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'આંખના બદલે આંખ'... અમેરિકાના હુમલાનો ઈરાને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ, દુનિયાનું સૌથી મજબૂત સુરક્ષા કવચ અને અટેક સિસ્ટમ ક્ષણભરમાં ખાખ!

Iran US War: ઈરાને હાલમાં જ થયેલા અમેરિકાના હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. ઈરાની સેના અને IRGC (ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ)એ બદલો લઈ લીધો છે. ઈરાની હુમલામાં એક અમેરિકી બેઝ આગમાં લપેટાઈ ગયો. આ હુમલામાં કેટલાક અમેરિકી સૈનિકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. જો કે, અમેરિકાની આર્મીની સેન્ટ્રલ કમાન્ડે આ વાતનું ખંડન કર્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:27 PM IST
'આંખના બદલે આંખ'... અમેરિકાના હુમલાનો ઈરાને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ, દુનિયાનું સૌથી મજબૂત સુરક્ષા કવચ અને અટેક સિસ્ટમ ક્ષણભરમાં ખાખ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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