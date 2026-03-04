Prev
PM મોદીને આપી વિદાય, પછી શરૂ થયો ઈરાનનો વિનાશ, ઇઝરાયલે જણાવ્યું કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો આ સમય

PM મોદીને આપી વિદાય, પછી શરૂ થયો ઈરાનનો વિનાશ, ઇઝરાયલે જણાવ્યું કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો આ સમય

Israel Iran War: ઇઝરાયલી રાજદૂત રુવેન અઝારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પીએમ મોદીના પાછા ફર્યા પછી ઈરાન પર હુમલો કેમ કરવામાં આવ્યો, આ શું પહેલાથી નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. F-35, આયર્ન બીમ અને આ ઘાતક ઇઝરાયલી-અમેરિકન હુમલાની સંપૂર્ણ અંદરની કહાની જાણો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:11 PM IST
  • ભારતમાં ઇઝરાયલી રાજદૂત જણાવ્યું છે કે ઇરાન પર તાજેતરના ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલાઓ કોઈપણ પૂર્વ-આયોજિત યોજનાનો ભાગ નહોતા
  • તેમણે સમજાવ્યું કે આ હુમલો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ઇઝરાયલ છોડ્યા પછી તરત જ એક ઓપરેશનલ તકનું પરિણામ હતું.
  • દાયકાઓની ઇઝરાયલી ગુપ્તચર અને લશ્કરી તૈયારીએ આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

PM મોદીને આપી વિદાય, પછી શરૂ થયો ઈરાનનો વિનાશ, ઇઝરાયલે જણાવ્યું કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો આ સમય

Israel Iran War: ઇરાન પર તાજેતરના ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલાઓ કોઈપણ પૂર્વ-આયોજિત યોજનાનો ભાગ નહોતા. તેમણે સમજાવ્યું કે આ હુમલો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ઇઝરાયલ છોડ્યા પછી તરત જ એક ઓપરેશનલ તકનું પરિણામ હતું. દાયકાઓની ઇઝરાયલી ગુપ્તચર અને લશ્કરી તૈયારી એ આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હોવાનું ભારતમાં ઇઝરાયલી રાજદૂત રુવેન અઝારે જણાવ્યું છે.

વડા પ્રધાન મોદીની મુલાકાત અને હુમલાનો સમય

26 ફેબ્રુઆરીના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઇઝરાયલી પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી. આ બેઠક દરમિયાન, બંને દેશોએ તેમના સંબંધોને એક ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી પહોંચાડ્યા અને 17 મુખ્ય કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ મુલાકાતના માત્ર બે દિવસ પછી, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન સામે એક મોટી લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી.

ઇઝરાયલી રાજદૂતે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પીએમ મોદીની મુલાકાત દરમિયાન ઇઝરાયલ પોતે આ સંભવિત હુમલાથી અજાણ હતું. તેમણે કહ્યું કે, સ્વાભાવિક રીતે, પીએમ મોદી સાથેની અમારી વાતચીતમાં પ્રાદેશિક વિકાસની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અમે જે જાણતા ન હતા તે શેર કરી શક્યા નહીં. આ એક ઓપરેશનલ તક હતી જે પીએમ મોદીના ગયા પછી જ ઉભી થઈ હતી. શનિવારે સવારે સુરક્ષા મંત્રીમંડળ તરફથી હુમલા માટે મંજૂરી મળી હતી.

તૈયારી અને ગુપ્તચર રોકાણના દાયકાઓ

રાજદૂતે સમજાવ્યું કે ઈરાન તરફથી ધમકીઓને કારણે, ઇઝરાયલે છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં તેની લશ્કરી અને ગુપ્તચર ક્ષમતાઓને વધારવા માટે અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે. પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ઈરાની શાસનની કામગીરી, તેની લશ્કરી મશીનરી, તેના નિર્ણય લેનારાઓની ઓળખ અને સ્થાનોને સચોટ રીતે સમજવાનો હતો. ઈરાન અને તેના પ્રોક્સી જૂથો દ્વારા છોડવામાં આવેલા મિસાઇલો અને રોકેટને અટકાવવા માટે, ઇઝરાયલે ઈરાનની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓમાં પ્રવેશ કરવા માટે નવી તકનીકો વિકસાવી.

શસ્ત્રો, ટેકનોલોજી અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંકલન

ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે આ મોટા હુમલા અને સંરક્ષણ કામગીરીમાં સાથે મળીને કામ કર્યું. અબ્રાહમ કરારને કારણે, ઇઝરાયલ મધ્ય પૂર્વમાં હવાઈ દેખરેખ અને લશ્કરી કામગીરી માટે યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) સાથે સંકલન કરવામાં સક્ષમ બન્યું. આ પ્રદેશમાં યુએસ નેવીની ભારે હાજરીએ આ અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવ્યું. તેણે ઇરાની બેલિસ્ટિક મિસાઇલ લોન્ચર્સ, ઉત્પાદન સ્થળો અને સિલો પર ભારે બોમ્બમારો કરવામાં મદદ કરી. યુએસનું સ્પેશિયલ "બંકર બસ્ટર" ક્ષમતાઓનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ઇઝરાયલે આ કામગીરીમાં યુએસ પાંચમી પેઢીના ફાઇટર જેટ, F-35s અને F-16sના સંયોજનનો ઉપયોગ કર્યો.

  • આયર્ન બીમ: આ એક નવી લેસર રક્ષા પ્રણાલી છે જેણે ડ્રોન અને રોકેટના ખતરાનો સામનો કરવામાં ખૂબ મદદ કરી છે.
  • એરો 3 અને ડેવિડ સ્લિંગ: આ અદ્યતન પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ બેલિસ્ટિક મિસાઇલોને અટકાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
  • AI નો ઉપયોગ: કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને ઉચ્ચ પ્રશિક્ષિત અધિકારીઓનો ઉપયોગ આ બધી પ્રણાલીઓને એકીકૃત કરવા અને વાસ્તવિક સમયમાં સચોટ નિર્ણયો લેવા માટે થાય છે.

એક દુ:ખદ ઘટના

હુમલા વિશે વાત કરતા, અઝારે એક દુ:ખદ ઘટનાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે ઇઝરાયલ મોટાભાગની મિસાઇલોને હવામાં જ નષ્ટ કરે છે, પરંતુ એક બેલિસ્ટિક મિસાઇલ સીધી ઇઝરાયલમાં નાગરિક આશ્રયસ્થાન પર પડી, જેમાં નવ લોકો માર્યા ગયા.

ઈરાનનું ભવિષ્ય અને સુપ્રીમ લીડર ખામેનીના મૃત્યુ

ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર, આયાતુલ્લા અલી ખામેનીના મૃત્યુ પછી, અઝારે ઈરાનના ભવિષ્ય અંગે ઇઝરાયલનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. અઝારે કહ્યું કે, ભવિષ્યમાં ઈરાન પર કોણ શાસન કરશે તે અમે નક્કી કરીશું નહીં. તે નિર્ણય ઈરાની લોકોએ લેવાનો છે. ઇઝરાયલે મુખ્યત્વે ઈરાની લશ્કરી અને બાસીજ ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા જેથી જનતાને ડરાવવાની શાસનની ક્ષમતામાં ખલેલ પહોંચે.

ઈરાની લોકોનો ટેકો

ઈરાનમાં હુમલા પહેલા થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ઇઝરાયલની જમીની સંડોવણી અંગે, અઝારે કહ્યું કે તેમની પાસે મર્યાદિત સંસાધનો છે અને તેમનું પ્રાથમિક ધ્યાન સ્વ-બચાવ પર છે. જો કે, તેમણે કહ્યું કે, ઈરાની લોકો સ્વતંત્રતાને પાત્ર છે. અમને આશા છે કે અમે ઈરાનીઓને જે થોડી મદદ આપી છે તેનાથી તેઓ આ તકનો લાભ લેશે અને તેમના દેશમાં પરિસ્થિતિ બદલી નાખશે.

