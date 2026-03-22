મિડલ ઈસ્ટમાં પરમાણુ યુદ્ધના ભણકારા! ઈઝરાયેલના ડિમોના પર ઈરાનના હુમલાએ વધારી દુનિયાની ચિંતા
Middle East Conflict: ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલો સંઘર્ષ હવે પરમાણું ઠેકાણાઓ સુધી પહોંચી ગયો છે. નતાન્ઝ પર ઈઝરાયેલી હુમલા બાદ હવે ઈરાને જબરદસ્ત જવાબી કાર્યવાહી કરી છે. ઈરાનની બેલિસ્ટિક મિસાઈલોએ ઈઝરાયેલના અરાદ અને ડિમોના શહેરો પર હુમલો કર્યો છે. એટલે કે મધ્ય પૂર્વમાં પરમાણું યુદ્ધના સંકેતો વધી રહ્યા છે. ચાલો આ રિપોર્ટમાં જો પરમાણું યુદ્ધ શરૂ થાય તો શું થઈ શકે છે.
- ઈઝરાયેલ-ઈરાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે ન્યૂક્લિયર ઠેકાણાઓ સુધી પહોંચ્યો
- ઈરાનનો ઈઝરાયેલ પર સૌથી મોટો હુમલો, બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી
- ઈરાને ઈઝરાયેલના પરમાણુ રિસર્ચ સેન્ટર પર હુમલો કરી મચાવ્યો હડકંપ
Middle East Conflict: મધ્યપૂર્વ, જ્યાં દરેક દિવસ સાથે પરિસ્થિતિ વધુ તંગ બની રહી છે. કોઈ પણ પક્ષ પાછળ હટવા તૈયાર નથી. અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે મિસાઈલ અને બોમ્બનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. પહેલા સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર હુમલા થયા બાદ તેલના ડેપોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા અને હવે મામલો પરમાણું ઠેકાણાઓ સુધી પહોંચી ગયો છે.
ઈરાને અરાદ અને ડિમોના શહેર પર હુમલો
ઈરાને ઈઝરાયેલના ડિમોના વિસ્તારને નિશાન બનાવ્યું છે. IRGCએ ડિમોના પર બેલેસ્ટિક મિસાઈલ ફાયર કરી છે. આ જ શહેરમાં ઈઝરાયેલનું શિમોન પેરેસ નેગેવ ન્યૂક્લિયર રિસર્ચ સેન્ટર આવેલું છે.
- આ પરમાણુ કેન્દ્ર ઈઝરાઇલની સુરક્ષાનો આધાર છે
- ન્યુક્લિયર એમ્બિગ્યુઇટી નીતિનું કેન્દ્ર છે
- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ છે
- મધ્ય પૂર્વમાં શક્તિ સંતુલનને અસર કરે છે
માનવામાં આવે છે કે, ઈઝરાયેલના ડિમોના ખાતે પરમાણું હથિયાર કાર્યક્રમ ચલાવે છે. જો કે, ઈઝરાયેલએ ક્યારેય તેની સત્તાવાર પૃષ્ટિ કરી નથી. દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, ઈરાને આ હુમલો ન્યૂક્લિયર પ્લાન્ટ નજીક કર્યો. આ હુમલામાં ઘણી ઈમારતો ધરાશાયી થઈ ગઈ અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઈરાનની મિસાઈલોને અટકાવવામાં ઈઝરાયેલનું ડિફેન્સ સિસ્ટમ નિષ્ફળ ગઈ. હુમલા બાદ તરત જ રાહત અને બચાવ ટીમ પહોંચી ગઈ અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
આ હુમલા બાદ IRGCએ જણાવ્યું કે, આ નતાન્ઝ પર થયેલા હુમલાનો બદલો છે. કારણ કે એક દિવસ પહેલા ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાનના પરમાણું કેન્દ્રને નિશાન બનાવ્યું હતુ. ઈરાને તેને મોટી ભૂલ ગણાવી હતી. જો કે, ઈઝરાયેલી સેનાએ કહ્યું કે, તેને નતાન્ઝ પર સીધો હુમલો કર્યો નહોતો. ઈરાને જણાવ્યું કે, આ હુમલાથી કોઈ રેડિયોએક્ટિવ લીક થયુ નથી અને આસપાસના લોકો માટો કોઈ ખતરો નથી.
મિડલ ઈસ્ટમાં હવે યુદ્ધ બનશે આક્રમક
આ હુમલો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન પછી કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં તેમણે કહ્યું હતુ કે, તેઓ મધ્યપૂર્વમાં સૈન્ય કામગીરી ઘટાડવા પર વિચાર કરી રહ્યા છે. છતાં અમેરિકા આ વિસ્તારમાં વધુ યુદ્ધ જહાજો અને લગભગ 2500 મરીન મોકલી રહ્યું છે. ઈરાનના મુખ્ય સમૃદ્ધિકરણ કેન્દ્ર નતાન્ઝ પર યુદ્ધના પહેલા અઠવાડિયામાં પણ હુમલો થયો હતો અને સેટેલાઈટ તસવીરોમાં ઘણી ઈમારતોને નુકસાન દેખાયુ હતું.
- નતાન્ઝ પરમાણુ પ્લાન્ટ ઈરાનનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે
- અહીં યુરેનિયમનું સંવર્ધન થાય છે
- આંતરરાષ્ટ્રીય દેખરેખ હેઠળ છે
- અનેક વખત હુમલા અને સાયબર એટેકનો ભોગ બન્યું છે
આ પહેલીવાર નથી કે નતાન્ઝ પરમાણું કેન્દ્રને નિશાન બનાવાયુ હોય, ઈરાનનો પરમાણું કાર્યક્રમ અનેક વખત હુમલા અને ષડયંત્રનો ભોગ બન્યો છે. જૂલાઈ 2020માં અહી વિસ્ફોટથી મોટુ નુકસાન થયુ હતું. એપ્રિલ 2021માં વીજળી સિસ્ટમ પર હુમલો થયો હતો. 2022માં પણ ટેકનિકલ ખામી અને સંભવિત ષડયંત્રની માહિતી સામે આવી હતી. આ કેન્દ્ર ઈરાનના પરમાણું કાર્યક્રમ માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે.
મધ્યપૂર્વમાં પરમાણું યુદ્ધના વધ્યા સંકેતો
મધ્યપૂર્વમાં આ વિવાદ નવો નથી. પરંતુ આ વખતે પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ છે. પહેલા પ્રોક્સી વોર પછી મર્યાદીત હુમલા અને હવે સીધા વ્યૂહાત્મક ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવા. આ હુમલાઓને જોતા એવું લાગે છે કે મધ્ય પૂર્વમાં પરમાણું યુદ્ધનો ખતરો વધી રહ્યો છે. વધતા તણાવ વચ્ચે બ્રિટનની પરમાણું શક્તિથી સંચાલિત એક પનડૂબી અરબી સમુદ્રમાં તૈનાત કરવાામાં આવી છે.
આ પનડુબીમાં ટોમોહોક ક્રૂઝ મિસાઈલ લગાવવામાં આવી છે. જે લાંબા અંતર સુધી હુમલો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. HMS એન્સન નામની આ પનડૂબી ટોમાહોક બ્લોક IV મિસાઇલ્સ અને સ્પીઅરફિશ ટોર્પીડોથી સજ્જ છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં પર્થથી નીકળી હતી. લગભગ 5,500 માઇલનો અંતર કાપીને અહીં પહોંચી છે. આ તૈનાતી એ સમયે થઈ છે. જ્યારે બ્રિટને અમેરિકાને ઈરાનના તે ઠેકાણાઓ પર હુમલા માટે પોતાના બેઝનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી છે. જે હોર્મુઝ માટે ખતરો માનવામાં આવે છે.
ઈરાન બની રહ્યું છે હવે આક્રમક
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ વચ્ચે એક અનોખું કૂટનિતિક નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. ઈરાનના પોલીસ પ્રમુખ બ્રિગેડિયર જનરલ અહમદ રઝા રાદાને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મજાક ઉડાવતા યુરોપિયન યુનિયનને એક ઓફર આપી. ટ્રમ્પ પહેલા યુરોપિયન યુનિયનને ધમકી આપે છે અને પછી તેમની પાસે વિનંતી કરે છે. આજે તેમણે કહ્યું કે, જો તેઓ અમેરિકા સાથે નહીં આવે તો ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરી લેશે. જો યુરોપિયન યુનિયન ગ્રીનલેન્ડની રક્ષા ન કરી શકે, તો અમને કહો અને અમે મદદ કરવા તૈયાર છીએ.
ડોનાલ્ડ ટ્રંપ અનેક વખત કહી ચૂક્યા છે કે, અમેરિકા ડેનમાર્કના સ્વયત્ત ક્ષેત્ર ગ્રીનલેન્ડને પોતાના નિયંત્રમાં લેવું જોઈએ. તેઓ કહે છે કે, આર્કટિક વિસ્તારમાં સુરક્ષા અને વ્યૂહાત્મક ફાયદા માટે ગ્રીનલેન્ડ ખૂબ મહત્વનું છે. પરંતુ ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, ગ્રીનલેન્ડ વેચાણ માટે નથી. એટલે કે એક તરફ ટ્રમ્પ પોતાની રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ઈરાન પણ જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે.
