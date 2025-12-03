બાબા વેંગા બાદ કયા-કયા ભવિષ્યવક્તાઓ દુનિયામાં થયા ફેમસ, જેમની ભવિષ્યવાણીઓ પડી છે એકદમ સાચી?
Famous World Predictors: ભવિષ્ય જોનારા આ ચહેરાઓની આજે પણ દુનિયામાં એટલી જ જિજ્ઞાસા અને ચર્ચા થાય છે, જેટલી પહેલાના સમયમાં થતી હતી. આવો તમને અન્ય ભવિષ્યવક્તાઓ વિશે જણાવીએ.
Famous World Predictors: દુનિયામાં ભવિષ્ય જોનારાઓની કહાની નવી નથી, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છે કે, સમયાંતરે કેટલાક નામ એવા છે જે અન્ય બધાને પાછળ છોડીને સૌથી ઉપર ઉભરી આવે છે. બાબા વેંગા પછી પણ આવા ઘણા ભવિષ્યવક્તાઓએ દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું, જેમની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે લોકો આજે પણ ખૂબ જ ચર્ચા કરે છે. સવાલ એ નથી કે, તેઓ સાચું બોલતા હતા કે નહીં... અસલી પ્રશ્ન એ છે કે, કેવી રીતે તેમની કહેલી વાતો ઘટનાઓ સાથે મળતી આવતી દેખાય છે. આવો જાણીએ.
નાસ્ત્રેદમસ
16મી સદીનું ફ્રાન્સ, મહામારી અને ઉથલપાથલથી ભરેલા સમયમાં જન્મેલા એક નાસ્ત્રેદમસ છેે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓનું પુસ્તક Les Prophéties આજે પણ દુનિયાના બેસ્ટસેલર ભવિષ્યવાણી પુસ્તકોમાં ગણાય છે. ખાસ વાત એ છે કે, નાસ્ત્રેદમસ પોતાના લેખેનમાં સીધી ભવિષ્યવાણીઓ કરતા નહોતા, પરંતુ સંકેતો, રૂપકો અને કોયડાઓમાં વાત કરતા હતા. આ જ કારણ છે કે, દરેક મોટી ઘટના પછી તે યુદ્ધ હોય કે રાજકીય હલચલ લોકો તેમને જોડીને જોવા લાગે છે.
બાબા વેંગા
બાબા વેંગા તે ભવિષ્યવેક્તાઓમાંથી એક હતા, જેમને લોકો માત્ર ભવિષ્ય જણાવનારા જ નહીં, પરંતુ સમયથી પરે માનતા હતા. તેમની ઘણી ચર્ચિત ભવિષ્યવાણીઓ, જેમ કે- આતંકવાદી હુમલા, રાજકીય હલચલ, કુદરતી આફતો છેલ્લા 30 વર્ષોમાં ઘણી વખત સમાચારોમાં રહી છે. લોકો કહે છે કે, વેંગા પાસે જોવાની કોઈ ખાસ ક્ષમતા નહોતી... પરંતુ સમજવાની હતી. તેઓ લોકોને જોઈને નહીં, પરંતુ અનુભવીને જવાબ આપતા હતા. આ જ કારણ છે કે, તેમના નામ પર આજે પણ ડોક્યુમેન્ટરી બને છે, સંશોધન થાય છે અને ચર્ચાઓ અટકતી નથી.
રયો તત્સુકી
જાપાનની રયો તત્સુકીનું નામ દુનિયાના તે ભવિષ્યવેક્તાઓમાં ગણાય છે, જેમને અસાધારણ રીતે પોતાના સપનાઓમાં ઘટનાઓ દેખાય છે. એશિયામાં સુનામી, ભૂકંપ અને રાજકીય સંકટો વિશેના તેમના દાવાઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યા છે. રયોનો અંદાજ અનોખો છે, તેઓ ભવિષ્યવાણીને કોઈ ચમત્કાર નહીં, પણ એક 'સંવેદનશીલ ચેતવણી' માને છે. તેમનું કહેવું છે કે, ભવિષ્ય બદલાઈ શકે છે અને આ જ વિચારને કારણે લોકો તેમની વાતોને ડર નહીં, પણ ચેતવણી તરીકે લે છે.
એડગર કેસી
અમેરિકાના એડગર કેસી દુનિયાના તે દુર્લભ ભવિષ્યવેત્તાઓમાંના એક રહ્યા, જેઓ ઊંડી ઊંઘ જેવી અવસ્થામાં જઈને સવાલોના જવાબ આપતા હતા. તેમનો દાવો હતો કે આ અવસ્થામાં તેમનું અર્ધજાગ્રત મન 'સૂચનાના સ્ત્રોત' સાથે જોડાઈ જાય છે. બીમારીઓથી લઈને દુનિયાના રાજકીય હલચલથી લઈ હવામાન સુધી, કેસીએ હજારો ભવિષ્યવાણીઓ નોંધાવી અને ઘણી ઘટનાઓ સમયની સાથે મેળ ખાતી જોવા મળી.
જુનીઓર જસ્ટિન
જુનીઓર જસ્ટિનનો દાવો છે કે, તેમને ભવિષ્યની ઘટનાઓ સપનામાં મળે છે, તે પણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને ક્રમમાં. અર્થવ્યવસ્થા, કુદરતી જોખમો અને વૈશ્વિક સંઘર્ષો વિશેના તેમના પૂર્વાનુમાનો બ્રાઝિલથી લઈને યુરોપ સુધી સમાચારોમાં રહ્યા છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓથી એક ખાસ વાત છે- તે બધું ઝડપથી નથી કહેતા, પરંતુ તારીખ, સમય કે દિશા જેવી ખૂબ જ વિશિષ્ટ વાતો જણાવે છે.
