/ઇટલીના પ્રધાનમંત્રીની નકલી અશ્લીલ તસવીરો વાયરલ, મેલોનીએ આપી પ્રતિક્રિયા

રોમઃ ઇટલીના પ્રધાનમંત્રી જોર્જિયા મેલોનીની ઘણી અશ્લીલ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા અને ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહી છે. પ્રધાનમંત્રીની આ ન્યૂડ તસવીરોએ માત્ર ઈટલી જ નહીં, પરંતુ દુનિયામાં હલચલ પેદા કરી છે. ત્યારબાદ મેલોનીએ એક્સ પર પોતાની એક અશ્લીલ તસવીરને પોસ્ટ કરતા સ્પષ્ટતા કરી છે. મેલોનીએ તેને ડીપફેકનું એક ખતરનાક હથિયાર ગણાવ્યું છે.
પ્રધાનમંત્રીએ એક્સ પર આપી સફાઈ
જોર્જિયા મેલોનીએ એક્સ પર લખ્યું, 'આ દિવસોમાં મારી ઘણી નકલી તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે, જે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સથી બનાવવામાં આવી છે અને કેટલાક અતિવાદી વિરોધી તેને અસલી ગણાવી ફેલાવી રહ્યાં છે. મારે માનવું પડશે કે જેણે તેને બનાવી છે, તેણે ઓછામાં ઓછું આ મામલામાં મને ઘણી હદ સુધી સારી બનાવી દીધી છે. પરંતુ વાત તે છે કે હુમલો કરવા અને જૂઠ ફેલાવવા માટે આજકાલ લોકો ગમે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. પરંતુ મુદ્દો માત્ર મારા સુધી સીમિત નથી. ડીપફેક એક ખતરનાક હથિયાર છે, કારણ કે તે ગમે તેને છેતરી શકે છે, મેનુપલેટ કરી શકે છે અને નિશાન બનાવી શકે છે.'
Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.
Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
શેર કરતા પહેલા ખાતરી કરો
મેલોનીએ આગળ પોસ્ટમાં લખ્યું કે હું ખુદનો બચાવ કરી શકું છું, પરંતુ ઘણા લોકો નથી કરી શકતા. તેથી એક નિયમ હંમેશા લાગૂ હોવો જોઈે. વિશ્વાસ કરતા પહેલા પુષ્ટિ કરો, અને શેર કરતા પહેલા વિશ્વાસ ન કરો. કારણ કે આજે જે મારી સાથે થઈ રહ્યું છે, તે કાલે કોઈ અન્ય સાથે થઈ શકે છે.