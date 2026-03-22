હોર્મુઝ પાસે દુશ્મનનું F-15 ફાઇટર જેટ તોડી પાડ્યું, ઈરાનનો મોટો દાવો
ઈરાની મીડિયા અનુસાર, હોર્મુઝ પાસે એક F-15 ફાઇટર જેટને તોડી પાડવામાં આવ્યું હોવાના દાવા કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે 17 લશ્કરી વિમાન ગુમાવ્યા છે. જેમાં 12 MQ-9 રીપર ડ્રોન અને ચાર અન્ય વિમાનોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે એક F-35 ફાઇટર જેટને પણ નુકસાન થયું છે.
ઈરાનની સેનાએ રવિવારે દેશના દક્ષિણ તટ અને હોર્મુઝ નજીક દુશ્મનના F-15 ફાઇટર જેટને તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો હતો. આ કાર્યવાહી ઈરાનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઈરાની સમાચાર એજન્સી, ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, આ અદ્યતન અમેરિકન લડાકુ વિમાનને જમીનથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઇલ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
એજન્સીએ એક વીડિયો પણ બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં તેનો દાવો છે કે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ F-15ને લોક કરી રહી હોવાનું જણાવ્યું છે. જોકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા તેના મધ્ય-પૂર્વીય સાથીઓ તરફથી અત્યાર સુધી આ ઘટનાની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
અમેરિકન સૈન્યને નોંધપાત્ર નુકસાન
2026માં યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ દરમિયાન અમેરિકન સૈન્યને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર, યુએસએ અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 17 લશ્કરી વિમાન ગુમાવ્યા છે, જેમાં 12 ડ્રોન અને 4 વિમાનનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં એક F-35 ફાઇટર જેટને નુકસાન થયું છે. અગાઉ, જ્યારે અહેવાલો બહાર આવ્યા હતા કે ભારતે 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન એક F-16 તોડી પાડ્યું હતું, ત્યારે અમેરિકાએ આ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો. જોકે, હવે પરિસ્થિતિ અલગ દેખાય છે અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં નોંધપાત્ર લશ્કરી નુકસાન સામે આવ્યું છે.
An enemy's F-15 fighter jet was shot down by Iranian air defense systems near Hormuz Island after being intercepted over the country’s southern coast. pic.twitter.com/jmrFuUQKbd
— Tehran Times (@TehranTimes79) March 22, 2026
કયા વિમાનને નષ્ટ કરવામાં આવ્યું ?
સૌથી વધુ નુકસાન ડ્રોન ક્ષેત્રમાં થયું છે. અમેરિકાના 12 MQ-9 રીપર ડ્રોનને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. MQ-9 રીપર એક અત્યાધુનિક ડ્રોન છે જેનો ઉપયોગ લાંબા ગાળાની દેખરેખ અને ચોકસાઇવાળા હુમલા માટે થાય છે. તે હેલફાયર મિસાઇલોથી સજ્જ છે અને લગભગ 27 કલાક સુધી હવામાં રહી શકે છે.
આ ડ્રોન ઈરાની લશ્કરી થાણાઓ અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કેમ્પને નિશાન બનાવવા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ઈરાનની મજબૂત એર ડિફેન્સ અને મિસાઇલ સિસ્ટમે તેને રસ્તામાં નષ્ટ કરી દીધા. એક જ રીપર ડ્રોનની કિંમત આશરે 250 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. તાજેતરમાં, કુવૈતી વાયુસેનાએ ભૂલથી ત્રણ F-15 ફાઇટર જેટને પ્રતિકૂળ વિમાન તરીકે ઓળખી કાઢ્યા અને તેને મિસાઇલોથી નિશાન બનાવ્યા. આ બધા વિમાનો ઈરાન વિરુદ્ધ મિશન પર હતા. આ ઘટનામાં ત્રણેય પાયલોટ માર્યા ગયા. F-15 એક જૂનું પ્લેટફોર્મ હોવા છતાં તે આજે પણ અત્યંત શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે અને હવાથી હવા અને હવાથી જમીન બંને પ્રકારના હુમલા કરવા સક્ષમ છે.
