અને જૂના બાકી લેણાની પતાવટ. ટ્રમ્પને દાવો છે કે અમેરિકા બધુ સંભાળી લેશે. પરંતુ કંપનીઓ દાયકા સુધી ચાલનારા રોકાણનું વિચારે છે અને ઉતાવળ કરવા માંગતી નથી. વેનેઝુએલા પાસે દુનિયાનો સૌથી મોટો ઓઈલ ભંડાર છે. પરંતુ વર્ષોની બદહાલી અને રાજકીય અસ્થિરતાથી ઉત્પાદન ઘટી ગયું છે. જો અમેરિકી કંપનીઓ પાછી ફરે તો વૈશ્વિક ઓઈલના ભાવ ઘટી શકે છે. પરંતુ જોખમ મોટું છે. હાલ ટ્રમ્પ અને એક્સોનમોબિલ વચ્ચે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આખરે કોઈ રસ્તો નીકળે છે કે નહીં.
