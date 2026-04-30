પાકિસ્તાનમાં 'બ્લેકઆઉટ'નો ડર! મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે ઓઈલ માટે વલખા મારી રહ્યો છે પાડોશી દેશ
Pakistan Oil Crisis: મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાન ઓઈલ સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. હાલમાં જ પાકિસ્તાનના ઉર્જા મંત્રી અલી મલિકે જણાવ્યું કે, દેશ પાસે હવે માત્ર 5-7 દિવસનો જ ક્રૂડ ઓઈલનો ભંડાર બચ્યો છે.
- પાકિસ્તાન પાસે માત્ર 5-7 દિવસનો જ સ્ટોક બાકી
- કંગાળ પાકિસ્તાનના ઓઈલ બિલમાં 167%નો તોતિંગ વધારો
- ઓઈલ સંકટ વચ્ચે પાકિસ્તાને ભારતની રણનીતિના કર્યા વખાણ
Pakistan Oil Crisis: મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે અનેક દેશોની સ્થિતિ કથળી છે. પાકિસ્તાન હાલમાં વધતા ઓઈલ સંકટ અને મોંઘા આયાત બિલથી ઘેરાયેલું છે. હાલમાં જપાકિસ્તાનના ઉર્જા મંત્રી અલી મલિકે સ્વીકાર્યું કે, દેશ પાસે કોઈ સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ (SPR) નથી. તેમણે કહ્યું કે, પાકિસ્તાન પાસે માત્ર 5થી 7 દિવસનો ક્રૂડ ઓઈલનો ભંડાર છે, જ્યારે માર્કેટિંગ કંપનીઓ પાસે રહેલો રિફાઈન્ડ ઇંધણનો સ્ટોક લગભગ 20 થી 21 દિવસ સુધી ચાલી શકે છે.
આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફે જણાવ્યું કે, ઈરાન યુદ્ધને કારણે દેશનું ઓઈલ આયાત બિલ ઝડપથી વધ્યું છે. પહેલા પાકિસ્તાન દર અઠવાડિયે અંદાજે 300 મિલિયન ડોલરનું ઓઈલ આયાત કરતું હતું, જે હવે વધીને 800 મિલિયન ડોલર પ્રતિ સપ્તાહ પર પહોંચી ગયું છે. એટલે કે ઓઈલના બિલમાં લગભગ 167 ટકાનો તોતિંગ વધારો થયો છે.
ભારત સાથે સરખામણી કેમ કરી રહ્યું છે પાકિસ્તાન?
અલી મલિકે ભારતની ઉર્જા તૈયારીઓનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, પાકિસ્તાન ભારત જેવું નથી, જે જરૂર પડે ત્યારે તરત જ પોતાના ભંડારમાંથી ઓઈલ જારી કરી શકે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત પાસે 60થી 70 દિવસનો વ્યૂહાત્મક ઓઈલ ભંડાર છે, જે પુરવઠામાં અવરોધ આવે ત્યારે મોટી રાહત આપી શકે છે.
ભારત એવું શું અલગ કરી રહ્યું છે?
ભારતે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પોતાની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત કરવા માટે અનેક મોટા પગલાં લીધાં છે.
વ્યૂહાત્મક ભંડાર: મોટા પાયે પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ તૈયાર કર્યા.
વિવિધતા: તેલ આયાતના સ્ત્રોતોમાં ફેરફાર કર્યો અને મિડલ ઇસ્ટ પર નિર્ભરતા ઘટાડી.
રશિયા પાસેથી ખરીદી: રશિયા પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ઓઈલ ખરીદ્યું.
વેનેઝુએલા: 2026ની શરૂઆતમાં વેનેઝુએલાથી ફરી આયાત શરૂ કરી.
સ્થિર કિંમતો: આ પગલાંઓને કારણે મિડલ ઇસ્ટમાં તણાવ છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
LPGની કિંમતો પર અસર
ભારતમાં 1 એપ્રિલે 19 કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવ વધ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ કિંમતોમાં ખાસ બદલાવ થયો નથી. આ દર્શાવે છે કે, ભારત વૈશ્વિક બજારની અસ્થિરતા વચ્ચે પણ સ્થિતિને સંતુલિત રાખવામાં સફળ રહ્યું છે.
પાકિસ્તાને બનાવી સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ
વધતા ઓઈવ સંકટને પહોંચી વળવા પાકિસ્તાન સરકારે એક ખાસ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવી છે. તેનું કામ ઓઈલ સપ્લાય પર દેખરેખ રાખવી અને ઇંધણના ભાવની દરરોજ સમીક્ષા કરવાનું છે. જો કે, વધતી કિંમતો વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં ઇંધણના વપરાશમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, જે માંગમાં ઘટાડો સૂચવે છે.
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની નાકેબંધીની અસર
મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં લાંબા સમય સુધી નાકેબંધીને કારણે આખી દુનિયામાં ઓઈલ બજાર પ્રભાવિત થયું છે. આ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓઈલ શિપિંગ રૂટમાંથી એક છે. તેને કારણે ગુરુવારે દુનિયાભરમાં ઓઈલની કિંમતોમાં વધુ વધારો થયો. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 2022 પછીના સૌથી ઉંચા સ્તરે પહોંચી ગયા. જૂન માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડ વાયદો 0057 GMT સુધીમાં 1.91 ડોલર અથવા 1.62 ટકા વધીને 119.94 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયો, જ્યારે જૂન માટે યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ વાયદો 63 સેન્ટ અથવા 0.59 ટકા વધીને 107.51 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયો.
પાકિસ્તાન શા માટે મધ્યસ્થીના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે?
ઉર્જા સંકટ અને આર્થિક દબાણને જોતા પાકિસ્તાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. શહબાઝ શરીફે દાવો કર્યો કે, 11 એપ્રિલના રોજ પાકિસ્તાને બન્ને દેશો વચ્ચે લગભગ 21 કલાક ચાલેલી વાતચીતમાં મદદ કરી હતી.
