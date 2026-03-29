FBI ડાયરેક્ટર કાશ પટેલનું પ્રાઈવેટ ઈ-મેઈલ Leak, ગુજરાતના બેંક એકાઉન્ટના કનેક્શન ખૂલ્યાં
Iran Hackers FBI Director Kash Patel Email : ઈરાનના એક હેકર અમેરિકાને તગડો ઝટકો આપ્યો છે. એફબીઆઈ ડાયરેક્ટર કાશ પટેલના અંગત ઈમેઈલને હેક કરીને મોટો ભાંડાફોડ કર્યો છે. આ ઈમેઈલમાં ગુજરાતની બેંક સાથેની ડિટેઈલ પણ લીક થઈ છે
Kash Patel Email Hacked : મૂળ ગુજરાતી અને FBI ડાયરેક્ટર કાશ પટેલના બેંક એકાઉન્ટમાં મોટા ગરબડનો સનસનીખેજ ખુલાસો થયો છે. સાથે જ વડોદરાની HDFC બેંકની વિગતો લીક થયાની આશંકા છે. ઈરાની હેકરે કાશ પટેલના ઈમેલ રેકોર્ડ્સ હેક કરી ગોત્રી બ્રાન્ચમાં NRE એકાઉન્ટ ખોલાવવા અંગેની વાતચીત જાહેર કરી દીધી છે. અમેરિકન ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશનના વડાના ગુજરાત કનેક્શન અને બેંકિંગ ડેટાની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
ઈરાન સાથે જોડાયેલા હેકર્સે અમેકિન એજન્સી FBI ના ડાયરેક્ટર કાશ પટેલના પર્સનલ ઈમેઈલ ઈનબોક્સના ડેટા લીક કર્યા છે. હેકર્સે કાશ પટેલના ઈમેઈલમાંથી તસવીરો અને બીજા દસ્તાવેજો કાઢીને ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ કરી દીધા છે. અમેરિકાન ન્યાય વિભાગના એક અધિકારીએ રોયટર્સને આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી. અમેરિકન અધિકારીએ કહ્યું કે, ઈરાન સાથે જોડાયેલ હેકરે કાશ પટેલના અંગત ઈમેઈલમાંથી તેમની તસવીરો અને બીજી માહિતી લીક કરી છે.
ઈરાન સમર્થક એક હેકિંગ ગ્રુપે શુક્રવારે દાવો કર્યો છે કે, તેણે FBI ના ડાયરેક્ટર કાશ પટેલનું એકાઉન્ટ હેક કર્યું છે, અને છેક ઈનબોક્સ સુધી પહોંચી ગયા છે. ગ્રુપે ઓનલાઈન તેમની અનેક તસવીરો પબ્લિશ કરી દીધી છે. તેમનો વર્ક રિઝ્યુમ અને બીજા અંગત દસ્તાવેજ પોસ્ટ કરાયા છે. તેમાંથી કેટલાક રેકોર્ડ દાયકા જૂના છે.
હેકર્સ ગ્રુપે નિવેદન પણ આપ્યું
હેકર ગ્રુપ હંડાલા હૈક ટીમે પોતાની વેબસાઈટ પર કહ્યું કે, કાશ પટેલ હવે પોતાનું નામ એ લિસ્ટમાં મેળવશે, જેમને સફળતાપૂર્વક હેક કરવામાં આવ્યા છે. હેકર્સે પટેલની અનેક તસવીરો પબ્લિશ કરી છે. જેમાં તેઓ સિગરેટ પીતા દેખાય છે. એક જૂની કન્વર્ટિબલ કારમાં સવારી કરતા તો દારૂની બોટલની સાથે તસવીર છે.
અમેરિકન ન્યાય વિભાગા એક અધિકારીએ કાશ પટેલના ઈમેઈલમાં ગરબડ કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, પટેલ સાથે જોડાયેલી પ્રકાશિત સામગ્રી અસલી લાગી રહી છે. જોકે, FBI (ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન) એ રોયટર્સની ટિપ્પણીના અનુરોધ પર કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. હેકરે પણ કોઈ પ્રતિક્રીયા આપી નથી.
હંડાલા ગ્રુપ શું છે
હંડાલા ખુદને ફિલીસ્તીન સમર્થક હેકર્સનું એક ગ્રુપ ગણાવે છે. આ ગ્રુપને પશ્ચિમી એક્સપર્ટ ઈરાની સરકારની સાયબર-ગુપ્તચર એજન્સી હોવાનું કહે છે. હંડાલાએ 11 માર્ચના રોજ મિશિગન સ્થિત મેડિકલ ડિવાઈસ અને સર્વિસ પ્રોવાઈડર કંપની સ્ટ્રાઈકર (SYK.N) ને હેક કરવાનો દાવો કર્યો હતો.
કાશ પટેલના ઈ-મેઈલને હેક કરવાનો આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે સામે આવ્યો છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધમાં સળગી રહ્યાં છે. બંને દેશોની વચ્ચે 28 ફેબ્રુઆરીથી જંગ સતત ચાલુ છે. આ લડાઈના કારણે બંને દેશોની વચ્ચે તણાવ ચરમસીમા પર છે. પટેલનું ઈમેઈલ હેક થવું ઈરાની ગ્રુપના સામેલ થવું આ તણાવને વધારી શકે છે.
કાશ પટેલ કોણ છે
કાશ પટેલ ભારતીય મૂળના છે. તેઓ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના સહયોગીમાં ગણાય છે. તેઓ મૂળ ગુજરાતી છે. કાશ પટેલનો જન્મ 25 ફેબ્રુઆરી, 1980 ના રોજ ગાર્ડન સિટીમાં ગુજરાત પરિવારમાં થયો હતો. તેઓએ યુનિવર્સિટી ઓફ રિચમંડથી ગ્રેજ્યુએશન અને પેસ યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ લોથી જ્યુરિસ ડોક્ટરની ઉપાધિ મેળવી છે.
