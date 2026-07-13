'આંખના બદલે આંખ'... અમેરિકાના હુમલાનો ઈરાને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ, દુનિયાનું સૌથી મજબૂત સુરક્ષા કવચ અને અટેક સિસ્ટમ ક્ષણભરમાં ખાખ!

Iran vs US: ઈરાને હાલમાં જ થયેલા અમેરિકાના હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. ઈરાની સેના અને IRGCએ 'આંખના બદલે આંખ' નામ આપતા મિડલ ઈસ્ટમાં આવેલા એક અમેરિકાના બેઝને બાળીને ખાખ કરી દીધો. પૂરી તાકાત લગાવીને કરવામાં આવેલા ઈરાનના આ સ્ટ્રાઈકમાં અમેરિકાના સૈન્ય મથકો પર એકપછી એક મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવ્યા. ઈરાનના એક સૈન્ય અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા 48 કલાક સુધી સતત અમેરિકી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખ્યા બાદ આ મથકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા.
આગમાં લપેટાઈ ગયું અમેરિકાનું સુરક્ષા કવચ
ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, તેમની સેનાએ જોર્ડન, બહરીન અને કુવૈતમાં આવેલા અમેરિકાના સૈન્ય મથકો પર ત્રણ તબક્કામાં મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલા કર્યા. IRGCના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહીમાં અમેરિકાના પેટ્રિયટ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, ફ્યુઅલ ટેન્ક અને કુવૈતી એરબેઝ પર હાજર વ્યૂહાત્મક FPS રડાર સિસ્ટમ સુધીની તમામ વસ્તુઓ ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવી. જો કે, આ દાવાઓની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ શકી નથી.
⚡BREAKING: Iran's IRGC says it has “completely destroyed” fuel tanks and Patriot air defence systems and a strategic FPS radar system at two Kuwaiti air bases, and it targeted several facilities at Sheikh Isa Air Base in Bahrain.#Irán #IranWar #pakistán #Pakistan #Kuwait… pic.twitter.com/uhjrq4RVTC
— Iran Flash News (@FlashWireNews) July 13, 2026
ત્રણ તબક્કામાં કામ કર્યું પૂરું
IRGCના પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ, પ્રથમ તબક્કામાં જોર્ડનના પ્રિન્સ હસન એરબેઝ પર મિસાઈલ અને ડ્રોનથી હુમલો કરવામાં આવ્યો. IRGCએ દાવો કર્યો કે, આ હુમલામાં કેટલાક ફ્યુઅલ ડેપો અને દારૂગોળાના ભંડાર કેન્દ્રોમાં આગ લાગી છે. IRGC એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, અમેરિકાએ આ કાર્યવાહી એવા સમયે ઝડપી બનાવી, જ્યારે તેની નૌકાસેનાએ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં બે જહાજોને રોક્યા હતા. ઈરાનનો આરોપ છે કે, આ જહાજો પોતાની ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ બંધ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે ચાલી રહ્યા હતા અને દરિયાઈ વાહનવ્યવહાર માટે ખતરો ઊભો કરી રહ્યા હતા.
બીજા તબક્કામાં IRGCની એરોસ્પેસ ફોર્સે બહરીનના શેખ ઈસા એરબેઝને નિશાન બનાવવાનો દાવો કર્યો. ઈરાનના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલામાં હેલિકોપ્ટર મેઈન્ટેનન્સ સુવિધાઓ, P-8 વિમાનવાળું હેંગર અને અમેરિકાના ડ્રોન કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા.
ત્રીજા તબક્કામાં કુવૈતના અલી અલ સલેમ એરબેઝ અને અહમદ અલ જાબેર એરબેઝ પર હુમલાનો દાવો કરવામાં આવ્યો. IRGCનું કહેવું છે કે, તેમણે અલી અલ સલેમ એરબેઝ પર હાજર ફ્યુઅલ ટેન્ક અને પેટ્રિયટ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે નષ્ટ કરી દીધી છે, જ્યારે અહમદ અલ જાબેર એરબેઝ પર રહેલી વ્યૂહાત્મક FPS રડાર સિસ્ટમને પણ ધ્વસ્ત કરી દીધી છે. ઈરાને કહ્યું કે, જવાબી સૈન્ય અભિયાન હજુ પણ ચાલુ છે.
અમેરિકાને આપી ધમકી
IRGCએ અમેરિકાને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, " સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં વિદેશી સૈન્ય પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહેશે, તો તેને બિલકુલ સહન કરવામાં નહીં આવે. સૈન્ય અભિયાનના પરિણામોની માહિતી આગળ સત્તાવાર નિવેદનમાં આપવામાં આવશે."